焦點基金

景順環球高評級企業債券基金

以獨特主題方式投資高質固定收益資產

基金小冊子

為何是環球高評級企業債券？

高質多元化投資組合

獨特主題方式以捕捉超額回報

固定收益機會

    • 本基金主要投資於投資級別企業債券,旨在達致與股票相比具競爭力的中長線整體投資回報，同時具備相對的資本穩定程度。
    • 投資者務請留意流通性風險, 投資於投資級別企業債券的集中風險, 波動風險, 有關投資於具有吸收虧損特點的債務工具包括高級非優先債務，或有可轉換債券相關的風險，因為當發生預設觸發事件時，該等工具一般須承受被撇減或轉換為普通股的風險，並可能令該等工具的價值大幅下降，甚至降至毫無價值，貨幣匯兌風險, 人民幣對沖股份類別的人民幣貨幣及兌換風險,信貸評級風險, 一般投資風險。
    • 債券或其他定息證券投資須承擔：(a) 利率風險及(b) 信用風險（包括違約風險, 評級下調風險及流通性風險）
    • 本基金可為有效率投資組合管理及對沖目的而投資金融衍生工具以及為投資目的而投資金融衍生工具。與金融衍生工具相關的風險包括交易對方／信用風險、流通性風險、估值風險、波動風險及場外交易風險。投資者亦需注意本基金為投資目的而 運用衍生工具產生額外/高槓桿風險。本基金所實施的主動金融衍生工具持倉未必與本基金所持相關證券持倉有關，本基金可能因而蒙受重大或全盤損失。
    • 就若干股份類別而言，本基金可酌情從資本及／或實際上從資本撥付股息。從資本及／或實際上從資本撥付股息即屬自投資者的原有投資或自該筆原有投資應佔任何資本增值作部份退回或提款。任何有關分派或會令該類股份的每股資產淨值於每月派息日期後即時下降。（註一）
    • 再者，貨幣對沖每月派息-1股份類別（每月派息-1對沖）的投資者需注意相對利率的不明朗因素。由於每月派息-1對沖股份類別計價貨幣與本基金基本貨幣間的利率差距波動，故與其他股份類別相比，每月派息-1對沖股份類別的資產淨值或會波動，亦有可能顯著不同，與其他非對沖股份類別相比的資本蠶食可能會更嚴重。（註二）
    • 本基金價值可以波動不定，並有可能大幅下跌。
    • 投資者不應單憑本文件而作出投資決定。

為何是環球高評級企業債券？

投資優質資產

投資優質資產

旁白

與其他資產的相關性較低

與其他資產的相關性較低

旁白

孳息率具吸引力

孳息率具吸引力

旁白

投資優質資產

環球高評級企業債券的發行商—般擁有較為強勁的資產負債表，償付能力較強。

以往，投資級別債券較能抵禦波動市況。

過往市場重大事件中資產類別的表現

資料來源：彭博
環球股票 － MSCI 所有國家世界指數
環球高收益企業債券 － 彭博巴克萊環球高收益企業債券總回報指數（美元對沖）
環球高評級企業債券 － 彭博巴克萊環球綜合企業債券總回報指數（美元對沖）
2015年油價下跌和人民幣貶值期間：2015年5月18日 － 2015年9月29日
2018年中美貿易磨擦升級期間：2018年9月21日 － 2018年12月24日
2020年新冠疫情期間：2020年2月19日 － 2020年3月23日

與其他資產的相關性較低

—般而言，投資級別債券與其他資產（尤其是風險資產）的相關性較低，因此或可分散投資者投資組合中的風險。

過去5年投資級別債券與其他資產的相關性

資料來源：彭博，截至2025年3月31日。投資級別債券 ＝ 彭博巴克萊環球綜合企業債券指數（美元對沖）; 美國股票 ＝ 標普 500指數 ; 環球股票 ＝ MSCI 世界指數 ; 亞洲 (日本除外）股票 ＝ MSCI亞洲（日本除外）指 數： 港股 ＝ 恒生指數 ： 高收益債券 ＝ 彭博巴克萊環球高收益企業債券指數（美元對沖）。

孳息率具吸引力

環球投資級別企業債券孳息率高於5%（以Bloomberg Global Aggregate Corporate USD Hedged Total Return Index指數為例*），利差大於2020上半年疫情期間及2018年緊縮時期。

目前，投資級別債券的企業基本面良好，原因如下：

1) 再融資需求低。

2) 資產負債表較少債務，違約風險較低。

環球投資級別企業債券孳息率仍處於具吸引力水平

資料來源: BlackRock Aladdin，截至2025年6月30日。

*截至 2025年6月30日

基金重點

高質多元化投資組合

高質多元化投資組合

獨特主題方式以捕捉超額回報

獨特主題方式以捕捉超額回報

固定收益機會：每月派息-1類別旨在每月派息

固定收益機會：每月派息-1類別旨在每月派息#

#旨在每月支付股息。

高質多元化投資組合


現有持倉**

•投資級別企業債券配置：~93%

•平均信貸評級：A-

•最低收益率^：5.4% (相對於參考指數：5.2%)

•總現時收益率#: 4.70%

**資料來源：景順，數據截至 2025年6月30日
^最低收益率是衡量債券在完全按照合約條款運作且不違約的情況下可獲得的最低可能收益率的指標。
歷年表現 – 基金：2024 年：4.03%；2023 年：9.45%； 2022年：-16.57%, 2021年：-0.84%； 2020年：7.39%； 指數：2024年：3.69%; 2023年：9.10%; 2022年：-14.11%，2021年：-0.79%； 2020年：8.26%。參考指數：彭博巴克萊環球綜合企業債券指數 (美元對沖)
#債券基金的現時收益率指組合內債券之加權平均總現時收益率。個別債券的現時收益率為年度利息收益除以現時市價的比率。此比率為變數，並不等於派息率。

 

資料來源：景順，截至 2025年6月30日。 投資組合比重與分佈將不時變動。各項 投資分佈數據的總和可因小數進位情況而不相等於100。  
*企業包括金融（48.4%）、工業（35.5%）和公用事業（3.7%）。

獨特主題方式以捕捉超額回報


此基金利用主題方式物色投資機遇，以締造超額回報。

主題 投資組合調配
經濟重返停滯 關注次級債務而非優先債務
利率下降應有利於可贖回證券
信貸週期差異   相對於美國，偏好歐洲、英國和亞洲
金融去槓桿化 歐洲資本監管利好財務狀況
鎖定優質歐洲核心銀行

僅供參考目的。不保證景順管理的基金現時或於未來持有上述證券／行業／或國家的證券，亦非購買／持有／沽售／上述證券／行業／或國家的建議。

固定收益機會：每月派息-1類別旨在每月派息#


每月派息的股份類別^^^（旨在每月派息，派息並不保證。股息可能從資本撥付，請參考上述重要資料註一及／或註二）

單位類別 記錄日 每月金額 年息率 (%) ISIN
A(美元)每月派息-1股份 30/06/25 0.0510美元  8.18% LU2110299513
A(港元)每月派息-1股份 30/06/25 0.5030港元  8.09% LU2110299786
A(澳元對沖)每月派息-1股份 30/06/25 0.0490澳元  7.16% LU2139469782
A(人民幣對沖)每月派息-1股份 30/06/25 0.3650人民幣  6.18% LU2110299943
A(歐元對沖)每月派息-1股份 30/06/25 0.0550歐元  6.66% LU2658256727
A(英鎊對沖)每月派息-1股份   30/06/25 0.0680英鎊  8.19% LU2658256990

#旨在每月支付股息。
^^^資料來源：景順，截至2025年6月30日。過往業績並不表示將來會有類似業績。
年息率(%) = (每股派息 X 頻率) ÷ 紀錄日單位淨值。基金資產淨值於股息派發之除淨日或會下跌。有關頻率為：每月=12；每季=4；每半年=2；每年=1。所有價值不足50美元/50歐元/50澳元/400港元/400人民幣/40英鎊的股息，均會自動用於增購同類股份。正派息率並不意味著正回報。

A(歐元對沖)每月派息-1類別和A(英鎊對沖)每月派息-1類別的成立日期為 2023 年 8 月 30 日。

探索基金

景順泛歐洲收益策略基金

歐洲重點基金中的最大多元資產平衡型基金*以主動式資產配置同時尋求收益和資本增長
*資料來源：©2025晨星，截至2025年6月30日的數據。基金是在基金同類組別 （EAA Fund EUR Cautious Allocation）中最大的基金 。

了解更多

旁白

景順環球入息基金

在全球搜羅收益及資本增長機遇的主動式資產配置平衡型基金

了解更多

旁白

景順環球股票收益優勢基金

以低波幅獲取穩定高收益

了解更多

旁白

success failure

聯絡我們

景順基金熱線:

(852) 3191 8282

星期一至星期五: 上午九時至下午六時 

 

聯絡我們

閣下所提供的個人資料只會用作回應查詢，並不會用作直接推廣用途。關於閣下個人資料的用途，詳情請參閱我們的私隱政策

本網站受 reCAPTCHA 的方式保護並受Google <<私隱權政策>><<使用條款>> 的規範。