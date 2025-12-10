2026年投資展望 - 日本股市
關鍵要點
- 市場破紀錄上升：2025年日本股市強勢飆升，有關日本首相高市早苗及其促增長政策的樂觀情緒更是帶動東證股價指數和日經225指數創歷史新高。
- 2026年的宏觀利好因素：工資增長及家庭消費回暖料可刺激內需，繼而支撐GDP增長並為日本央行政策正常化鋪路。
- 企業管治改革：逾十年的改革繼續穩步推進，東京證券交易所與日本金融廳攜手合作，有望提升盈利能力、資本效率及長期股票表現。
- 從少數交易擴展至更廣泛的機會：AI及半導體行業引領2025年市場升勢，2026年市場或進一步換馬，利好各個行業內基本因素穩健的公司。
- 長期前景樂觀：持續的企業管治改革優化資本配置，實質工資增長刺激內需，我們因應看好日本股市，相信其可為主動式投資者帶來具吸引力的機會。
日本股市：破紀錄上升
日本股市於今年強勢上漲，東證股價指數突破3,000點1大關，日經225指數首次突破50,0002。市場上漲受有關高市早苗當選的樂觀情緒推動，這是日本自民黨首位女性總裁，亦是日本首位女首相。她上任後不久，外交首秀便告捷，包括美國總統特朗普訪日，這顯著提高其內閣的民調支持率。
在我們看來，當前市場已基本消化高市早苗促增長議程締造的最佳情境，即所謂「早苗經濟學 (Sanaenomics)」，包括透過寬鬆的財政和貨幣政策刺激內需，以及組建穩定的政府，提升日本產業競爭力和國防實力。對於投資者而言，2026年的關鍵問題在於此等政策能否在少數黨派聯合政府的領導下獲得有效實施。
2026年的宏觀利好因素：實質工資及內需增長
宏觀經濟方面，儘管具影響力的「春鬥」（春季勞資談判）已連續兩年推動名義薪資顯著上漲，但實質工資增長仍低於我們最初預期。這主要是由通脹壓力所致，尤其是大米（日本的必需品）帶動的食品價格上漲。實際上，從2024年年底至2025年上半年期間，日本通脹一直高居已發展經濟體之首。但好消息是，隨著大米價格見頂，近期通脹已見放緩。
與此同時，儘管通脹壓力持續，但家庭消費復甦緩中趨穩，為日本GDP增長作出貢獻，亦預示工資增長預期升溫。從短期來看，政策支持將會持續，因為「早苗經濟學」最優先採取反通脹措施，直到實現實質工資增長，而且這些措施不太可能受反對黨阻撓。長遠而言，儘管美國加徵關稅，但近期日本企業盈利保持韌性，加上隨著高齡者及女性勞動參與率激增帶來的增長放緩，勞動力嚴重短缺，有鑑於此，我們預期期待已久的 「工資價格」週期終將開始形成，繼而推動內需反彈和家庭消費持續，並支撐2026年的日本經濟增長。這將允許日本央行恢復貨幣政策正常化，儘管在日本及美國政治不明朗因素加劇的環境下，有關步伐一直較預期緩慢。
企業管治改革：逾十年轉型
自從日本於2014年實施盡責管理守則 (Stewardship Code) 並於2015年實施企業管治守則 (Corporate Governance Code) 以來，企業管治改革已進行了十餘年。資本市場實踐方面，東京證券交易所（東證）自2023年開始加速市場重組，促進提升資本效率和提高上市公司股價。有關措施起初專注於主板及標準市場。
從2025年開始，東證步入第二階段，將焦點轉向成長市場的初創企業及高增長公司。東證亦已結束2022年針對不符合上市要求的公司推出的過渡性措施。
2026年，東證將步入重組計劃的最後一步，對仍未取得充分改善的公司啟動退市程序。
為了配合東證，日本金融廳於今年第三次修訂日本盡責管理守則，旨在加強參與效果和問責制。日本金融廳計劃於明年修訂企業管治守則，關鍵議程包括有效的資本配置和更好地利用現金進行投資。
我們預期企業管治持續取得進展可推動資本效率及盈利能力改善，從而支撐日本股市的長遠表現。
主動式投資啟示：從少數交易擴展至更廣泛的機會
4月份以來，受由上而下的主題驅動因素影響（例如特朗普總統宣佈「解放日」關稅政策後美國貿易政策轉向，聯儲局減息預期及AI帶動的投資熱潮），日本市場的升幅主要由集中於AI及半導體相關股票的窄幅交易推動。高市早苗於10月份在自民黨總裁和日本首相選舉中相繼奪魁，推動外國投資者重投日本股市，市場情緒高漲。
日經225指數（高價AI及半導體生產設備股佔較高比重的價格加權指數）表現優於覆蓋更為廣泛的東證股價指數。僅三家公司——一家日本跨國投資控股公司、一家電子組件製造公司，以及一家日本電子半導體公司——就佔了日經指數回報的逾50%。然而，自11月份開始，我們察見投資者從這些過熱及過度集中的股票中沽貨離場。
經過年初至今的強勢上漲，我們預期市場市場輪轉將會大幅擴散，不再局限於自上而下的主題，投資者焦點亦將轉向個別公司的基本因素。反映2026年的投資機會可能再次來自各行各業自身長期盈利前景穩健的公司股票。
投資風險
投資價值和任何收入都會波動（這可能部分是匯率波動的結果），投資者可能無法收回全部投資金額。