網站政策
法律資訊／通知
此互聯網網頁僅供香港居民使用。
本網站資訊乃景順投資管理有限公司(Invesco Hong Kong Limited)所發佈，並未經香港的證券及期貨事務監察委員會審核。
本網站所有內容都受限於版權所有，並保留所有權利。
閣下可下載或列印本網站個別環節，供自身使用及參考，惟閣下須保留所有版權，及其他專有通知。如未經景順投資管理有限公司，事先書面允許，閣下不得就任何公開或商業目的複印(全部或部分內容)、轉發(以電子或其他方式)、修正、連接或使用本網站。
閣下不得傳輸任何病毒、「蠕蟲」、「木馬」或其他對本網站，存有有害性質的項目，閣下有責任確保閣下從本網站下載，或選擇使用之任何材料，都不存有以上項目。
此外，景順投資管理有限公司及其聯屬公司，不應就(i)傳播病毒、技術失誤、連接中斷 ；或(ii)第三方欺詐行為，導致閣下使用本網站時受影響而負上責任。
本網站，乃根據香港法例，在香港建立並受其監管。閣下瀏覽及使用本網站，將視為接受該等法例。使用本網站的條件，是在任何紛爭或訴訟下，閣下不可撤銷地，接受香港法院之專屬司法機構管轄，並放棄基於在場地或不適宜訴訟地，提出法律程序為理由，而對任何法律程序提出異議的權利。
閣下每次瀏覽本網站都同意遵守上述條款。
如網站政策及網站內容的英文版本和中文版本內容存在差異，則以英文版本為準。
保證聲明與責任限制
本網站所載資訊是以真誠方式編制發佈。景順投資管理有限公司，或任何人士都不就資訊的準確性、有效性或完整性作出明示或暗示的保證或聲明，並不應以此為依據。景順投資管理有限公司、其聯屬公司或景順投資管理有限公司或其聯屬公司之任何董事或僱員，將不負責（無論以侵權或合約或其他方式）任何人士因依賴本網站資訊而蒙受損失，及不負責該資訊之任何謬誤或遺漏（包括但不限於第三方資料之謬誤或遺漏）。本文所載資訊可予變更而不須另行通知。
對於因使用或依賴本網站所提供資訊，而產生之任何損失或損害，包括但不限於利潤減少或任何其他直接或間接損害，景順投資管理有限公司及其聯屬公司概不負責。本網站任何資訊都不構成投資、稅務、法律或任何其他意見。
倘第三方因閣下使用本網站而向景順投資管理有限公司及/或其聯屬公司索賠，閣下謹此同意將就不當使用本網站悉數賠償景順投資管理有限公司及/或其聯屬公司（視情況而定）直接受到或涉及的所有損失、成本、法律行動、訴訟、索賠、損害、支出（包括合理法律成本及支出）或負債。任何一方皆不應就另一方因超出第一方合理控制範圍（包括但不限於電力中斷）之任何成因而可能蒙受之任何損失或損害。
如本網站提供資訊與本網站所載投資產品的銷售文件內文出現分岐，則以相關銷售文件為準。
私隱政策
我們承諾遵守<個人資料 (私隱)條例>（「該條例」）。為此，我們確保屬下職員依從內部嚴格的保安及保密規定，並採取保安措施，例如根據「有需要知悉」的原則限制有關僱員查閱個人資料，並在有需要時對個人資料進行加密處理。以下私隱聲明是根據該條例，就閣下透過此網頁向景順投資管理有限公司（「我們」）提供個人資料而向閣下提供。
閣下自願提供的資訊
若閣下希望我們提供若干資訊，此網頁內部分地方可讓閣下自願向我們提供個人資料（例如閣下的姓名、電郵地址、個人及公司電話號碼）。閣下並非必須向我們提供我們要求的所有個人資料，但有關資料將有助我們迅速聯絡閣下，以回覆閣下的查詢。
除使用閣下的個人資料以聯絡及回應閣下的查詢外，在適當情況下及視乎閣下與我們的關係性質，有關個人資料亦可被我們或我們的聯屬公司，用作與您現有及建議投資於由景順集團(“景順”)管理或進行行政管理的投資基金相關的客戶服務用途，可能包括跟進您的查詢、市場分析及商業策略制定及其他相類似行政或商業目的。在上述過程中，閣下的個人資料可能被支援我們提供有關上述事宜的第三方讀取。
使用個人資料作直接推廣用途－閣下透過本網頁自願提供的個人資料，可能被用作我們的服務或由景順管理或進行行政管理的投資基金相關的直接推廣用途，可能包括景順旗下公司透過電郵、電話及短信等多種聯絡方式提供要約、推廣和優惠。然而，除非得到閣下的同意（包括表示不反對作擬定用途），否則我們不會使用閣下的個人資料。此外，閣下的個人資料可能會提供予我們的聯屬公司及服務供應商、獲轉讓景順投資管理有限公司全部或任何重大部分業務的所有或任何受讓人，以供其用作直接推廣用途。然而，除非得到閣下的同意（包括表示不反對擬向上述對象提供有關資料），否則我們不會提供閣下的個人資料。
如閣下為本公司強積金計劃成員，在任何情況下，我們不會將從閣下獲取的個人資料用作推廣非強積金產品或作非強積金產品相關用途。
我們也可將由閣下使用本網頁時取得的個人資料，用於收集時所說明的特定用途，或其直接相關用途。
為達成上述收集閣下個人資料的目的，閣下的個人資料可能會被轉交位於香港境外的其他景順實體或外部服務供應商，以作處理及／或儲存之用，而有關地區可能未有設立與該條例大致相似或達致與該條例相同目的之數據保障法律。這表示閣下的個人資料可能得不到相等於或類似香港的保障水平。
此網頁收集的資訊
請注意，在閣下到訪本公司網站時，我們或我們的第三方服務供應商可能使用軟件工具或 「cookies」，以收集閣下的資料（例如閣下電子設備的IP地址、閣下所在的國家、曾到訪的頁面、到訪時間及瀏覽器類型）以及閣下的瀏覽活動，從而：
- 利用cookies追蹤及記錄到訪本公司網站的訪客總數，以及訪客到訪網站的部分；
- 分析本公司網站，例如收集資訊，以助我們了解訪客在本公司網站上的瀏覽習慣；
- 就網站活動編製統計報告，例如瀏覽人數及曾瀏覽網頁；
- 暫時儲存閣下可能在本公司網站工具（例如網站內的計算器或示範）輸入的任何資料，以改善網站功能；在某些情況下，更會記錄閣下到訪本公司網站的資訊。為向閣下提供部分服務，我們可能須記錄上述資訊；及
- 記錄閣下到訪本公司網站、曾瀏覽的網頁及已追蹤的連結。我們使用有關資訊，以使本公司網站的內容更符合閣下的興趣，以及識別閣下可能感興趣的產品或服務。我們或會就此等目的與第三方分享上述資訊。
我們、我們的聯屬公司、代理人或向我們提供服務的任何其他第三方均可能會處理收集所得的資訊。雖然我們可能使用軟件工具，以在本公司網站內安全連線的部分綜合追蹤瀏覽活動，但我們不會允許任何第三方服務供應商讀取網站內安全連線部分的任何私人內容。
大部分網絡瀏覽器的初始設定為可接受存取cookies。閣下可透過更改設定選擇「不接受存取」cookies，但如閣下選擇不接受存取，網站內若干功能可能無法正常運作。進一步詳情請參閱我們的Cookies政策。
基於資訊安全的原因，我們可能會使用閣下電子設備的IP地址，以監察不尋常的IP地址，從而偵測可疑活動，並降低互聯網相關安全風險。
除上述情況外，除非得到閣下的事前同意，否則我們不會向任何其他人士披露從閣下收集所得的資訊。
透過其他網頁收集的資訊
閣下透過其他網頁點擊我們的文章時，這些網站可能會收集閣下的個人資料，並以綜合及匿名方式綜合轉交本公司，而我們可與我們的服務供應商及廣告商分享這些綜合及匿名資訊，讓其協助我們制定推廣策略。我們存取這些綜合及匿名資訊本身毋須受該條例的規定所限，而我們亦不會就其他網站收集個人資料的行動負責任。
本私隱政策並不涵蓋由本網站連接至其他網站的連結。我們鼓勵閣下在到訪其他網站時，細閱該等網站的私隱聲明。若閣下有意要求查閱及更正這些網站持有關於閣下的個人資料，請直接與有關網站聯絡。
保留、存取、更正、清除
我們只會在適用法律規定，以及為達成上述目的所需的時間內，保留閣下的個人資料。閣下的個人資料將會保密，而我們會採取一切合理措施，確保閣下的個人資料不會在未經授權的情況下被存取、遺失、披露及銷毀。
根據該條例，閣下有權：
- 檢查我們是否持有閣下的個人資料；
- 要求查閱及／或更正任何有關閣下的資料；
- 確定我們有關個人資料的政策及慣例，並知悉我們持有的個人資料類別；及
- 反對使用閣下的個人資料作直接推廣用途，而在閣下向我們作出反對後，我們不會使用閣下的個人資料作直接推廣用途。
根據該條例的條款，我們有權就處理任何索取資料要求收取合理費用。為處理任何該等要求，我們可能要求閣下提供證據，證明閣下是作出該項要求的人士，或是根據該條例獲准代表該名人士提出該項要求的人士。
若閣下要求，景順將會終止使用閣下的個人資料作客戶服務及直接推廣用途，並將閣下個人資料清除或銷毀。
請直接向資料保障主任提出此要求，其聯絡資料如下。
香港中環康樂廣場一號
怡和大廈四十五樓
景順投資管理有限公司
資料保障主任
本聲明並不會限制閣下根據該條例所享有的權利。
此網站使用者的資料不會出售予第三方。
景順不會就任何公開地取得的資料被濫用而負責任。
Cookies政策
在閣下首次瀏覽本公司網站，閱讀及接受網站條款時，我們會在閣下的電腦放置「Cookie」。Cookies為許多網站使用的標準工具，讓網站在其使用者的電腦上保存網站相關資料。
Cookies僅包含相關網站建立的資訊，並僅可將相關資訊交還該網站。換而言之，本公司網站無法讀取閣下電腦上，於其他網站所建立cookies的資訊。同樣地，只有本公司網站才可以讀取其建立cookies內的資訊。Cookies無法用以獲得或瀏覽閣下硬碟內的數據。Cookies無法載有或散播病毒。
為全面使用本公司網站，閣下須允許瀏覽器接受存取cookies。閣下可透過閣下瀏覽器的功能表內的喜好設定，來完成此程序。
就本公司網站的條款，本網站所建立的任何cookies，將在30天後自動刪除。刪除cookie後，當閣下再次到訪本網站時，網站將要求閣下閱讀及重新確認、接受網站最新的條款。如閣下希望避免有關情況，請更改瀏覽器設定。
除非閣下選擇移除其他cookies，否則其將保留於閣下的電腦內。
我們或我們的第三方服務供應商使用cookies收集有關閣下的資料（例如閣下電子設備的IP地址、閣下所在的國家、曾到訪的頁面、到訪時間及瀏覽器類型）以及閣下的瀏覽活動，從而：
我們、我們的聯屬公司、代理人或向我們提供服務的任何其他第三方均可能會處理收集所得的資訊。 雖然我們可能使用軟件工具，以在本公司網站內安全連線的部分綜合追蹤瀏覽活動，但我們不會允許任何第三方服務供應商讀取網站內安全連線部分的任何私人內容。
大部分網絡瀏覽器的初始設定為可接受存取cookies。閣下可透過更改設定選擇「不接受存取」cookies，但如閣下選擇不接受存取，網站內若干功能可能無法正常運作。
本公司網站內部分頁面，或提供對閣下有價值的其他網站之連結。請注意，我們對該等網站的內容或私隱政策並無任何控制權。務請閣下在這些網站內提供任何個人資料前，細閱該等網站之私隱政策。
更詳細資訊載於私隱政策一節。
網絡安全
我們如何保障您在景順的網上安全
我們不斷檢討和提升安全措施，讓您安心使用景順的網上服務。我們投資了多項措施，有助保障您的網上活動，例如：網站加密及驗證技術。當您存取本網站上的數據時，瀏覽器頂部（或底部）會顯示掛鎖符號，代表網站已加密。
驗證網站方法：
- 點擊掛鎖符號：查看憑證詳細資料，例如由誰簽發及簽發對象。
- 檢查網址：確保您造訪的是正確的網域（例如：https://www.invesco.com，而不是 https://www.1nvesco.com）。
- 請參閱本網站「網絡安全資訊及指引」部分，以獲取最新網絡安全資訊及指引。
七項建議維護網絡安全
我們竭盡所能，鞏固我們的網上服務的安全，您也可以採納以下建議更周全保護自己的網上活動。
1. 保護您的個人電腦，行動裝置及個人資料安全
維護網絡網上活動安全，最關鍵的首要事項，就是確保存取在個人電腦上或行動裝置安全與及個人資料安全。我們建議您的電腦安裝、並啓用防火牆，在個人電腦或行動裝置上，使用相關的防病毒和反間諜軟件，並隨時保持最新版本。
2. 避免寫下私人密碼
切勿向任何人透露用戶名稱或密碼，亦避免將密碼寫下。如考慮使用可靠且安全的密碼保管庫軟件程式，請先參考其保安評價及建議。
3. 定期更改密碼
定期更改密碼是防止他人登入您帳戶的良好方法。不同網上帳戶應使用不同密碼。
4. 慎防不明的來電與訊息
切勿回覆任何要求您提供敏感保安資料（如密碼）的可疑來電或訊息。本公司絕不會透過電郵、短訊或社交媒體訊息向您索取個人保安資料。請參閱「如何識別可疑電郵、聊天訊息及通知提示」。
5. 不要用電子郵件發送您的個人信息
電郵並非安全的通訊方式，請勿以此方式發送任何個人或帳戶相關敏感資料。
6. 使用安全網絡
如透過無線網絡（Wi-Fi）上網，請確保連接的是可靠及安全的Wi-Fi網絡（提示：留意瀏覽器上的掛鎖圖標）。如使用不安全的Wi-Fi網絡，請避免登入或瀏覽顯示個人資料的網站。即使有防毒軟件，若網絡不安全，資料仍有機會被盜取。
7. 緊貼網絡使用安全知識
定期檢查帳戶狀況，如發現異常，請立即聯絡我們。定期瀏覽本網站及其他相關網站，有助您掌握最新網絡安全及金融犯罪資訊。詳情請參閱「網絡安全資訊及指引」。
任何聲譽良好的公司，均不會以訊息要求您提供或確認個人或帳戶敏感資料（如密碼）。如收到自稱來自景順的訊息並有此要求，請立即聯絡我們。
詐騙訊息難以分辨，如對訊息真確性有疑問（以任何電子形式，例如電子郵件、短訊、聊天訊息及通知提示等），請先致電 (852) 3191 8282 查證，切勿回應訊息內的任何連結。
請勿分享敏感個人資料、帳戶資料、登入憑證、一次性密碼（OTP），或按指示進行交易。避免點擊可疑訊息（包括短訊、電郵、聊天訊息及通知）內的連結。
如懷疑收到冒充景順的可疑來電或詐騙訊息（如釣魚電郵、短訊、聊天訊息及通知提示等），請聯絡我們，請將自稱來自景順的訊息（如電郵、網址、訊息截圖等）轉發給我們，在收到相關資訊後，我們會有一自動回覆訊息以作確認。如您發現任何與景順帳戶相關未經授權的金融交易，請通知我們，也可及時向警方報告。
景順香港有限公司會透過短訊及電郵提示，讓您即時掌握帳戶資料或交易的重要變動。電子訊息提示包括：
- 單向推送的必要資料, 以核實您的身份
- 帳戶登入通知
- 帳戶認證資料的更新通知
- 個人資料更新
- 投資指示變更（如資產轉換及/或授權變更）
請注意，我們不會透過包含超連結的電子訊息（如短訊或電郵）要求您登入不明網站，或索取您的敏感個人資料，包括登入憑證及一次性密碼。如您收到可疑訊息，即使外觀像真，亦請保持警惕。
香港相關機構已提供多項資源，讓您可於其平台查核電話號碼、電郵地址或網址，以評估可疑短訊、電郵或來電的詐騙風險。詳情請參閱本網站的「網絡安全資訊及指引」。
可疑訊息的常見特徵
詐騙訊息
詐騙訊息（如釣魚電郵、短訊、聊天訊息及通知提示等）或會抄襲公司商標及設計風格，試圖令訊息看似真實。訊息可能催促您點擊內含連結，將您導向仿冒網站，並要求輸入帳號、用戶名稱及密碼等保安資料。若您登入網站時，瀏覽器位址欄未顯示掛鎖符號，請加倍小心，並核實網站真確性。
切勿點擊可疑電郵、短訊、聊天訊息、網站或社交媒體內的連結或附件。切勿在可疑網站、短訊或其他訊息平台輸入敏感個人資料、帳戶資料、登入憑證或密碼。
虛假迫切
許多釣魚訊息會以威迫內容欺騙您履行要求，例如聲稱如不即時更新帳戶，帳戶將被關閉。若訊息急切要求您提供敏感個人資料，可能是詐騙電郵。不要屈服於威迫內容。如有疑問，請先向有關機構查詢。
虛假連結
許多釣魚電郵、短訊、通知提示等包含看似真實的連結，實際會將您導向欺詐網站。點擊連結前，請將滑鼠懸浮於連結上方，核對實際網址。如與訊息內顯示不同，請加倍小心。如有可疑，切勿點擊。
附件
與虛假連結相似，釣魚訊息亦可能附上危險附件。切勿點擊來歷不明的附件，否則可能下載間諜軟件或病毒。除非您透過官方途徑向景順索取特定檔案，本公司絕不會向您發送附件或軟件更新訊息，並要求安裝。
提防網絡騙徒:
景順絕不會通過超連結要求您分享登入憑證或一次性密碼。請保持警惕，保護您的資料，包括帳戶登入資料（PIN、密碼或驗證碼）。
切勿向任何未經驗證的網站、流動應用程式、社交媒體平台或任何數碼平台披露敏感資料，即使看似真實。請先核實官方來源，並只使用授權安全的渠道處理您的資訊資產。
提防冒充權威人士的詐騙行為，切勿分享個人資料。不明來電及訊息（如電郵、短訊、聊天訊息及通知提示等）可能來自冒充景順或您熟悉機構的騙徒，請務必先透過官方渠道查證。
景順的電郵政策
電郵並非安全的通訊方式，因此景順會於電郵中採用適當保護機制，以保障任何帳戶或個人資料。我們不會根據電郵指示更改您的個人資料。如需更改帳戶資料，退休金請參閱「表格」相關部分，或致電 (852) 3191 8282 索取表格。如收到要求您點擊連結以更新資料的電郵，請勿點擊。景順絕不會要求您以電郵發送任何帳戶資料。如對電郵真確性有疑問，請致電 (852) 3191 8282 查詢。
有關更多的網絡安全和科技罪行的資訊及支援，請參考以下外部網站。 有關額外的網絡安全提示和最新的網絡安全威脅形勢，您亦可以於所在地區參考當地可信賴的網絡安全指導資源，包括但不限於我們位於香港的亞太總部的示例。
網絡安全資訊站（CSIP）
CSIP為一般用戶、中小企及學校提供實用建議及步驟指引，協助進行電腦、流動裝置及網站健康檢查，並學習防範網絡攻擊的技巧。CSIP亦會更新公眾活動、專家意見及專業機構分享的故事。此網站由中華人民共和國香港特別行政區政府數字政策辦公室全力支援。
資訊安全網（InfoSec）
InfoSec網站為公眾提供一站式資訊安全資源，包括預防網絡罪行的措施及最佳實踐。網站內容包括最新安全新聞、技術文件、近期釣魚攻擊、病毒警報等。此網站由中華人民共和國香港特別行政區政府數字政策辦公室全力支援。
科技罪案調查科
香港警務處網絡安全及科技罪案調查科（CSTCB）負責處理網絡安全及科技罪案調查、電腦取證及預防科技罪案。CSTCB網頁提供科技罪案資訊，亦是您遇到詐騙、欺詐或網絡罪案時的舉報渠道。
香港警務處防騙協調中心（ADCC）
ADCC為公眾提供支援及資訊，協助防範詐騙。網站載有防騙協調中心的防詐騙工作詳情。
投資者及理財教育委員會（IFEC）
投資者及理財教育委員會（投委會）是證券及期貨事務監察委員會（證監會）轄下一間公營機構，專責提升香港的投資者及理財教育，並獲四家金融監管機構，包括香港金融管理局、保險業監管局、強制性公積金計劃管理局及證監會，以及教育局支持。
投委會通過其教育平台「錢家有道」推廣及提供免費且持平公正的投資者及理財教育資源和計劃，推廣金融知識，並為投資者提供防騙教育資源。
證券及期貨事務監察委員會 (證監會) SFC警示名單
證監會警示名單列出可能在香港經營的無牌公司、可疑投資產品、可疑虛擬資產交易平台、偽冒監管機構及／或市場營運機構、可疑的投資網站、偽冒電郵等。
香港金融管理局 (HKMA)「智醒消費者」提示
香港金融管理局 HKMA (金管局) 提供辨識及防範冒充金融機構或監管機構職員的騙徒指引，並有核實金融機構真偽的提示。
CyberDefender及Scameter / Scameter+
CyberDefender提供資源及工具，協助用戶防範網絡威脅及詐騙。Scameter是CyberDefender推出的工具，可評估可疑短訊、電郵或來電的詐騙風險。Scameter+ 流動應用程式設有即時警示功能。根據香港金融監管機構的指引，建議大眾使用這些工具以更好評估收到的可疑訊息。
CyberDefender網站 及 Scameter網站
通訊事務管理局辦公室（通訊辦）- 短訊發送人登記制 (#)
為協助香港市民識別短訊發送人的身分，所有已登記參與「短訊發送人登記制」的公司或機構，會使用其以「#」號開頭的「已登記的短訊發送人名稱」發出短訊予本地流動服務用戶。
當市民收到可疑短訊，或非以「#」號開頭的短訊發送人名稱或以一般電話號碼顯示的短訊，須保持高度警覺。在任何情況下，絕不要向身分未經核實的短訊發送人披露個人、銀行戶口或信用卡資料、轉帳金錢或開啓短訊內的超連結，以免蒙受損失。
社交媒體評論指引和免責聲明
就任何違反我們的評論指引或我們認為不恰當的內容，景順保留刪除相關內容的權利。其他人士發布的內容不一定反映我們的觀點或意見，所有發布內容必須遵守特定的社交媒體用戶協議（無論是Facebook、LinkedIn、Twitter或YouTube的特定用戶協議）。
保護個人資料私隱。您的評論不應包含具體的賬戶或個人資料。
與主題相關。您只應就相關主題發表評論。有關評論應直接與原始帖文相關。透過景順賬戶作出評論時，您的語調和言論應時刻保持專業。
保持理性討論。我們鼓勵用戶進行評論和具建設性的討論，但切勿攻擊個人、景順或其他公司。有關詆毀他人、威脅、淫褻、不雅、低俗、帶有仇恨言論或對未成年人有害的評論將會被刪除。
不可發表投資意見。有關要求或提供建議、股票貼士或特定投資意見的評論將會被刪除。本頁面僅供參考。
不可進行賬戶交易或投訴。如果您對您的投資或客戶服務方面有任何交易要求、投訴或問題，請透過[investorservices@invesco.com]與我們聯繫。
不可發布廣告、推薦或招攬。切勿發布任何廣告、故事、資訊或數據，說明特定投資如何為您、您的朋友、家人、景順香港或其他公司帶來良好或不利影響。您亦應避免發布特定產品資訊。濫發訊息（包括推廣產品或旨在對網絡流量、民調，排名等產生影響的帖文）將會被刪除。
您是否於景順任職？如果您是景順的員工，請確保您在參與任何社交媒體活動前，已細閱及明白景順的社交媒體政策。無論您是在家抑或辦公室工作，於景順任職是一項可影響內容和我們社會的重要事實。如果您的評論的性質會（或顯得會）損害景順的聲譽、屬不恰當、保密或違反本公司任何政策，您的評論將會被刪除。
免責聲明：
景順投資管理有限公司或其聯營公司不會就本網站或本頁面或任何社交媒體專頁連接的其他第三方網站所載內容、使用條款、私隱或安全政策負責。您須自行承擔使用任何第三方網站及材料的風險。
在Invesco Asia Pacific的LinkedIn、Twitter、Facebook 及YouTube專頁發布的內容僅供參考之用，在任何未獲授權向任何人士分銷或提出要約的司法管轄區，相關內容並不構成分銷、買賣要約或買賣任何證券的要約招攬。Invesco Asia Pacific的LinkedIn、Twitter、Facebook 及YouTube專頁的對象並非那些位於禁止發布或提供上述專頁的任何司法管轄區的任何人士（因其國籍、居留地或其他原因等）。您有責任就進入本網站注意及遵守任何相關司法管轄區的所有適用法例及規例。
Invesco Asia Pacific的LinkedIn、Twitter、Facebook 及YouTube專頁可能載有一些基於若干未來事件假設的「前瞻性」資料。前瞻性陳述是以截至本文件日期所得資料為基礎，景順並無任何責任更新任何前瞻性陳述。實際事件可能有別於相關假設。概不保證前瞻性陳述（包括任何預期回報）將會實現，或實際市況及／或業績表現與有關載述將不會出現重大差距或更為遜色。
除另有說明者外，本網站內容的版權屬景順所有。保留所有權利。使用本網站頁面的人士僅有權複製網站內容作個人用途，但不得以任何方式再發布或轉載網站內容的任何重大部分，包括在未經景順事先書面允許的情況下，以電子方式轉載本網站內容或將本網站內容連接至互聯網或任何其他本地或國際電腦系統，任何此等未經授權使用均構成侵犯版權。
Invesco Asia Pacific的LinkedIn、Twitter、Facebook 及YouTube專頁所載的資料均取自及／或源自相信屬可靠和最新的資料來源。然而，景順並不保證、擔保或代表網頁內所提供之資料的準確性、有效性或完整性，不論是明示或暗示。景順或其聯營公司、或景順或其聯營公司之任何董事或僱員並不對任何人士因依賴任何此網頁所提供之資料所引起之損失而負責任（不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他方面）；亦不因任何所提供之資料的不確或遺漏而負上責任（包括但不限於由其他第三方資料造成之不確或遺漏）。該等資料可隨時更改，無須事前通知。景順保留權利，可隨時基於任何原因拒絕任何人士訪問本網站，而無須作出通知。
特別是就Twitter而言：請注意，我們可能會轉發我們認為用戶感興趣的推文內容。景順轉發內容不應理解為對推文發布者、推文內容或推文提述的任何組織的認許。
投資附帶風險。過往業績並不表示將來會有類似業績。投資者應注意，本頁面提供的資料可能並未載列投資於本網站所述任何景順產品所涉及的所有風險和其他重要資訊，因此，投資者應參閱相關基金章程以了解詳情，並建議在適當情況下尋求專業意見。
雖然投資決定屬您的個人決定，但除非向您銷售本產品的中介人已向您表示有關產品適合您並已說明原因（包括投資有關產品如何能夠符合您的投資目標），否則您不應投資於本產品。
當使用外部連結時，您將會離開本頁面或任何景順的社交媒體頁面。其後發表的任何觀點及意見均並非景順的觀點及意見。
重要提示
此互聯網網站僅供香港居民使用。非香港居民在使用此網站前，須注意及遵守所屬司法管轄區之所有適用法律及規例。此網站提供有關景順產品之資料，惟該等資料並非建議或要約買賣任何該等投資。
- 此網站包含投資基金的資料，基金可投資於股票、債劵、貨幣市場證券及／或其他金融工具，並各有其投資策略、特點、及不同的風險。有關基金未必適合所有投資者。
- 若干基金可投資於股票；投資者應注意股票相關風險。
- 若干基金可投資於債券或其他固定收益證券，可能帶有(a)利率風險，(b)信用風險（包括違約風險、評級下調風險及流通性風險）及(c)有關非投資級別債券及／或未評級債券及／或高息債券的風險。
- 若干基金可主要投資於新興市場、較小型公司、單一國家／地區及／或行業。該等基金的投資焦點可導致其風險較分散投資的基金為大。投資於歐洲的基金將可能承受歐元區危機之風險。
- 若干基金可為達致對沖或有效率投資組合管理而大量運用金融衍生工具，但並非藉由金融衍生工具而達致投資目標。若干基金亦可運用金融衍生工具為其主要投資策略的一部分。基金運用金融衍生工具可能失效，或會蒙受重大損失。運用金融衍生工具亦涉及特別風險，包括但不限於流通性、波動性、槓桿、及交易對手風險。
- 若干基金可投資於中國A股，該等股票涉及若干在投資於較發展市場中一般不具備的風險（例如較大的政治、稅務、經濟、外匯、流通性、贖回限制、與監管風險等）。投資者亦應注意人民幣之貨幣風險，因該等貨幣並非能自由兌換。此外，就透過內地與香港基金互認安排(“互認安排”)而在港推出的基金，投資者應注意由此互認安排而帶來的風險、內地股票風險、及內地債券風險。
- 若干基金可投資於印度國內債務證券，可能帶有關於外國機構投資者(FII)／外國投資組合投資者(FPI)註冊地位、FPI印度投資額度、印度稅務、及投資於印度主權債務證券的風險。投資者亦應注意印度盧比的匯率管制風險。
- 就若干股份類別而言，該等基金可酌情自資本中撥付股息或從總收入中撥付股息，並從資本中扣除費用及開支，令可供分派股息的可分派收入增加（即實際上從資本中撥付股息）。從資本中撥付股息即等同從投資者的原本投資退還或提取部分或從該原本投資應占的任何資本增值中退還或提取。該等分派或會令每股資產淨值即時下降。
- 再者，每月派息-1股份類別（每月派息1）的投資者需注意(a)每月派息1可能在基金獲得負回報率或虧損期間依舊派息，從而進一步減少相關股份類別的資產淨值；(b)投資者需承擔在釐定穩定分派率後匯率波動的風險；(c)於每月派息1的投資不可替代為儲蓄賬戶或定息付款的投資；及(d)就貨幣對沖每月派息1而言，投資者可能放棄因貨幣對沖產生的利息差距的資本增值以支持分派。相對利率會出現變動及不明朗因素，可能會負面地影響對沖單位類別的回報。投資者亦應注意，在景順基金中的每月派息-1股份類別，其分派率由各基金酌情而定，概無保證派息金額及派息率。
- 若投資者投資於計價／買賣基本貨幣以外的貨幣的股份類別，由於貨幣市場波動不定，投資者所獲回報在兌換回其認購及贖回貨幣後，或會有別於按基本貨幣計算所得之數。至於對沖股份類別，投資者應注意匯率風險、及對沖策略可能減少投資者在對沖股份類別中所得到的收益。
- 基金之價值可以波動不定，並有可能大幅下跌。
- 投資附帶風險。過往業績並不表示將來會有類似業績。投資者不應僅就此網站而作出投資決定，而應在投資前細閱有關基金在香港發布的章程（包括風險因素）( 如有關退休金，請細閱相關的要約文件(包括主要計劃資料文件及強積金計劃說明書)。建議投資者在適當情況下應尋求獨立專業意見。
BCT強積金策略計劃
- BCT強積金策略計劃（「本計劃」）現提供預設投資策略及十四項成分基金，包含以下基金類別：股票基金（包括緊貼指數基金）、債券基金、貨幣市場基金、回報保證基金與混合資產基金。
- 本計劃之景順回報保證基金純為投資於美國信安保險有限公司所發出之保險單，美國信安保險有限公司亦為保證人 （「保證人」）。閣下於景順回報保證基金之投資因而須承擔保證人之信用風險。只有(i)出現特定情況而保證人接獲有效申索，或(ii)出現其他情況 （如強積金計劃說明書「其他資料」 一節下「景順回報保證基金詳情」 分節所載者），景順回報保證基金之保證人方會提供資本保證及指定回報保證率。閣下應先細閱要約文件（包括主要計劃資料文件及強積金計劃說明書)，然後始投資於景順回報保證基金。有關信用風險、保證特色與保證條件之詳情，請參閱風險因素相關分節及強積金計劃說明書 「景順回報保證基金詳情」 一節。
- 本計劃之景順強積金保守基金並不保證償還資本。
- 景順強積金保守基金之收費可(i)透過扣除基金資產收取；或(ii)透過扣除成員帳戶中單位收取。本計劃之景順強積金保守基金採用方式(i)收費，故所列單位價格╱資產淨值╱基金表現已反映收費之影響。
- 閣下在作出任何投資選擇或根據預設投資策略進行投資前，應先考慮本身之風險承擔能力與財政狀況。若閣下在選擇基金預設投資策略時對某項基金預設投資策略是否適合閣下（包括能否配合閣下之投資目標）有疑問，閣下應徵詢理財及╱或專業意見，並在考慮本身情況後作出最適合閣下之投資選擇。
- 如閣下並無作出任何投資選擇，閣下所作供款及╱或轉移至本計劃的累算權益可根據預設投資策略自動進行投資，但這未必適合閣下。請參閱 「預設投資策略」 一節，以了解進一步資料。
- 投資附帶風險。過往業績並不表示將來會有類似業績。閣下不應僅就此文件而作出投資決定，並應細閱要約文件（包括主要計劃資料文件及強積金計劃說明書），並參閱有關其風險因素及產品特性。
景順特選退休基金
- 景順特選退休基金現時提供七個附屬基金, 其中有股票基金、混合資產基金、債券基金及貨幣市場基金。
- 投資者應注意有關基金中基金特定本質的風險及投資風險。
- 若干基金可投資於股票；投資者應注意股票相關風險。
- 若干基金可投資於債券或其他債務證券，可能帶有信用風險和利率風險。
- 若干基金可投資於世界各地，投資者亦應注意國際性投資的風險。
基金之價值可以波動不定，並有可能大幅下跌。投資附帶風險。過往業績並不表示將來會有類似業績。投資者不應僅就此網站而作出投資決定，而應在投資前細閱有關基金在香港發布的要約文件(包括主要計劃資料文件及強積金計劃說明書)（包括風險因素）。
此網站內所提供之資料均源自相信屬可靠及最新的資料來源。然而，景順並不保證、擔保或代表網站內所提供之資料的準確性、有效性或完整性，不論是明示或隱含的。景順或其聯屬公司、或景順或其聯屬公司之任何董事或僱員並不對任何人士因依賴任何此網站所提供之資料所引起之損失而負責任（不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他方面）；亦不因任何所提供之資料的不準確或遺漏而負上責任（包括但不限於由其他第三者資料造成之不準確或遺漏）。該要約文件(包括主要計劃資料文件及強積金計劃說明書)，無須事前通知。
使用本網站，即代表您同意受所有網站政策的約束，包括法律信息/通知，保證聲明與責任限制，私隱政策，網絡安全， Cookies政策 和 社交媒體評論指引和免責聲明。此網站未經證券及期貨事務監察委員會審閱，由景順投資管理有限公司(Invesco Hong Kong Limited)刊發。