主動式資產配置
根據不同經濟狀況靈活地進行主動式配置。股票及固定收益比例各佔投資組合約35%至65%。
在全球搜羅收益及資本增長機遇的主動式資產配置平衡型基金
根據不同經濟狀況靈活地進行主動式配置。股票及固定收益比例各佔投資組合約35%至65%。
通過可持續和不斷增長的股息或純粹的資本增長為股東創造價值。
A（美元對沖）每月派息-1股份及A（港元對沖）每月派息-1股份派息分別達7.73%及7.77%。（記錄日：30/06/2025）*旨在每月派息，派息並不保證。每月派息-1股份之派息可從股本中分派。（請注意「重要提示」註一及／或註二）
A（歐元）累積股份類別獲Morningstar五星評級。^
由收益型證券組成的多元化全球投資組合。#
專責投資團隊負責資產配置、債券及選股。
資料來源：景順，截至2025年6月30日。
^所述任何排名、評級或獎項均非未來表現的保證，隨著時間的推移或會發生變動。
#多元化並不能保證利潤或消除損失風險。不保證目標和／或目標一定會實現。
*旨在每月派息，派息並不保證。每月派息-1股份之派息可從股本中分派。（請注意「重要提示」註一及／或註二）
|
|
擬分配頻率
|
記錄日
|
每股派息
|
年息率 (%)
|
A（美元對沖）每月派息-1股份
|
每月
|
30/06/25
|
0.0700
|
7.73%
|
A（港元對沖）每月派息-1股份
|
每月
|
30/06/25
|
0.6670
|
7.77%
|
A（歐元）每月派息-1股份
|
每月
|
30/06/25
|
0.0540
|
6.22%
|
A（澳元對沖）每月派息-1股份
|
每月
|
30/06/25
|
0.0550
|
6.26%
|
A（英鎊對沖）每月派息-1股份
|
每月
|
30/06/25
|
0.0650
|
7.47%
|
A（人民幣對沖）每月派息-1股份
|
每月
|
30/06/25
|
0.5420
|
6.31%
|
A（紐元對沖）每月派息-1股份
|
每月
|
30/06/25
|
0.0650
|
7.84%
|
A（日圓對沖）每月派息-1股份
|
每月
|
30/06/25
|
29.1670
|
3.49%
資料來源：景順，截至2025年6月30日。
年息率(%) = (每股派息 X 頻率) ÷ 紀錄日單位淨值。基金資產淨值於股息派發之除淨日或會下跌。有關頻率為：每月=12；每季=4；每半年=2；每年=1。所有價值不足50美元／50歐元／50澳元／400港元／400人民幣／40英鎊的股息，均會自動用於增購同類股份。正派息率並不意味著正回報。