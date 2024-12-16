投資就好像去旅行，要玩得安心放心，就一定要做足功課。旅行有不同玩法，投資一樣有不同工具。要玩得盡興?首先要了解他們有甚麼特性。股票就好像自由行，雖然沒有導遊帶著你走，要逐個慢慢做資料搜集，有時還有機會撞板，但你想怎樣玩就怎樣玩，想怎樣買就怎樣買，是自由度高的選擇。

沒空去計劃行程，可以怎樣做？很多大忙人會跟旅行團，由專業導遊帶著走、帶著玩，就好像有些投資者喜歡買基金，交給基金經理看實投資組合，省水省力，不用逐個研究。當然有得必有失，組合內有甚麼，你未必每樣都清楚，就好像導遊每次帶你去買手信，你也未必滿意。

如果你又喜歡自由行的透明度，又想有一個現有的行程跟著走，自由行套票就一定能幫助你。旅行投票通常按照你的指定條件安排，就好像泰國三大水上樂園狂歡套票，套票中顧名思義包含了泰國頭三大水上樂園的行程，看一看就知道是否合心意，不用自己計劃行程。

當然旅行社還會推出，很多不同主題的選擇，可以有日本嘆盡五日溫泉之旅，法國米芝蓮三星美食之旅，杜拜豪華六星級五日四夜酒店套票，應有盡有，所以有部分投資者會選擇像自由行套票的ETF，為了他追蹤指數的持倉資訊一目了然，透明度高，同時配搭好一籃子指定條件下的選股，達致多元化投資組合的好處。

