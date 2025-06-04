2025年年中投資展望 - 中國股票

跟全球股市一樣，中國股市在過去數月持續波動。踏入2025年中期，我們認為，在不斷變化的形勢下，今年內全球市場仍將充滿不明朗因素，而中國股市的前景可能會受到國內及國際因素相互作用的影響。

中國及美國已表現出重啟對話以降低關稅的意願，這預示著兩國貿易關係可能緩和。雖然這是一項積極進展，但我們仍然注意到，更廣泛的地緣政治格局仍然不穩定。是否達成全面協議仍然無法確定，我們認為，隨著談判的推進，投資者應該為間歇性的波動做好準備。

支持政策正在刺激消費

中國政府重申支持經濟增長的承諾，力爭實現2025年的GDP增長目標。政策制定者推出一系列穩經濟和促增長的措施。貨幣政策方面，中國人民銀行繼續穩步下調存款準備金率，確保銀行系統流動性充裕。與此同時，維持積極的財政政策，增加對基建項目的投資，旨在提高長期生產力及促進就業。

展望未來，國內消費是重點關注領域。政府意識到提振消費者信心及消費的必要性，預計將延續並擴大去年具成效的以舊換新消費政策。這項舉措旨在鼓勵更新舊消費品，今年較早時候從家庭電器及汽車擴展到消費電子產品。我們認為這項支持政策可能會在2025年下半年持續。

中國最近的勞動節假期充分展現消費者的韌性。旅遊部的統計數據顯示，五天假期內，國內旅遊人數激增，達到3.14億人次，按年增長6.5%。1重點零售及餐飲企業銷售額按年增長6.3%，出入境旅遊人數激增28.7%。2這些數字反映消費有望成為未來數月經濟增長的主要驅動因素。

全球貿易局勢變動可能對出口構成挑戰

年初至今的中國出口數據錄得正增長，但我們認為，出口可能面臨貿易政策的持續影響及全球需求普遍下降的雙重壓力。儘管政府不斷評估及調整政策方案以降低風險的影響，但外部環境仍然面臨挑戰。貿易變局可能會拖累中國的出口增長。我們認為全球貿易環境仍然不甚明朗，而這種不確定性可能會在短期內持續存在。

展望未來，即將於7月底召開的中共中央政治局會議備受關注。預計會議將評估上半年的經濟表現，並可能根據不斷變化的形勢調整政府的政策基調。我們認為，任何新政策措施的時機、範圍及有效性對於決定經濟復甦的步伐都至關重要，特別考慮到政策傳導至實體經濟通常需要一段時間。

應對波動：由下而上的方法

鑑於宏觀環境不甚明朗，我們認為投資中國股市需要採取嚴謹且精挑細選的方法。我們認為，投資者與其依賴廣泛的板塊主題，不如採取由下而上的策略，重點關注基本因素強勁、盈利有韌性且受關稅等外部衝擊有限的個別公司。我們認為這種方法特別適合當前一直劇烈波動且宏觀訊號好淡紛呈的環境。採用此策略可以讓投資者更靈活地應對市場波動，並識別各個板塊的長期贏家。

南向資金流入強勁，估值吸引

今年上半年，透過互聯互通機制流入的南向資金保持充沛，反映出有利的流動性環境及市場對在港上市中資公司的濃厚興趣。年初至今，南向投資者淨買入780億美元，佔2024年全年流入資金的75%。市場預計2025年南向資金流入將達到1,100億美元，高於近年來的水平3。

儘管近來數月市場再度關注在美國上市中國預託證券 (ADR)，但持續強勁的南向資金突顯出國內資本的穩定作用，有助於減輕潛在的資金外流並支撐整體市場。

中國股市估值依然便宜，已回歸長期平均水平。截至2025年4月，MSCI中國指數市盈率約為11倍4，與美國股市相比大幅折讓約47%。中國股市的當前估值吸引，這對長線投資者來說是個值得投資的良機。