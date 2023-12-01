景順環球股票收益基金

過往數據顯示，單純專注於高息股表現遜於大市，收益與增長同樣重要。我們認為，同時投資於股息不斷增長的公司，及股息較低但將資金以高回報率進行再投資的公司，或許能帶來更高的總回報。考慮到估值、盈利增長及基本因素，多元化方法乃合理之舉。