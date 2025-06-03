2025年年中投資展望 - 亞洲固定收益：高收益
2025年4月初至5月，亞洲高收益債券市場呈「V」型反彈，反映該資產類別受關稅的直接影響有限。亞洲高收益債券年初至今錄得正超額回報，總回報率為2.7%（圖1）。1目前，亞洲BB級債券的孳息率高於2023年的總回報率。儘管亞洲高收益債券於2024年亦錄得強勁回報，但我們仍然預計收益將成為下半年回報的核心驅動因素。我們亦要指出，精選B級債券可提供增量收益，從而進一步提升投資組合的整體收益率，並無需承擔過高的信貸違約風險。
展望2025年下半年，我們特別提及以下主題，相信會令關注亞洲高收益債券資產類別的投資者感興趣。
亞洲高收益債券（房地產除外）的違約率料將維持於較低水平
於2025年4月底，我們目睹中國一間經過重組的房地產開發商經歷第二次違約，並於隨後再次被剔出摩根大通亞洲信貸指數 (JACI)。對於部分已進行第一輪離岸債務重組的中國高收益房地產公司而言，其債務負擔仍然過於沉重。另一個關鍵是，在此類重組中，回收價值取決於可換股債券中設定的換股價，而這仍是控股股東與債權人之間的主要談判障礙。最後，我們注意到，嵌入股票期權的重組債券（無論是可換股債券抑或是強制可換股債券形式）均不符合納入JACI指數的資格。
2025年，我們預計亞洲高收益債券（房地產除外）的違約率仍將處於較低水平，如圖2所示，亞洲高收益債券指數中僅有極少部分債券的孳息率達到困境水平（我們的定義為息差超過1000點子）。從板塊角度來看，亞洲高收益債券對石油及天然氣板塊的持倉有限，此外，多個商品發行人處於現金成本較低，在商品價格下跌時表現較具韌性。此外，我們不斷發現亞洲高收益債券發行人正未雨綢繆，為即將到期的債務進行再融資或獲得銀行融資以為該等債務進行再融資。因此，我們仍然樂觀，預期在2025年內，除房地產行業外，違約率將維持於低位。
亞洲高收益債券持續為各個板塊的固定收益投資者締造大量收益機會
對於亞洲高收益資產類別，我們看好孳息率介乎8%至10%之間的債券，因為這些債券具備理想的總回報機會，反而股票則會因為承受多項風險（包括盈利修正風險）而劇烈波動。從板塊角度來看，我們繼續看好次級金融債券、以可再生或基礎設施資產作為抵押的優先留置權債券及澳門博彩業。這些板塊並未受到關稅的直接影響，並且經歷過新冠疫情封鎖的考驗，反而更專注於當地市場。此外，新興市場前沿主權債券確實在不同經濟情景中帶來獨特的超額收益機會，在該等情景下，IMF2在徵收稅務措施結構性改革方面持續取得進展，其信貸評級有望提升。
另請參閱我們的第二季度展望，當中我們強調票息的重要性，這仍然是一項核心主題。
與BBB級債券的孳息率相比，亞洲BB級債券的孳息率升幅有限，因此，作為策略，重要的是將焦點放在信貸挑選而非超配貝塔上
相對於BBB級債券，亞洲BB級債券的孳息率持續上升，但兩者之間的差異僅為120點子左右，處於5年均值的下限，而在4月份市場拋售高峰時的差異則超過200點子（圖3）。我們仍然認為BB級債券的綜合孳息率具吸引力，但建議在信貸狀況改善時配置息差具收窄潛力的債券，而非直接超配BB級債券。
因此，我們認為，能夠根據基本因素及估值因素靈活配置BBB級及BB級債券的亞洲債券策略最有望在亞洲信貸市場捕捉信貸風險溢價及締造穩健收益。
投資風險
投資價值和任何收入都會波動（這可能部分是匯率波動的結果），投資者可能無法收回全部投資金額。
在欠發達國家投資時，您應該準備好接受大幅的價值波動。
投資在中國上市的某些證券可能涉及重大監管限制，可能會影響流動性和/或投資績效。