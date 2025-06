Equal weight ETFs

Nous avons constaté une augmentation de la popularité des stratégies équipondérées, les investisseurs cherchant des moyens de se diversifier et d’atténuer le risque de concentration. Les récentes perturbations observées sur les marchés ont mis en évidence la survalorisation des valeurs technologiques américaines à très grande capitalisation, comme la domination des « Magnificent 7 ». Pourtant, cela ne se limite pas aux États-Unis. Dans la plupart des marchés développés, les niveaux de concentration atteignent des sommets qui n’avaient plus été atteints depuis plusieurs décennies, les plus grandes capitalisations dominant une part importante des indices. Par conséquent, les investisseurs optent de plus en plus pour des stratégies équipondérées afin d’obtenir un portefeuille plus équilibré. Ces stratégies représentent un moyen simple et rentable de réduire l’exposition à ces titres tout en continuant à participer au marché boursier au sens large.