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強制性公積金 (「強積金」)

我們明白每位投資者在人生旅途中都有不同的投資需求及目標，因此我們一系列多元化的投資方案，讓每位投資者都能夠選擇最適合自己的投資組合。

認識強積金

要有效管理強積金，就要從認識其制度及基本概念著手。無論您是積金新手甚或在積金路上遇到疑問，歡迎收看此視頻溫故知新。

如何管理強積金帳戶

假如您已多次轉換工作，便可能擁有多個個人帳戶， 使管理強積金變得困難。其實，你可將不同的個人賬戶整合，使投資組合一目了然，資產靈活調配更有效率，從此輕鬆簡單地管理強積金。

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迎接人生階段轉變

投資積金計劃讓您更有效地規劃退休生活。考慮您距離退休尚餘多少年，有助釐定最適合您的投資增值方式。當您邁進人生不同階段，您的需要及喜好亦會隨之而改變，您的投資決定亦不例外。

整合累算權益

當您轉換工作，緊記要妥善管理過往工作所累積的退休金供款結餘，這些供款結餘，可以是來自強積金或職業退休計劃，我們在此統稱為「累算權益」。

「累算權益」的定義為退休計劃內，僱員於某一特定時間（例如報表的截數日）之實際權益金額。該權益金額包括了僱員和僱主的供款，以及其有關的投資回報（利潤或虧損）。

假如您多次轉換工作，您便可能持有一個或以上，存有累算權益的個人帳戶。若您知道持有多少個強積金戶口，以及這些戶口的服務供應商，便可進行整合。

有關資金轉移申請表格請按此

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ETF、股票、基金差別是什麼？

了解股市指數

環球股市指數

  • FTSE Developed Net total return指數
  • MSCI* World ESG Universal Select Business Screens 指數
  • MSCI* World Net Total Return USD指數
指數表現

資料來源: 彭博及富時, 數據截至2024年9月30日

指數表現以100為基礎。過往表現並非未來表現的指標。投資者不能直接投資於指數。供參考之用。

*MSCI及與MSCI數據的編輯、計算或創建有關的任何其他方，對於該數據（或使用該數據所獲得的結果）不做出任何明示或暗示的保證或陳述，並且所有此類方均特此明確否認就任何此類數據的原創性、準確性、完整性、適銷性或特定用途的適用性提供任何保證。在不限制前述任何內容的情況下，即使已被通知可能會發生此類損害，MSCI、其任何關聯公司或參與編輯、計算或創建數據的任何第三方，均不對任何直接、間接、特殊、懲罰性、後果性或其他損害（包括利潤損失）承擔任何責任。未經MSCI明確書面同意，不得進一步分發或傳播MSCI數據。

FTSE Developed Net total return指數是一個市值加權指數，代表了發達市場中的大型和中型公司的表現。該指數源自 FTSE 全球股票指數系列（GEIS），截至2024年9月30日，該系列覆蓋了全球約98%的可投資市值。

資料來源: 富時, 數據截至2024年9月30日

供參考之用。

MSCI* World ESG Universal Select Business Screens 指數基於其母指數MSCI World Index，涵蓋23個發達市場國家的大型和中型證券。此指數旨在代表一些排除與有爭議的武器、核武器、油沙或娛樂大麻有關的公司；或從常規武器、熱能煤、煙草或民用槍支中獲得收入的公司；或涉及極度嚴重的ESG問題爭議；或具有MSCI ESG評級CCC的公司的表現。

資料來源: 彭博, 數據截至2024年9月30日

供參考之用。

*MSCI及與MSCI數據的編輯、計算或創建有關的任何其他方，對於該數據（或使用該數據所獲得的結果）不做出任何明示或暗示的保證或陳述，並且所有此類方均特此明確否認就任何此類數據的原創性、準確性、完整性、適銷性或特定用途的適用性提供任何保證。在不限制前述任何內容的情況下，即使已被通知可能會發生此類損害，MSCI、其任何關聯公司或參與編輯、計算或創建數據的任何第三方，均不對任何直接、間接、特殊、懲罰性、後果性或其他損害（包括利潤損失）承擔任何責任。未經MSCI明確書面同意，不得進一步分發或傳播MSCI數據。

MSCI* World Net Total Return USD指數涵蓋了23個發達市場國家的大型和中型市值股票，指數成分包括1,410只股票（截至2024年9月30日），覆蓋了每個國家約85%的自由流通市值。（發達市場 國家包括：澳大利亞、奧地利、比利時、加拿大、丹麥、芬蘭、法國、德國、香港、愛爾蘭、以色列、意大利、日本、荷蘭、新西蘭、挪威、葡萄牙、新加坡、西班牙、瑞典、瑞士、英國和美國。）

資料來源: 彭博, 數據截至2024年9月30日

供參考之用。

*MSCI及與MSCI數據的編輯、計算或創建有關的任何其他方，對於該數據（或使用該數據所獲得的結果）不做出任何明示或暗示的保證或陳述，並且所有此類方均特此明確否認就任何此類數據的原創性、準確性、完整性、適銷性或特定用途的適用性提供任何保證。在不限制前述任何內容的情況下，即使已被通知可能會發生此類損害，MSCI、其任何關聯公司或參與編輯、計算或創建數據的任何第三方，均不對任何直接、間接、特殊、懲罰性、後果性或其他損害（包括利潤損失）承擔任何責任。未經MSCI明確書面同意，不得進一步分發或傳播MSCI數據。

美國股市指數

  • Dow Jones Industrial Average NTR
  • FTSE USA 指數 - Net Tax TR EUR
  • MSCI* USA ESG Universal Sel Business Screen Net Return USD 指數
  • NASDAQ Composite Net Total Return
  • S&P 500 Net Total Return 指數

美國股市指數是什麼?

美國股市指數是一種金融指標，用於衡量美國股市的表現。它代表了在美國交易所上市的一組選定股票的綜合表現。

指數表現

資料來源: 彭博及富時, 數據截至2024年9月30日

指數表現以100為基礎。過往表現並非未來表現的指標。投資者不能直接投資於指數。供參考之用。

*MSCI及與MSCI數據的編輯、計算或創建有關的任何其他方，對於該數據（或使用該數據所獲得的結果）不做出任何明示或暗示的保證或陳述，並且所有此類方均特此明確否認就任何此類數據的原創性、準確性、完整性、適銷性或特定用途的適用性提供任何保證。在不限制前述任何內容的情況下，即使已被通知可能會發生此類損害，MSCI、其任何關聯公司或參與編輯、計算或創建數據的任何第三方，均不對任何直接、間接、特殊、懲罰性、後果性或其他損害（包括利潤損失）承擔任何責任。未經MSCI明確書面同意，不得進一步分發或傳播MSCI數據。

香港股市指數

  • 恒生指數淨股息累計指數

 恒生指數是香港股市最廣泛引用的衡量標準，包括香港聯合交易所主板上市的最大和最具流動性的80隻股票。

指數表現

資料來源: 恒生指數, 數據截至2024年9月30日

指數表現以100為基礎。過往表現並非未來表現的指標。投資者不能直接投資於指數。供參考之用。

行業分佈

資料來源: 恒生指數, 數據截至2024年9月30日

供參考之用。

作為一個精明的強積金投資者，了解強積金基金的特點及投資規管非常重要。

5種主要強積金基金

  • 強積金保守基金
  • 保證基金
  • 債券基金
  • 混合資產基金
  • 股票基金

為保障計劃成員的利益，積金局就強積金的投資制定了規則和指引， 以指導受託人及投資經理管理轄下的強積金計劃的資產。想了解更多，請瀏覽以下積金局網頁。

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