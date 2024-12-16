ETF是什麼?
ETF是交易所買賣基金的簡稱。ETF追蹤一項特定股票市場指數的表現，例如標準普爾500指數或納斯達克100指數。ETF基金經理通常致力複製該指數的持倉和比重，讓投資者廣泛投資於特定資產類別或市場行業。ETF可助您分散投資，管理整體投資風險。此外，ETF亦可提供許多其他重要優勢。如欲了解更多詳情。請觀看我們的其他視頻。
了解交易所買賣基金(或稱ETF) 的投資優勢
正在考慮投資於交易所買賣基金（或稱 ETF）？讓我們深入探討ETF的四大潛在優勢，助您作出投資決定。首先，ETF的成本一般低於其他基金。隨著時間推移，這些節省的成本可以相當可觀。此外，ETF亦易於買賣，就像股票一樣，您可以在市場開市時於多個交易所買賣ETF，交易過程透明，您可以實時查看ETF的價格，並準確了解其每日的持股量。透過ETF，您可以隨意控制所投資的行業，從而使您的投資組合涵蓋對您最重要的範疇。如欲了解更多詳情。請觀看我們的其他視頻。
交易所買賣基金（或稱ETF）與互惠基金有什麼不同？與互惠基金相似，ETF 可為您提供一種快捷簡便的方式，助您建構多元化且專業管理的投資組合。您可以與其他投資者匯集資金，然後透過單一投資，購買一籃子廣泛的證券兩者均可為您提供廣泛的投資選擇。此外，ETF一般旨在被動追蹤特定的市場指數，與指數基金相若，因此收取的費用會較主動管理的投資工具低。但同時，ETF提供互惠基金通常無法給予的某些優勢，例如簡單的定價。您毋須因應不同的收費結構、最低投資額及贖回規則，在多個股份類別之間作出選擇。ETF只有一類股份，不設最低投資額，可於市場交易時段隨時進行買賣。如欲了解更多詳情。請觀看我們的其他視頻。
投資就好像去旅行，要玩得安心放心，就一定要做足功課。旅行有不同玩法，投資一樣有不同工具。要玩得盡興?首先要了解他們有甚麼特性。股票就好像自由行，雖然沒有導遊帶著你走，要逐個慢慢做資料搜集，有時還有機會撞板，但你想怎樣玩就怎樣玩，想怎樣買就怎樣買，是自由度高的選擇。
沒空去計劃行程，可以怎樣做？很多大忙人會跟旅行團，由專業導遊帶著走、帶著玩，就好像有些投資者喜歡買基金，交給基金經理看實投資組合，省水省力，不用逐個研究。當然有得必有失，組合內有甚麼，你未必每樣都清楚，就好像導遊每次帶你去買手信，你也未必滿意。
如果你又喜歡自由行的透明度，又想有一個現有的行程跟著走，自由行套票就一定能幫助你。旅行投票通常按照你的指定條件安排，就好像泰國三大水上樂園狂歡套票，套票中顧名思義包含了泰國頭三大水上樂園的行程，看一看就知道是否合心意，不用自己計劃行程。
當然旅行社還會推出，很多不同主題的選擇，可以有日本嘆盡五日溫泉之旅，法國米芝蓮三星美食之旅，杜拜豪華六星級五日四夜酒店套票，應有盡有，所以有部分投資者會選擇像自由行套票的ETF，為了他追蹤指數的持倉資訊一目了然，透明度高，同時配搭好一籃子指定條件下的選股，達致多元化投資組合的好處。
股票、ETF、基金各有特色，最重要是選到適合自己的投資模式，投資其實就像去旅行那麼簡單。景順為你提供一系列的多元投資方案，讓你可以隨心所欲計劃你的投資之旅，全球任你行。
交易所買賣基金（ETF）是一種投資產品，讓您可分散投資於市場上的某個特定領域或行業。一般來說，ETF旨在緊貼追蹤某項特定市場指數的表現，例如標準普爾500指數或納斯達克100指數。ETF屬於「匯集基金」（即匯集眾多個人投資者的資產，以購買基金的持倉）。
透過持有ETF股份，便可以在毋須持有相關資產的情況下投資於其持倉。ETF可提供便利的方式，助您實現多元化投資，從而降低投資組合的整體風險。
若干基金及投資組合本身並不符合多元化投資策略的條件。
ETF種類眾多，可提供一系列廣泛的投資選擇，由追蹤本地及國際股市指數，以至市場行業，甚至商品指數。ETF讓您透過單一捆綁式投資，廣泛投資於感興趣或關注的市場領域。這些ETF一般採取被動型管理，而非主動型管理，而且費用普遍較低。
有別於其他投資工具，ETF不設大額最低投資額。此外，由於ETF與股票一樣可在交易所買賣，您甚至可以只購入一股股份。
低成本：由於每項ETF買賣交易均收取一般經紀佣金，因此交易活動頻繁可能增加ETF的成本。
ETF結合了互惠基金的一些主要優勢（廣泛多元化及特定行業策略)，以及股票靈活交易的特點，收費一般較互惠基金低，而且透明度較高。
與互惠基金（每日僅在收市時定價一次）相比，ETF提供較大的交易靈活性和掌控度。ETF提供實時定價，每日披露持倉狀況，並可於交易日內隨時進行交易，讓您能夠更妥善管理股份買賣。
最重要的是，ETF的定價及開支簡單透明，沒有多種股份類別或多層收費結構。
投資者應注意互惠基金與ETF之間的重大差異。鑑於管理風格各有不同，因此ETF的開支一般低於主動型管理互惠基金。大部分ETF均屬被動型管理，而且其結構旨在追蹤指數；許多互惠基金則採取主動型管理，故其管理費較高。有別於ETF，主動型管理的互惠基金可應對市場變化，並有望表現優於指定參考指數。由於每項ETF買賣交易均收取一般經紀佣金，因此交易活動頻繁可能增加ETF的成本。ETF可於全日進行交易，而互惠基金每日只進行一次交易。儘管極端市況可能導致ETF的流動性不足，但一般而言，ETF的流動性仍高於大部分傳統互惠基金，因其於交易所進行買賣。投資者在作出投資前，應與其專業財務顧問商討情況。
透明度：大部分ETF每日披露其持倉。
當您進行 ETF 股份的買賣時，有幾個交易提示值得考慮。首先，盡量避免在市場開盤和收盤時交易，因為這段時間價格波動較大。同時，建議您預先設定買入或賣出的價格點，並使用限價單而非市價單。此外，選擇每日交易量足夠大的 ETF 進行投資，可能有助於減少買賣價差。
有些投資者會利用ETF投資於一系列廣泛的公司，而非挑選個別股票，從而降低單一股票風險。
ETF 是否適合納入投資組合取決於投資者的獨特目標、投資年期和風險承受能力。投資者可透過多種資產類別廣泛的ETF來分散投資組合的風險。
ETF股份的市場價格乃按相關投資組合的資產淨值，以及市場供求情況而釐定。買賣差價，以及相對資產淨值的溢價及折價亦可能影響投資者支付的ETF股份價格。
買賣差價是指在市場上一項資產的賣出價高於買入價的金額。
ETF可分為主動型或被動型管理，投資者可根據其財務目標自行選擇。部分投資者會混合使用主動型和被動型ETF，分散投資組合風險。
有別於個股，ETF的流動性不僅是基於交易量。相關持倉的流動性可能是反映ETF流動性的更佳預測指標。例如，交易量相對較低但投資於高流動性大型美國股票的ETF，一般具有較高流動性及低買賣差價。
ETF 的整體成本除了費用比率外，還包括買賣價差、交易佣金以及溢價和折價等因素。
ETF廣受歡迎，是因為這類基金通常可讓投資者以較低費用和透明度較高的方式投資於廣泛市場領域。ETF可採取主動型或被動型管理，並可如股票一般進行買賣。
ETF是「交易所買賣基金」的簡稱。ETF是一籃子證券，能夠如個股一般在交易所進行買賣。ETF可透過單一捆綁式投資，投資於廣泛市場領域。ETF通常採用被動型管理，一般致力於追蹤一項指數的表現，例如納斯達克100指數。
ETF與互惠基金相似，兩者均以單一投資模式投資於廣泛市場領域。然而，互惠基金僅在每日收市時定價一次，但ETF卻可像個股一樣，能夠在交易日內進行買賣。
與互惠基金相比，ETF的透明度一般較高，且平均收費較低。
