整合累算權益

當您轉換工作，緊記要妥善管理過往工作所累積的退休金供款結餘，這些供款結餘，可以是來自強積金或職業退休計劃，我們在此統稱為「累算權益」。

「累算權益」的定義為退休計劃內，僱員於某一特定時間（例如報表的截數日）之實際權益金額。該權益金額包括了僱員和僱主的供款，以及其有關的投資回報（利潤或虧損）。

假如您多次轉換工作，您便可能持有一個或以上，存有累算權益的個人帳戶。若您知道持有多少個強積金戶口，以及這些戶口的服務供應商，便可進行整合。