2025年年中投資展望 - 亞洲固定收益：高收益 

展望2025年下半年，我們特別提及以下主題，相信會令關注亞洲高收益債券資產類別的投資者感興趣。

亞洲高收益債券（房地產除外）的違約率料將維持於較低水平

於2025年4月底，我們目睹中國一間經過重組的房地產開發商經歷第二次違約，並於隨後再次被剔出摩根大通亞洲信貸指數 (JACI)。對於部分已進行第一輪離岸債務重組的中國高收益房地產公司而言，其債務負擔仍然過於沉重。另一個關鍵是，在此類重組中，回收價值取決於可換股債券中設定的換股價，而這仍是控股股東與債權人之間的主要談判障礙。最後，我們注意到，嵌入股票期權的重組債券（無論是可換股債券抑或是強制可換股債券形式）均不符合納入JACI指數的資格。

2025年，我們預計亞洲高收益債券（房地產除外）的違約率仍將處於較低水平，如圖2所示，亞洲高收益債券指數中僅有極少部分債券的孳息率達到困境水平（我們的定義為息差超過1000點子）。從板塊角度來看，亞洲高收益債券對石油及天然氣板塊的持倉有限，此外，多個商品發行人處於現金成本較低，在商品價格下跌時表現較具韌性。此外，我們不斷發現亞洲高收益債券發行人正未雨綢繆，為即將到期的債務進行再融資或獲得銀行融資以為該等債務進行再融資。因此，我們仍然樂觀，預期在2025年內，除房地產行業外，違約率將維持於低位。