重要通知: 強積金計劃服務更新，平台轉移通知 及 有關醫院管理局公積金計劃管理及成員服務平台

強積金計劃服務更新，平台轉移通知

由即日起景順已停止強積金成員網頁運作。您只需透過bct+流動應用程式通過身份認證，即可使用BCT強積金成員專區的MPF額外增值服務，如AI顧問MARIO及強積金健康報告。下載bct+ : https://bit.ly/4jiyfOQ

BCT強積金策略計劃（「計劃」 ）已於2025年7月3日加入「積金易」平台，銀聯信託有限公司（銀聯信託）仍為上述計劃的受託人，而積金易平台有限公司將使用「積金易」平台執行計劃下的行政工作，為您提供計劃行政服務及處理您的服務指示。您可透過「積金易」平台管理您的強積金，而無須再向銀聯信託提交服務指示。「積金易」平台: https://www.empf.org.hk/

另外，您亦可以到醫院管理局成員專用的BCT網站瀏覽強積金最新資訊。https://www.bcthk.com/hk-ha/zh/welcome

有關醫院管理局公積金計劃管理及成員服務平台

由 2025 年 5 月 29 日起，匯豐為公積金成員提供從加入計劃到日常服務的一站式服務。配合是次服務平台的轉換，成員查詢途徑亦有所變更：