2026年投資展望 - 日本股市

關鍵要點

市場破紀錄上升： 2025年日本股市強勢飆升，有關日本首相高市早苗及其促增長政策的樂觀情緒更是帶動東證股價指數和日經225指數創歷史新高。

2025年日本股市強勢飆升，有關日本首相高市早苗及其促增長政策的樂觀情緒更是帶動東證股價指數和日經225指數創歷史新高。 2026年的宏觀利好因素： 工資增長及家庭消費回暖料可刺激內需，繼而支撐GDP增長並為日本央行政策正常化鋪路。

工資增長及家庭消費回暖料可刺激內需，繼而支撐GDP增長並為日本央行政策正常化鋪路。 企業管治改革： 逾十年的改革繼續穩步推進，東京證券交易所與日本金融廳攜手合作，有望提升盈利能力、資本效率及長期股票表現。

逾十年的改革繼續穩步推進，東京證券交易所與日本金融廳攜手合作，有望提升盈利能力、資本效率及長期股票表現。 從少數交易擴展至更廣泛的機會： AI及半導體行業引領2025年市場升勢，2026年市場或進一步換馬，利好各個行業內基本因素穩健的公司。

AI及半導體行業引領2025年市場升勢，2026年市場或進一步換馬，利好各個行業內基本因素穩健的公司。 長期前景樂觀：持續的企業管治改革優化資本配置，實質工資增長刺激內需，我們因應看好日本股市，相信其可為主動式投資者帶來具吸引力的機會。

日本股市：破紀錄上升

日本股市於今年強勢上漲，東證股價指數突破3,000點1大關，日經225指數首次突破50,0002。市場上漲受有關高市早苗當選的樂觀情緒推動，這是日本自民黨首位女性總裁，亦是日本首位女首相。她上任後不久，外交首秀便告捷，包括美國總統特朗普訪日，這顯著提高其內閣的民調支持率。

在我們看來，當前市場已基本消化高市早苗促增長議程締造的最佳情境，即所謂「早苗經濟學 (Sanaenomics)」，包括透過寬鬆的財政和貨幣政策刺激內需，以及組建穩定的政府，提升日本產業競爭力和國防實力。對於投資者而言，2026年的關鍵問題在於此等政策能否在少數黨派聯合政府的領導下獲得有效實施。

2026年的宏觀利好因素：實質工資及內需增長

宏觀經濟方面，儘管具影響力的「春鬥」（春季勞資談判）已連續兩年推動名義薪資顯著上漲，但實質工資增長仍低於我們最初預期。這主要是由通脹壓力所致，尤其是大米（日本的必需品）帶動的食品價格上漲。實際上，從2024年年底至2025年上半年期間，日本通脹一直高居已發展經濟體之首。但好消息是，隨著大米價格見頂，近期通脹已見放緩。