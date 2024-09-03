焦點基金

景順環球入息基金

在全球搜羅收益及資本增長機遇的主動式資產配置平衡型基金

為何是景順環球入息基金？

主動式資產配置

投資組合特徵

派息資料

    • 本基金主要投資於債務證券及上市環球股票的靈活配置。
    • 投資者務請留意動態資產配置風險、新興市場風險、投資可轉換證券／可轉換債券／可轉換債務的風險、主權債務風險、波動風險、有關投資於具有損失吸收特點的債務工具包括先償非優先債務，或有可轉換債券相關的風險（因為當發生預設觸發事件時，該等工具一般須承受減值或轉換為普通股的風險，並可能令該等工具的價值大幅下降，甚至降至毫無價值）、貨幣匯兌風險、人民幣對沖股份類別的人民幣貨幣及兌換風險、股票風險、信貸評級風險、與證券借出交易相關的風險、一般投資風險、債券或其他定息證券投資須承擔：(a) 利率風險 (b) 信用風險（包括違約風險、評級下調風險及流通性風險）及(c)有關投資於高收益債券／非投資級別債券及／或未評級債券的風險。
    • 本基金可為有效率投資組合管理及對沖目的以及為投資目的而投資金融衍生工具。與金融衍生工具相關的風險包括交易對手／信用風險、流通性風險、估值風險、波動風險及場外交易風險。投資者亦需注意本基金為投資目的而運用衍生工具產生額外／高槓桿風險。
    • 就若干股份類別而言，本基金可酌情從資本及／或實際上從資本撥付股息，即屬自投資者的原有投資或自該筆原有投資應佔任何資本增值作部份退回或提款。任何有關分派或會令該類股份的每股資產淨值於每月派息日期後即時下降。（註一）
    • 再者，貨幣對沖每月派息-1股份類別（每月派息-1對沖）的投資者需注意相對利率的不明朗因素。由於每月派息-1對沖股份類別計價貨幣與本基金基本貨幣間的利率差距波動，故與其他股份類別相比，每月派息-1對沖股份類別的資產淨值或會波動，亦有可能顯著不同，與其他非對沖股份類別相比的資本蠶食可能會更嚴重。（註二）
    • 本基金價值可以波動不定，並有可能大幅下跌。
    • 投資者不應單憑本文件而作出投資決定。
    • 投資表現以歐元計算。以美元或港元作出投資的投資者，需承受兌換匯率的波動風險。

根據不同經濟狀況靈活地進行主動式配置。股票及固定收益比例各佔投資組合約35%至65%。

通過可持續和不斷增長的股息或純粹的資本增長為股東創造價值。

A（美元對沖）每月派息-1股份及A（港元對沖）每月派息-1股份派息分別達7.73%及7.77%。（記錄日：30/06/2025）*旨在每月派息，派息並不保證。每月派息-1股份之派息可從股本中分派。（請注意「重要提示」註一及／或註二）
A（歐元）累積股份類別獲Morningstar五星評級。^

由收益型證券組成的多元化全球投資組合。#
專責投資團隊負責資產配置、債券及選股。

資料來源：景順，截至2025年6月30日。
^所述任何排名、評級或獎項均非未來表現的保證，隨著時間的推移或會發生變動。
#多元化並不能保證利潤或消除損失風險。不保證目標和／或目標一定會實現。

基金過往根據不同經濟狀況作靈活資產配置
  • 2019年12月：中美貿易戰跡象緩和，股市波幅下降，政府債券則波幅上升。考慮到股息具吸引力及債券收益率偏低，基金將股票配置比例由35%增至43%。
  • 2020年2月：新冠疫情持續發酵，基金減持股票增持債券。起初看好投資級別，其後轉向高收益，因為債券市場得到政策支持。
  • 2022年3月：俄烏衝突下減持股票。超配信貸風險，但仍集中於投資級別。

投資組合特徵

股票

總持量：41

固定收益

資料來源：景順，截至2025年6月30日。地區分佈、行業分佈及投資組合的持有投資或有變動，恕不另行通知。每個細分項目的權重均四捨五入至最接近的十分之一或百分之一，因此，每個細分項目的總權重可能不等於100%。

派息資料*

*旨在每月派息，派息並不保證。每月派息-1股份之派息可從股本中分派。（請注意「重要提示」註一及／或註二）

 

擬分配頻率

記錄日

每股派息

年息率 (%)

A（美元對沖）每月派息-1股份

每月

30/06/25

0.0700

7.73%

A（港元對沖）每月派息-1股份

每月

30/06/25

0.6670

7.77%

A（歐元）每月派息-1股份

每月

30/06/25

0.0540

6.22%

A（澳元對沖）每月派息-1股份

每月

30/06/25

0.0550

6.26%

A（英鎊對沖）每月派息-1股份

每月

30/06/25

0.0650

7.47%

A（人民幣對沖）每月派息-1股份

每月

30/06/25

0.5420

6.31%

A（紐元對沖）每月派息-1股份

每月

30/06/25

0.0650

7.84%

A（日圓對沖）每月派息-1股份

每月

30/06/25

29.1670

3.49%

資料來源：景順，截至2025年6月30日。
年息率(%) = (每股派息 X 頻率) ÷ 紀錄日單位淨值。基金資產淨值於股息派發之除淨日或會下跌。有關頻率為：每月=12；每季=4；每半年=2；每年=1。所有價值不足50美元／50歐元／50澳元／400港元／400人民幣／40英鎊的股息，均會自動用於增購同類股份。正派息率並不意味著正回報。

