2025年年中投資展望：全球經濟重整

持續演變的貿易關係及政治聯盟導致全球經濟格局重整。故此全球市場不明朗因素於2025年上半年飆升。 但市場動盪多變之時亦通常會帶來新的機遇。在我們的年中投資展望中，我們會分享對2025年接下來的時間各種潛在情境的看法，同時探討投資者應如何分散部署投資組合至不同地區，以便應對市場波動。