強制性公積金 (「強積金」)
我們明白每位投資者在人生旅途中都有不同的投資需求及目標，因此我們一系列多元化的投資方案，讓每位投資者都能夠選擇最適合自己的投資組合。
我們明白每位投資者在人生旅途中都有不同的投資需求及目標，因此我們一系列多元化的投資方案，讓每位投資者都能夠選擇最適合自己的投資組合。
要有效管理強積金，就要從認識其制度及基本概念著手。無論您是積金新手甚或在積金路上遇到疑問，歡迎收看此視頻溫故知新。
假如您已多次轉換工作，便可能擁有多個個人帳戶， 使管理強積金變得困難。其實，你可將不同的個人賬戶整合，使投資組合一目了然，資產靈活調配更有效率，從此輕鬆簡單地管理強積金。
投資積金計劃讓您更有效地規劃退休生活。考慮您距離退休尚餘多少年，有助釐定最適合您的投資增值方式。當您邁進人生不同階段，您的需要及喜好亦會隨之而改變，您的投資決定亦不例外。
當您轉換工作，緊記要妥善管理過往工作所累積的退休金供款結餘，這些供款結餘，可以是來自強積金或職業退休計劃，我們在此統稱為「累算權益」。
「累算權益」的定義為退休計劃內，僱員於某一特定時間（例如報表的截數日）之實際權益金額。該權益金額包括了僱員和僱主的供款，以及其有關的投資回報（利潤或虧損）。
假如您多次轉換工作，您便可能持有一個或以上，存有累算權益的個人帳戶。若您知道持有多少個強積金戶口，以及這些戶口的服務供應商，便可進行整合。
有關資金轉移申請表格請按此。
FTSE Developed Net total return指數是一個市值加權指數，代表了發達市場中的大型和中型公司的表現。該指數源自 FTSE 全球股票指數系列（GEIS），截至2024年9月30日，該系列覆蓋了全球約98%的可投資市值。
MSCI* World ESG Universal Select Business Screens 指數基於其母指數MSCI World Index，涵蓋23個發達市場國家的大型和中型證券。此指數旨在代表一些排除與有爭議的武器、核武器、油沙或娛樂大麻有關的公司；或從常規武器、熱能煤、煙草或民用槍支中獲得收入的公司；或涉及極度嚴重的ESG問題爭議；或具有MSCI ESG評級CCC的公司的表現。
MSCI* World Net Total Return USD指數涵蓋了23個發達市場國家的大型和中型市值股票，指數成分包括1,410只股票（截至2024年9月30日），覆蓋了每個國家約85%的自由流通市值。（發達市場 國家包括：澳大利亞、奧地利、比利時、加拿大、丹麥、芬蘭、法國、德國、香港、愛爾蘭、以色列、意大利、日本、荷蘭、新西蘭、挪威、葡萄牙、新加坡、西班牙、瑞典、瑞士、英國和美國。）
美國股市指數是一種金融指標，用於衡量美國股市的表現。它代表了在美國交易所上市的一組選定股票的綜合表現。
Dow Jones Industrial Average NTR是30家美國藍籌公司的價格加權指數，涵蓋了除運輸和公用事業以外的所有行業。
FTSE USA 指數 是一個市值加權指數，代表了美國大型和中型股票的表現。該指數源自 FTSE 全球股票指數系列（GEIS），截至2023年6月，該系列覆蓋了全球約98%的可投資市值。
MSCI* USA ESG Universal Select Business Screens指數基於其母指數MSCI USA Index，包括美國股票市場的大型和中型證券。此指數旨在代表一些排除與有爭議的武器、核武器、油沙或娛樂大麻有關的公司；或從常規武器、熱能煤、煙草或民用槍支中獲得收入的公司；或涉及極度嚴重的ESG問題爭議；或具有MSCI ESG評級CCC的公司的表現。
NASDAQ Composite Net Total Return衡量了在納斯達克證券交易所上市的所有納斯達克國內和國際的普通股票。為被納入該指數，該證券的美國上市必須完全在納斯達克證券交易所上市（除非該證券在2004年1月1日之前曾在其他美國市場上進行過雙重上市並且一直保持這種上市狀態）。符合指數要求的證券類型包括普通股、普通股份、ADR、受益權股份或有限合夥份額以及跟踪股票。
S&P 500 被廣泛認為是衡量美國大型股票的最佳單一指標。該指數包括500家領先企業，覆蓋了約80%的可用市值。
恒生指數是香港股市最廣泛引用的衡量標準，包括香港聯合交易所主板上市的最大和最具流動性的80隻股票。
為保障計劃成員的利益，積金局就強積金的投資制定了規則和指引， 以指導受託人及投資經理管理轄下的強積金計劃的資產。想了解更多，請瀏覽以下積金局網頁。
景順基金熱線:
(852) 3191 8282
星期一至星期五: 上午九時至下午六時