Actifs numériques : la hausse rapide du bitcoin n’en est-elle qu’à ses débuts ?

2. Investir dans les cryptomonnaies devient plus facile

L’année 2024 a marqué le lancement d’ETF bitcoin au comptant aux États-Unis et à Hong Kong, ce qui a occasionné 34,6 milliards de dollars de flux nets. En 2025, d’autres pays sont susceptibles d’autoriser des ETF au comptant à un plus grand nombre d’investisseurs, et d’autres cryptomonnaies pourraient être plus facilement accessibles par le biais des produits ETF. À mesure qu’un plus grand nombre de produits sont disponibles pour un plus grand nombre d’investisseurs, nous pensons que les prix des cryptomonnaies en tireront profit.

3. Les opinions par rapport au bitcoin évoluent

À mesure que la capitalisation boursière du bitcoin augmente, l’attitude des investisseurs vis-à-vis de la plus importante cryptomonnaie continue d’évoluer. Le lancement d’ETF bitcoin au comptant aux États-Unis en janvier 2024 a marqué une étape clé, car le plus grand marché de capitaux au monde a permis aux investisseurs de s’exposer facilement au bitcoin (et plus tard à l’éther). Aux États-Unis, par exemple, les investisseurs ont déjà alloué 37,5 milliards de dollars aux ETF bitcoin au comptant depuis le 11 janvier 2024, ce qui représente 95,4 milliards de dollars d’actifs fin 2024. En comparaison, les ETF aurifères disposent de 14,6 milliards de dollars d’actifs sous gestion.4