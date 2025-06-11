2025年年中投資展望：全球經濟重整

貿易戰
儘管我們尚未知悉貿易戰的全部影響，但反覆多變的政府政策已引發全球經濟格局重整。
歐洲市場
歐洲市場應可受惠於財政支出增加、消費者狀況改善，以及歐洲央行進一步減息。
中國市場
中國的貨幣及財政政策已提振家庭消費，而且有望刺激國內經濟增長。
不明朗因素創造投資機會
持續演變的貿易關係及政治聯盟導致全球經濟格局重整。故此全球市場不明朗因素於2025年上半年飆升。 但市場動盪多變之時亦通常會帶來新的機遇。在我們的年中投資展望中，我們會分享對2025年接下來的時間各種潛在情境的看法，同時探討投資者應如何分散部署投資組合至不同地區，以便應對市場波動。
2025年值得注意的事件
貿易戰的走向是年中的關鍵問題，持續的不明朗因素仍主導我們的基本情境。此外，我們亦概述於地緣政治緊張局勢升級或緩和情況下可能出現的下行和上行情境。
就基本情境而言，我們相信，年內美國國內政策波動及不明朗因素將會持續。我們預期，美國關稅將高於過去數十年，但會較「解放日」最初宣佈的水平有所下降，而且中美貿易關係有望逐步緩和。這些因素的共同作用可能導致美國經濟略為放緩，但延長減稅政策及放寬監管可望帶來利好。歐洲和中國的通縮壓力應可允許相關政府及央行刺激國內經濟。
- 多元化。伴隨著不明朗因素的持續，我們相信，對於投資者而言，關鍵在於分散部署至不同地區和資產類別。我們認為非美國資產極具吸引力，而且相信其將在年內餘下時間表現出色。
- 美國股票。經歷了此前的不俗表現，美國股票估值偏高，故風險尤其大。我們看好美國股票的低波幅、質素及高股息因子，同時限制超大型股持倉。
- 中國政策。當局正在提振國內家庭消費，促進私企資本支出。此等舉措可推動中國經濟增長跑贏世界其他地區，有望惠及中國股票投資者。
- 歐洲市場。歐洲應可受惠於財政支出增加、消費者環境好轉，以及歐洲央行進一步減息。德國國防及基建支出飆升亦有望刺激該地區經濟增長。
- 英國股票。英國方面，股票估值吸引，而且股息率保持高企。市場內部金融股佔比較高，而隨著按揭貸款改善及利率曲線變陡，金融業應有良好表現。
- 固定收益。考慮到不明朗因素及估值緊縮，我們對風險承擔持審慎態度。鑑於美國政策飄忽且財政前景不甚明朗，我們看好美國以外的全球債券。
- 另類資產。考慮到增長下行風險、股票估值偏高及資本市場活動溫和，我們對此領域作防禦性部署。資產內部，我們相比私募股權更看好私人債務及對沖策略的潛力。
該假設的前提是地緣政治關係破裂，美國的貿易政策引發其他國家實施對等關稅，且達成的協議數量有限。中美關係可能會出現重大裂痕。
- 美國可能陷入衰退。全球經濟增長可能顯著放緩，而其他地區的關稅會推高美國以外的物價。地緣政治緊張局勢或進一步升級，美國進口大幅減少。
- 我們傾向於非美國資產。股票方面，我們傾向於防禦性板塊，尤其是美國以外的公用事業及電訊股。固定收益方面，我們認為非美國主權債務前景不俗，與此同時，另類投資、不良債務及特殊情境亦締造可能具吸引力的入場時機。此外，我們亦看好對沖策略及黃金。
- 黃金被視作「避險資產」。儘管黃金價格波動較大，但為了減少對美元資產的依賴，各國央行一直在增持黃金儲備。我們幾乎沒有理由認為央行對黃金的需求會顯著下降。美國及中國對實體黃金的需求亦保持暢旺，近期ETF需求亦有所反彈。我們相信，這能為投資組合帶來多元化效益。
該假設的前提是貿易戰有所緩和及美國政府政策轉向，放寬關稅及移民政策，同時專注於偏重促增長的政策。
- 貿易政策正常化。隨著部分貿易政策正常化，市場會在一定程度上重返至2025年以前的狀態。美國以外地區的增長前景將顯著改善，緩解美國經濟略為放緩的影響。中美關係改善。
- 我們偏好的資產類別。於此情境下，股票方面，我們看好價值股，固定收益方面，我們看好美國投資級別及美國高收益。另類投資方面，私募股權、房地產股票及貸款抵押證券 (CLO)股票應利好。
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