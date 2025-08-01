景順泛歐洲收益策略基金

資料來源：景順，截至2025年6月30日。

*年息率(%) = (每股派息 X 頻率) ÷ 紀錄日單位淨值。基金資產淨值於股息派發之除淨日或會下跌。有關頻率為：每月=12。所有價值不足50美元／400港元的股息，均會自動用於增購同類股份。正派息率並不意味著正回報。

^所述任何排名、評級或獎項均非未來表現的保證，隨著時間的推移或會發生變動。資料來源：表現資料來自©2025晨星，截至2025年6月30日的數據。過往表現並非未來業績的指引。投資者可能無法收回全部本金。A（歐元）每季派息股份（年初至今表現：1.22%，1年：4.79%，3年：9.48%，5年：30.36%，10年：26.49%；曆年表現：2024年：5.17%，2023年：9.43%，2022年：-9.81%，2021年：5.02%及2020年：2.10%）。同類型基金組別：EAA Fund EUR Cautious Allocation。