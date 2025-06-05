2025年年中投資展望 - 亞洲股票
2025年上半年，受外圍貿易及全球經濟動盪影響，亞洲股市較為波動。隨著全球不明朗因素持續至下半年，貿易政策和貨幣走勢仍是影響市場情緒的關鍵因素。儘管面對挑戰，但亞洲通脹靠穩、流動性充裕及積極的政府政策均有助於抵銷經濟增長的利淡因素。我們認為，著眼於長遠並積極進行由下而上的選股策略，有助投資者有效應對動盪的市場環境。
宏觀經濟不利因素佔主導地位
我們預計在2025年下半年，宏觀經濟因素可能繼續主導亞洲市場，短期內影響可能超過當地的驅動因素。全球貿易政策和關稅協議出現任何變化，均可能引起難以預料的市場反應。我們認為，於4月初宣佈的「解放日」關稅不應被視為最終關稅決定。相反，美國正將關稅框架用作與其他國家進行談判的工具。
自5月初以來，隨著中美兩國互降關稅稅率，中美貿易關係有所緩和。美國暫緩對亞洲其他國家實施對等關稅90天，同時在此期間保留10%的關稅稅率。我們認為，上述發展反映雙方仍有機會進行建設性對話，對此我們將繼續密切關注。亞洲方面，我們仍然審慎，儘管前景仍不明朗，但預計未來發展不太可能出現負面衝擊。我們預計南韓、印度及日本等主要貿易夥伴將透過正進行的談判獲得更優惠的關稅條款。
另一有利於該地區的關鍵宏觀趨勢是美元持續走弱，這對亞洲具有積極影響。今年較早時候，美元的疲弱趨勢曾導致韓圜及新台幣等地區貨幣升值。我們認為，地區貨幣升值可以吸引資金流入，支持當地消費。儘管貨幣升值短期內可能打擊這些市場的出口，但長遠來看，我們認為南韓及台灣科技及半導體的雄厚實力能為持續增長奠定穩固的基礎。
亞洲的國內穩定與政策準備就緒
儘管全球宏觀環境動盪不安，但亞洲經濟保持穩定。區內通脹基本受控，亞洲各國的財政狀況整體穩健。因此，政府能夠靈活並積極地應對任何潛在的增長放緩。在過去五個月，近90%的亞洲國家整體通脹率維持在央行的目標區間內。 1 2025年3月，區內的整體通脹率接近2021年3月以來的最低水平。2
亞洲各地的政策部門均表示已準備就緒，可透過一系列貨幣及財政工具拉動內需並緩解外部衝擊。此種政策靈活性，再加上相對溫和的通脹環境，增強亞洲的韌性，並鞏固我們對今年內所剩餘時間的樂觀預期。
應對市場波動
在當前市場環境下，我們認為密切關注亞洲各地的企業情緒及消費者信心至關重要。隨著亞洲適應不斷變化的貿易格局，這些指標反映出企業的投資步伐以及消費者的消費意願。企業投資持續復甦及消費支出保持穩健將鞏固亞洲的增長前景，而任何倒退都可能意味著需要更多政策支持。追蹤這些趨勢可幫助投資者評估區內近期的經濟走勢及政策回應的成效。
鑑於今年宏觀驅動因素的影響較大，我們看好擁有強大的結構性利好因素及長遠前景明朗的行業。我們認為，人工智能、創新、數碼基建及當地消費等領域仍然是亞洲經濟增長的重要支柱。
我們預計中國大陸和台灣，以及南韓市場能夠憑藉不斷提升的技術實力，受惠於人工智能行業的擴張，提高創新及技術效率，從而為企業帶來成本效益並降低開支。同時我們認為，印度、東盟以及中國龐大的當地市場，將持續透過不斷增長的中等收入人口推動國內消費增長。
我們偏向採用由下而上的主動式投資方法，把握市場波動並注重投資質素。在短期市場走勢難以預測的環境中，著眼於長線投資並採取紀律嚴謹的買賣策略至關重要。若投資者願意承受短期的走勢未明，則有望從該地區的長期增長中獲益。例如，MSCI亞洲（日本除外）指數於4月初見底，隨後於2025年5月強勁反彈至15% 以上，經已收復失地。3
盈利與估值
就亞洲企業盈利而言，我們認為相較於此前的貿易摩擦時期，現時區內企業的準備更加充分。與五年前的首次關稅衝突相比，企業現已調整其供應鏈、拓展其他市場並增強財政實力。亞洲企業2025年第一季度的盈利已充分彰顯自身韌性，儘管宏觀環境不明朗，但企業盈利大致穩定。截至目前，亞洲企業年初至今的盈利報告整體為正，營收及利潤均錄得按年增幅。
雖然第二季度業績仍在陸續發佈中，但我們預計近期宣佈的關稅政策的影響是可控的。我們會繼續密切關注盈利狀況，但初步跡象顯示亞洲企業的基本因素仍然穩健。
亞洲股市的估值仍具吸引力。無論從相對角度而言或是與自身歷史平均水平相比，亞洲股價均較已發展市場存在大幅折讓。這一估值差距再加上強勁的流動性，特別是在美元走弱的環境下，為長線投資者提供具吸引力的入場時機。隨著盈利增長預期趨於穩定，且宏觀風險逐漸被市場消化，我們認為當前環境有利於投資者挑選亞洲股票投資。
投資風險
投資價值和任何收入都會波動（這可能部分是匯率波動的結果），投資者可能無法收回全部投資金額。
當投資於發展落後的國家，閣下應做好準備接受價值會出現大幅波動。
投資於特定在中國上市的證券，可能會涉及重大的監管限制，從而可能影響流動性及／或投資表現。