私隱政策

此互聯網網頁僅供香港居民使用。

我們承諾遵守<個人資料 (私隱)條例>（「該條例」）。為此，我們確保屬下職員依從內部嚴格的保安及保密規定，並採取保安措施，例如根據「有需要知悉」的原則限制有關僱員查閱個人資料，並在有需要時對個人資料進行加密處理。以下私隱聲明是根據該條例，就閣下透過此網頁向景順投資管理有限公司（「我們」）提供個人資料而向閣下提供。

閣下自願提供的資訊

若閣下希望我們提供若干資訊，此網頁內部分地方可讓閣下自願向我們提供個人資料（例如閣下的姓名、電郵地址、個人及公司電話號碼）。閣下並非必須向我們提供我們要求的所有個人資料，但有關資料將有助我們迅速聯絡閣下，以回覆閣下的查詢。

除使用閣下的個人資料以聯絡及回應閣下的查詢外，在適當情況下及視乎閣下與我們的關係性質，有關個人資料亦可被我們或我們的聯屬公司，用作與您現有及建議投資於由景順集團(“景順”)管理或進行行政管理的投資基金相關的客戶服務用途，可能包括跟進您的查詢、市場分析及商業策略制定及其他相類似行政或商業目的。在上述過程中，閣下的個人資料可能被支援我們提供有關上述事宜的第三方讀取。

使用個人資料作直接推廣用途－閣下透過本網頁自願提供的個人資料，可能被用作我們的服務或由景順管理或進行行政管理的投資基金相關的直接推廣用途，可能包括景順旗下公司透過電郵、電話及短信等多種聯絡方式提供要約、推廣和優惠。然而，除非得到閣下的同意（包括表示不反對作擬定用途），否則我們不會使用閣下的個人資料。此外，閣下的個人資料可能會提供予我們的聯屬公司及服務供應商、獲轉讓景順投資管理有限公司全部或任何重大部分業務的所有或任何受讓人，以供其用作直接推廣用途。然而，除非得到閣下的同意（包括表示不反對擬向上述對象提供有關資料），否則我們不會提供閣下的個人資料。

如閣下為本公司強積金計劃成員，在任何情況下，我們不會將從閣下獲取的個人資料用作推廣非強積金產品或作非強積金產品相關用途。

我們也可將由閣下使用本網頁時取得的個人資料，用於收集時所說明的特定用途，或其直接相關用途。

為達成上述收集閣下個人資料的目的，閣下的個人資料可能會被轉交位於香港境外的其他景順實體或外部服務供應商，以作處理及／或儲存之用，而有關地區可能未有設立與該條例大致相似或達致與該條例相同目的之數據保障法律。這表示閣下的個人資料可能得不到相等於或類似香港的保障水平。

此網頁收集的資訊

請注意，在閣下到訪本公司網站時，我們或我們的第三方服務供應商可能使用軟件工具或 「cookies」，以收集閣下的資料（例如閣下電子設備的IP地址、閣下所在的國家、曾到訪的頁面、到訪時間及瀏覽器類型）以及閣下的瀏覽活動，從而：

利用cookies追蹤及記錄到訪本公司網站的訪客總數，以及訪客到訪網站的部分；

分析本公司網站，例如收集資訊，以助我們了解訪客在本公司網站上的瀏覽習慣；

就網站活動編製統計報告，例如瀏覽人數及曾瀏覽網頁；

暫時儲存閣下可能在本公司網站工具（例如網站內的計算器或示範）輸入的任何資料，以改善網站功能；在某些情況下，更會記錄閣下到訪本公司網站的資訊。為向閣下提供部分服務，我們可能須記錄上述資訊；及

記錄閣下到訪本公司網站、曾瀏覽的網頁及已追蹤的連結。我們使用有關資訊，以使本公司網站的內容更符合閣下的興趣，以及識別閣下可能感興趣的產品或服務。我們或會就此等目的與第三方分享上述資訊。

我們、我們的聯屬公司、代理人或向我們提供服務的任何其他第三方均可能會處理收集所得的資訊。雖然我們可能使用軟件工具，以在本公司網站內安全連線的部分綜合追蹤瀏覽活動，但我們不會允許任何第三方服務供應商讀取網站內安全連線部分的任何私人內容。

大部分網絡瀏覽器的初始設定為可接受存取cookies。閣下可透過更改設定選擇「不接受存取」cookies，但如閣下選擇不接受存取，網站內若干功能可能無法正常運作。進一步詳情請參閱我們的Cookies政策。

基於資訊安全的原因，我們可能會使用閣下電子設備的IP地址，以監察不尋常的IP地址，從而偵測可疑活動，並降低互聯網相關安全風險。

除上述情況外，除非得到閣下的事前同意，否則我們不會向任何其他人士披露從閣下收集所得的資訊。

透過其他網頁收集的資訊

閣下透過其他網頁點擊我們的文章時，這些網站可能會收集閣下的個人資料，並以綜合及匿名方式綜合轉交本公司，而我們可與我們的服務供應商及廣告商分享這些綜合及匿名資訊，讓其協助我們制定推廣策略。我們存取這些綜合及匿名資訊本身毋須受該條例的規定所限，而我們亦不會就其他網站收集個人資料的行動負責任。

本私隱政策並不涵蓋由本網站連接至其他網站的連結。我們鼓勵閣下在到訪其他網站時，細閱該等網站的私隱聲明。若閣下有意要求查閱及更正這些網站持有關於閣下的個人資料，請直接與有關網站聯絡。

保留、存取、更正、清除

我們只會在適用法律規定，以及為達成上述目的所需的時間內，保留閣下的個人資料。閣下的個人資料將會保密，而我們會採取一切合理措施，確保閣下的個人資料不會在未經授權的情況下被存取、遺失、披露及銷毀。

根據該條例，閣下有權：

檢查我們是否持有閣下的個人資料； 要求查閱及／或更正任何有關閣下的資料； 確定我們有關個人資料的政策及慣例，並知悉我們持有的個人資料類別；及 反對使用閣下的個人資料作直接推廣用途，而在閣下向我們作出反對後，我們不會使用閣下的個人資料作直接推廣用途。

根據該條例的條款，我們有權就處理任何索取資料要求收取合理費用。為處理任何該等要求，我們可能要求閣下提供證據，證明閣下是作出該項要求的人士，或是根據該條例獲准代表該名人士提出該項要求的人士。

若閣下要求，景順將會終止使用閣下的個人資料作客戶服務及直接推廣用途，並將閣下個人資料清除或銷毀。

請直接向資料保障主任提出此要求，其聯絡資料如下。

香港中環康樂廣場一號

怡和大廈四十五樓

景順投資管理有限公司

資料保障主任

本聲明並不會限制閣下根據該條例所享有的權利。

此網站使用者的資料不會出售予第三方。

景順不會就任何公開地取得的資料被濫用而負責任。