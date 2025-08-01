景順泛歐洲收益策略基金

主動式資產配置
- 在經濟週期的不同階段，靈活配置債券、股票和現金。
*資料來源：©2025晨星，截至2025年6月30日的數據。基金是在基金同類組別 （EAA Fund EUR Cautious Allocation）中最大的基金 。
歐元區通脹受控較預期迅速，市場預期歐洲央行今年減息3至4次。低息環境有助推升企業盈利及債券價格。
低息環境有助降低借貸成本，企業更容易償還貸款。
美股和歐股的估值差異仍處於高位。同時，歐洲市場較美國市場更具週期性，在經濟復甦時可帶來更佳回報。
記錄日：30/06/2025
*旨在每月派息，派息並不保證。每月派息-1股份之派息可從股本中分派。（請注意「重要提示」註一及／或註二）
資料來源：景順，截至2025年6月30日。
*年息率(%) = (每股派息 X 頻率) ÷ 紀錄日單位淨值。基金資產淨值於股息派發之除淨日或會下跌。有關頻率為：每月=12。所有價值不足50美元／400港元的股息，均會自動用於增購同類股份。正派息率並不意味著正回報。
^所述任何排名、評級或獎項均非未來表現的保證，隨著時間的推移或會發生變動。資料來源：表現資料來自©2025晨星，截至2025年6月30日的數據。過往表現並非未來業績的指引。投資者可能無法收回全部本金。A（歐元）每季派息股份（年初至今表現：1.22%，1年：4.79%，3年：9.48%，5年：30.36%，10年：26.49%；曆年表現：2024年：5.17%，2023年：9.43%，2022年：-9.81%，2021年：5.02%及2020年：2.10%）。同類型基金組別：EAA Fund EUR Cautious Allocation。
|基金總值
|67.5億歐元
|平均信貸評級
|BB-
|存續期#
|3.13年
|總持量
|482
資料來源：景順，截至2025年6月30日。地區分佈、行業分佈及投資組合的持有投資或有變動，恕不另行通知。每個細分項目的權重均四捨五入至最接近的十分之一或百分之一，因此，每個細分項目的總權重可能不等於100%。#只計算固定收益部份。
擬分配頻率
記錄日
每股派息
年息率 (%)
A（歐元）每月派息-1股份
每月
30/06/25
0.0400
6.12%
A（澳元對沖）每月派息-1股份
每月
30/06/25
0.0460
6.81%
A（加元對沖）每月派息-1股份
每月
30/06/25
0.0510
7.19%
A（港元對沖）每月派息-1股份
每月
30/06/25
0.4790
6.95%
A（紐元對沖）每月派息-1股份
每月
30/06/25
0.0530
7.69%
A（美元對沖）每月派息-1股份
每月
30/06/25
0.0580
7.61%
資料來源：景順，截至2025年6月30日。
年息率(%) = (每股派息 X 頻率) ÷ 紀錄日單位淨值。基金資產淨值於股息派發之除淨日或會下跌。有關頻率為：每月=12。所有價值不足50美元／50歐元／50澳元／50紐元／50加元／400港元的股息，均會自動用於增購同類股份。正派息率並不意味著正回報。