景順環球高評級企業債券基金

為何是環球高評級企業債券？
投資優質資產
環球高評級企業債券的發行商—般擁有較為強勁的資產負債表，償付能力較強。
以往，投資級別債券較能抵禦波動市況。
與其他資產的相關性較低
—般而言，投資級別債券與其他資產（尤其是風險資產）的相關性較低，因此或可分散投資者投資組合中的風險。
孳息率具吸引力
環球投資級別企業債券孳息率高於5%（以Bloomberg Global Aggregate Corporate USD Hedged Total Return Index指數為例*），利差大於2020上半年疫情期間及2018年緊縮時期。
目前，投資級別債券的企業基本面良好，原因如下：
1) 再融資需求低。
2) 資產負債表較少債務，違約風險較低。
基金重點
高質多元化投資組合
現有持倉**
•投資級別企業債券配置：~93%
•平均信貸評級：A-
•最低收益率^：5.4% (相對於參考指數：5.2%)
•總現時收益率#: 4.70%
**資料來源：景順，數據截至 2025年6月30日
^最低收益率是衡量債券在完全按照合約條款運作且不違約的情況下可獲得的最低可能收益率的指標。
歷年表現 – 基金：2024 年：4.03%；2023 年：9.45%； 2022年：-16.57%, 2021年：-0.84%； 2020年：7.39%； 指數：2024年：3.69%; 2023年：9.10%; 2022年：-14.11%，2021年：-0.79%； 2020年：8.26%。參考指數：彭博巴克萊環球綜合企業債券指數 (美元對沖)
#債券基金的現時收益率指組合內債券之加權平均總現時收益率。個別債券的現時收益率為年度利息收益除以現時市價的比率。此比率為變數，並不等於派息率。
獨特主題方式以捕捉超額回報
此基金利用主題方式物色投資機遇，以締造超額回報。
|主題
|投資組合調配
|經濟重返停滯
|關注次級債務而非優先債務
利率下降應有利於可贖回證券
|信貸週期差異
|相對於美國，偏好歐洲、英國和亞洲
|金融去槓桿化
|歐洲資本監管利好財務狀況
鎖定優質歐洲核心銀行
僅供參考目的。不保證景順管理的基金現時或於未來持有上述證券／行業／或國家的證券，亦非購買／持有／沽售／上述證券／行業／或國家的建議。
固定收益機會：每月派息-1類別旨在每月派息#
每月派息的股份類別^^^（旨在每月派息，派息並不保證。股息可能從資本撥付，請參考上述重要資料註一及／或註二）
|單位類別
|記錄日
|每月金額
|年息率 (%)
|ISIN
|A(美元)每月派息-1股份
|30/06/25
|0.0510美元
|8.18%
|LU2110299513
|A(港元)每月派息-1股份
|30/06/25
|0.5030港元
|8.09%
|LU2110299786
|A(澳元對沖)每月派息-1股份
|30/06/25
|0.0490澳元
|7.16%
|LU2139469782
|A(人民幣對沖)每月派息-1股份
|30/06/25
|0.3650人民幣
|6.18%
|LU2110299943
|A(歐元對沖)每月派息-1股份
|30/06/25
|0.0550歐元
|6.66%
|LU2658256727
|A(英鎊對沖)每月派息-1股份
|30/06/25
|0.0680英鎊
|8.19%
|LU2658256990
#旨在每月支付股息。
^^^資料來源：景順，截至2025年6月30日。過往業績並不表示將來會有類似業績。
年息率(%) = (每股派息 X 頻率) ÷ 紀錄日單位淨值。基金資產淨值於股息派發之除淨日或會下跌。有關頻率為：每月=12；每季=4；每半年=2；每年=1。所有價值不足50美元/50歐元/50澳元/400港元/400人民幣/40英鎊的股息，均會自動用於增購同類股份。正派息率並不意味著正回報。
A(歐元對沖)每月派息-1類別和A(英鎊對沖)每月派息-1類別的成立日期為 2023 年 8 月 30 日。
