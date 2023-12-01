景順環球股票收益基金

表現出色 注重收益與增長
- 1年、3年及5年的累積表現位列同類型基金†的前25%。^
- 主動選股，不受基準影響注重收益與增長。
一個專注於股息及資本增值的環球核心基金
記錄日：29/08/2025
*旨在每月派息，派息並不保證。每月派息-1股份之派息可從股本中分派。（請注意「重要提示」註一及／或註二）
資料來源：景順，截至2025年8月31日。
^所述任何排名、評級或獎項均非未來表現的保證，隨著時間的推移或會發生變動。資料來源：©2025晨星，截至2025年8月31日的數據，基於A（美元）累積股份類別。†同類組別：EAA OE Global Equity Income。
#投資組合比重與分佈將不時變動。
過往數據顯示，單純專注於高息股表現遜於大市，收益與增長同樣重要。我們認為，同時投資於股息不斷增長的公司，及股息較低但將資金以高回報率進行再投資的公司，或許能帶來更高的總回報。考慮到估值、盈利增長及基本因素，多元化方法乃合理之舉。
1. Rolls-Royce
2. 3i
3. Canadian Pacific Kansas City
4. Microsoft
5. Texas Instruments
總持量：41
5.7%
5.6%
5.5%
4.8%
4.6%
6. AIA
7. Coca-Cola Europacific Partners
8. ASML
9. East West Bancorp
10. London Stock Exchange
4.0%
4.0%
3.9%
3.4%
2.7%
資料來源：景順，截至2025年8月31日。地區分佈、行業分佈及投資組合的持有投資或有變動，恕不另行通知。不代表證券購買／持有／出售建議。不得被視作投資意⾒。
*旨在每月派息，派息並不保證。每月派息-1股份之派息可從股本中分派。（請注意「重要提示」註一及／或註二）
|擬分配頻率
|記錄日
|每股派息
|年息率 (%)
A（澳元對沖）每月派息-1股份
每月
29/08/25
0.0640
6.60%
A（美元）每月派息-1股份
每月
29/08/25
0.0760
6.63%
A（港元）每月派息-1股份
每月
29/08/25
0.7000
6.71%
A（人民幣對沖）每月派息-1股份
每月
29/08/25
0.4800
5.10%
資料來源：景順，截至2025年8月31日。
年息率(%) = (每股派息 X 頻率) ÷ 紀錄日單位淨值。基金資產淨值於股息派發之除淨日或會下跌。有關頻率為：每月=12；每季=4；每半年=2；每年=1。所有價值不足50美元／50澳元／400港元／400人民幣的股息，均會自動用於增購同類股份。正派息率並不意味著正回報。
