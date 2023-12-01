焦點基金

景順環球股票收益基金

一個專注於股息及資本增值的環球核心基金

    • 本基金主要投資於環球股票。
    • 投資者務請留意貨幣匯兌風險、股票風險、波動風險、一般投資風險。
    • 本基金可為有效率投資組合管理及對沖目的而投資金融衍生工具。與金融衍生工具相關的風險包括交易對手／信用風險、流通性風險、估值風險、波動風險及場外交易風險。金融衍生工具的槓桿元素／成份可導致損失顯著高於本基金投資於金融衍生工具的金額。涉足金融衍生工具或會導致本基金須承擔蒙受重大損失的高度風險。
    • 就若干股份類別而言，本基金可酌情從資本及／或實際上從資本撥付股息即屬自投資者的原有投資或自該筆原有投資應佔任何資本增值作部份退回或提款。任何有關分派或會令該類股份的每股資產淨值於每月派息日期後即時下降。（註一）
    • 再者，貨幣對沖每月派息-1股份類別（每月派息-1對沖）的投資者需注意相對利率的不明朗因素。由於每月派息-1對沖股份類別計價貨幣與本基金基本貨幣間的利率差距波動，故與其他股份類別相比，每月派息-1對沖股份類別的資產淨值或會波動，亦有可能顯著不同，與其他非對沖股份類別相比的資本蠶食可能會更嚴重。（註二）
    • 本基金價值可以波動不定，並有可能大幅下跌。
    • 投資者不應單憑本文件而作出投資決定。

為何考慮景順環球股票收益基金？

表現出色　注重收益與增長

  • 1年、3年及5年的累積表現位列同類型基金†的前25%。^ 
  • 主動選股，不受基準影響注重收益與增長。
低配美國科技股　偏重歐洲大型增長股

  • 超配歐盟及英國，尤其是受惠於財政擴張及減息的工業及金融。
審慎的風險管理

  • 投資組合持倉之間的相關性較低，單一持倉最高為6%。#
派息吸引

  • A（美元）每月派息-1股份及A（港元）每月派息-1股份年化派息率分別達6.63%及6.71%。

記錄日：29/08/2025

*旨在每月派息，派息並不保證。每月派息-1股份之派息可從股本中分派。（請注意「重要提示」註一及／或註二）

資料來源：景順，截至2025年8月31日。
^所述任何排名、評級或獎項均非未來表現的保證，隨著時間的推移或會發生變動。資料來源：©2025晨星，截至2025年8月31日的數據，基於A（美元）累積股份類別。†同類組別：EAA OE Global Equity Income。
#投資組合比重與分佈將不時變動。

主動選股，注重收益與增長同樣重要

過往數據顯示，單純專注於高息股表現遜於大市，收益與增長同樣重要。我們認為，同時投資於股息不斷增長的公司，及股息較低但將資金以高回報率進行再投資的公司，或許能帶來更高的總回報。考慮到估值、盈利增長及基本因素，多元化方法乃合理之舉。

單純專注於高息股的投資策略可能表現遜於更廣泛的環球股市

資料來源：彭博，截至2025年6月27日的數據。不能直接投資於指數。過去的表現不能保證未來的回報。

於主要市場中，美國股票的估值最高

資料來源：FactSet、I/B/E/S、MSCI、高盛環球投資研究部，截至2025年8月1日。

我們的目標企業…

資料來源：景順，截至2025年8月31日。僅供用作說明用途。

資料來源：景順，截至2025年8月31日。地區分佈、行業分佈及投資組合的持有投資或有變動，恕不另行通知。每個細分項目的權重均四捨五入至最接近的十分之一或百分之一，因此，每個細分項目的總權重可能不等於100%。

持量最多之十項投資

1. Rolls-Royce

2. 3i

3. Canadian Pacific Kansas City         

4. Microsoft

5. Texas Instruments

 

總持量：41

5.7%

5.6%

5.5%

4.8%

4.6%

 

6. AIA

7. Coca-Cola Europacific Partners    

8. ASML

9. East West Bancorp

10. London Stock Exchange

 

 

4.0%

4.0%

3.9%

3.4%

2.7%

資料來源：景順，截至2025年8月31日。地區分佈、行業分佈及投資組合的持有投資或有變動，恕不另行通知。不代表證券購買／持有／出售建議。不得被視作投資意⾒。

派息資料*

*旨在每月派息，派息並不保證。每月派息-1股份之派息可從股本中分派。（請注意「重要提示」註一及／或註二）

  擬分配頻率 記錄日 每股派息 年息率 (%)

A（澳元對沖）每月派息-1股份

每月

29/08/25

0.0640

6.60%

A（美元）每月派息-1股份

每月

29/08/25

0.0760

6.63%

A（港元）每月派息-1股份

每月

29/08/25

0.7000

6.71%

A（人民幣對沖）每月派息-1股份

每月

29/08/25

0.4800

5.10%

資料來源：景順，截至2025年8月31日。

年息率(%) = (每股派息 X 頻率) ÷ 紀錄日單位淨值。基金資產淨值於股息派發之除淨日或會下跌。有關頻率為：每月=12；每季=4；每半年=2；每年=1。所有價值不足50美元／50澳元／400港元／400人民幣的股息，均會自動用於增購同類股份。正派息率並不意味著正回報。

