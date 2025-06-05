2025年年中投資展望 - 亞洲股票

2025年上半年，受外圍貿易及全球經濟動盪影響，亞洲股市較為波動。隨著全球不明朗因素持續至下半年，貿易政策和貨幣走勢仍是影響市場情緒的關鍵因素。儘管面對挑戰，但亞洲通脹靠穩、流動性充裕及積極的政府政策均有助於抵銷經濟增長的利淡因素。我們認為，著眼於長遠並積極進行由下而上的選股策略，有助投資者有效應對動盪的市場環境。

宏觀經濟不利因素佔主導地位

我們預計在2025年下半年，宏觀經濟因素可能繼續主導亞洲市場，短期內影響可能超過當地的驅動因素。全球貿易政策和關稅協議出現任何變化，均可能引起難以預料的市場反應。我們認為，於4月初宣佈的「解放日」關稅不應被視為最終關稅決定。相反，美國正將關稅框架用作與其他國家進行談判的工具。

自5月初以來，隨著中美兩國互降關稅稅率，中美貿易關係有所緩和。美國暫緩對亞洲其他國家實施對等關稅90天，同時在此期間保留10%的關稅稅率。我們認為，上述發展反映雙方仍有機會進行建設性對話，對此我們將繼續密切關注。亞洲方面，我們仍然審慎，儘管前景仍不明朗，但預計未來發展不太可能出現負面衝擊。我們預計南韓、印度及日本等主要貿易夥伴將透過正進行的談判獲得更優惠的關稅條款。

另一有利於該地區的關鍵宏觀趨勢是美元持續走弱，這對亞洲具有積極影響。今年較早時候，美元的疲弱趨勢曾導致韓圜及新台幣等地區貨幣升值。我們認為，地區貨幣升值可以吸引資金流入，支持當地消費。儘管貨幣升值短期內可能打擊這些市場的出口，但長遠來看，我們認為南韓及台灣科技及半導體的雄厚實力能為持續增長奠定穩固的基礎。