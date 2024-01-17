景順環球高評級企業債券基金



現有持倉**

•投資級別企業債券配置：~93%

•平均信貸評級：A-

•最低收益率^：5.4% (相對於參考指數：5.2%)

•總現時收益率#: 4.70%

**資料來源：景順，數據截至 2025年6月30日

^最低收益率是衡量債券在完全按照合約條款運作且不違約的情況下可獲得的最低可能收益率的指標。

歷年表現 – 基金：2024 年：4.03%；2023 年：9.45%； 2022年：-16.57%, 2021年：-0.84%； 2020年：7.39%； 指數：2024年：3.69%; 2023年：9.10%; 2022年：-14.11%，2021年：-0.79%； 2020年：8.26%。參考指數：彭博巴克萊環球綜合企業債券指數 (美元對沖)

#債券基金的現時收益率指組合內債券之加權平均總現時收益率。個別債券的現時收益率為年度利息收益除以現時市價的比率。此比率為變數，並不等於派息率。