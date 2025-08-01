景順泛歐洲收益策略基金

焦點基金

歐洲市場的三大優勢

為何考慮景順泛歐洲收益策略基金？

投資組合特徵

派息資料

    • 本基金主要投資於投資於歐洲證券（債務及股本證券）。
    •  投資者務請留意動態資產配置風險、流通性風險、歐元區危機風險、投資可轉換證券／可轉換債券／可轉換債務的風險、主權債務風險、投資於歐洲高收益債務證券及股票的集中風險、投資於永續債券的風險、有關投資於具有吸收虧損特點的債務工具包括高級非優先債務，或有可轉換債券相關的風險（因為當發生預設觸發事件時，該等工具一般須承受被撇減或轉換為普通股的風險，並可能令該等工具的價值大幅下降，甚至降至毫無價值）、貨幣匯兌風險、人民幣對沖股份類別的人民幣貨幣及兌換風險、股票風險、信貸評級風險、波動風險、一般投資風險、債券或其他定息證券投資須承擔：(a) 利率風險 (b) 信用風險（包括違約風險、評級下調風險及流通性風險）(c) 有關投資於高收益債券／非投資級別債券及未評級債券的風險。
    • 本基金可為有效率投資組合管理及對沖目的而投資金融衍生工具以及為投資目的而投資金融衍生工具。與金融衍生工具相關的風險包括交易對方／信用風險、流通性風險、估值風險、波動風險及場外交易風險。投資者亦需注意本基金為投資目的而運用衍生工具產生額外／高槓桿風險。本基金所實施的主動金融衍生工具持倉未必與本基金所持相關證券持倉有關，本基金可能因而蒙受重大或全盤損失。
    • 就若干股份類別而言，本基金可酌情從資本及／或實際上從資本撥付股息即屬自投資者的原有投資或自該筆原有投資應佔任何資本增值作部份退回或提款。任何有關分派或會令該類股份的每股資產淨值於每月派息日期後即時下降。（註一）
    • 再者，貨幣對沖每月派息-1股份類別（每月派息-1對沖）的投資者需注意相對利率的不明朗因素。由於每月派息-1對沖股份類別計價貨幣與本基金基本貨幣間的利率差距波動，故與其他股份類別相比，每月派息-1對沖股份類別的資產淨值或會波動，亦有可能顯著不同，與其他非對沖股份類別相比的資本蠶食可能會更嚴重。（註二）
    • 本基金價值可以波動不定，並有可能大幅下跌。
    • 投資者不應單憑本文件而作出投資決定。

歐洲市場的三大優勢

寬鬆的貨幣政策

歐元區通脹受控較預期迅速，市場預期歐洲央行今年減息3至4次。低息環境有助推升企業盈利及債券價格。

美國與歐洲未來息口路徑

資料來源：彭博。數據截至2025年4月13日。

違約率預期維持在低水平

低息環境有助降低借貸成本，企業更容易償還貸款。

穆迪過去12個月高收益債券違約率及基準預測

資料來源：穆迪違約趨勢—全球，2025年5月。

估值吸引

美股和歐股的估值差異仍處於高位。同時，歐洲市場較美國市場更具週期性，在經濟復甦時可帶來更佳回報。

美國股票和歐洲股票的估值差異

資料來源：彭博，截至2025年2月28日。美國股票以MSCI美國指數為代表；歐洲股票以MSCI歐洲指數代表。不能直接對指數進行投資。無法直接投資於指數。過去的表現不能保證未來的回報。

為何考慮景順泛歐洲收益策略基金？

主動式資產配置

主動式資產配置

  • 在經濟週期的不同階段，靈活配置債券、股票和現金。
派息吸引

派息吸引

  • A（美元對沖）每月派息-1股份及A（港元對沖）每月派息-1股份派息分別達7.61%及6.95%。*

記錄日：30/06/2025

*旨在每月派息，派息並不保證。每月派息-1股份之派息可從股本中分派。（請注意「重要提示」註一及／或註二）
Morningstar五星評級基金^

Morningstar五星評級基金^

  • A（歐元）每季派息股份3年、5年、及10年的累積表現位列同類型基金的前25%。^

資料來源：景順，截至2025年6月30日。
*年息率(%) = (每股派息 X 頻率) ÷ 紀錄日單位淨值。基金資產淨值於股息派發之除淨日或會下跌。有關頻率為：每月=12。所有價值不足50美元／400港元的股息，均會自動用於增購同類股份。正派息率並不意味著正回報。
^所述任何排名、評級或獎項均非未來表現的保證，隨著時間的推移或會發生變動。資料來源：表現資料來自©2025晨星，截至2025年6月30日的數據。過往表現並非未來業績的指引。投資者可能無法收回全部本金。A（歐元）每季派息股份（年初至今表現：1.22%，1年：4.79%，3年：9.48%，5年：30.36%，10年：26.49%；曆年表現：2024年：5.17%，2023年：9.43%，2022年：-9.81%，2021年：5.02%及2020年：2.10%）。同類型基金組別：EAA Fund EUR Cautious Allocation。

投資組合特徵

基金總值  67.5億歐元
平均信貸評級 BB-
存續期# 3.13年
總持量 482
資產分佈
地區分佈
信貸評級分佈
股票部分—行業分佈

資料來源：景順，截至2025年6月30日。地區分佈、行業分佈及投資組合的持有投資或有變動，恕不另行通知。每個細分項目的權重均四捨五入至最接近的十分之一或百分之一，因此，每個細分項目的總權重可能不等於100%。#只計算固定收益部份。

派息資料*

*旨在每月派息，派息並不保證。每月派息-1股份之派息可從股本中分派。（請注意「重要提示」註一及／或註二）

 

擬分配頻率

記錄日

每股派息

年息率 (%)

A（歐元）每月派息-1股份

每月

30/06/25

0.0400

6.12%

A（澳元對沖）每月派息-1股份

每月

30/06/25

0.0460

6.81%

A（加元對沖）每月派息-1股份

每月

30/06/25

0.0510

7.19%

A（港元對沖）每月派息-1股份

每月

30/06/25

0.4790

6.95%

A（紐元對沖）每月派息-1股份

每月

30/06/25

0.0530

7.69%

A（美元對沖）每月派息-1股份

每月

30/06/25

0.0580

7.61%

資料來源：景順，截至2025年6月30日。
年息率(%) = (每股派息 X 頻率) ÷ 紀錄日單位淨值。基金資產淨值於股息派發之除淨日或會下跌。有關頻率為：每月=12。所有價值不足50美元／50歐元／50澳元／50紐元／50加元／400港元的股息，均會自動用於增購同類股份。正派息率並不意味著正回報。

