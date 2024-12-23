交易所買賣基金（ETF) : 投資者指南

不論是資深或新手投資者，都應該了解買賣ETF的最佳實務措施。選用正確的經紀商指示，並知悉何時應該避免買賣ETF，可助投資者獲得最佳的交易定價和執行。

以下是投資者對買賣ETF的一些常見問題和答案：

買賣ETF有哪些潛在成本？

大多數投資者可能熟悉ETF開支比率。買賣ETF時，投資者需要注意其他潛在成本，包括：

買賣差價：買賣差價是指市場上的ETF賣出價高於買入價的金額。買賣差價收窄通常意味著投資者的交易成本較低，而買賣差價擴闊可能增加執行ETF交易的成本。

溢價及折價：受市場的供求力量影響，ETF、股票和其他投資工具的交易價格可能高於或低於其資產淨值，形成溢價或折價。如果投資者以資產淨值的溢價買入ETF，通常需要支付較高的交易成本。另一方面，在其他條件相同的情況下，以資產淨值的折價賣出ETF，投資者也需要支付成本。投資者可以監察ETF的溢價和折價，避免以過高價格買入ETF，或以低於資產淨值的價格賣出ETF。

經紀佣金：儘管現時不少經紀商提供ETF免佣金交易，但投資者應時刻確認是否需要為買賣ETF支付費用。

買賣ETF時，市價盤和限價盤有何分別？

在經紀商買賣ETF時，最常見的兩種指示是市價盤和限價盤。

市價盤：市價盤是指以最佳報價即時買入或賣出ETF或其他證券的指示。市價盤可以確保交易迅速執行。不過，交易成本可能增加，特別是在市況波動期間。

限價盤：在買賣ETF、股票或其他證券時，投資者可以指定一個目標價格。限價盤讓投資者擁有較大的執行價格控制權，但如果ETF的價格未能跌至限價盤指定的價格，則未必能夠進行交易。

就一個交易日來說，投資者應避免在哪些時段買賣ETF？

根據常見的經驗法則，投資者應避免在接近開市和收市的時段買賣ETF。具體來說，交易時段最初和最後30分鐘的波幅可能較大，或會令買賣差價擴闊。

如何評估特定ETF的流動性？

如果一項投資被視為具流動性，意味著投資者可在不嚴重影響價格的情況下進行買賣。在研究ETF的流動性，以達致有效交易和最低交易成本時，應考慮以下一些因素：

買賣差價：如上文所述，買賣差價可影響交易成本，而差價收窄一般反映流動性較佳。投資者可透過經紀商或財經新聞網站，即時監察ETF的買賣差價和其他ETF數據。

平均每日成交量：儘管成交量不能全面反映ETF的整體流動性，但不少投資者都會從這個因素入手。投資者亦應注意，ETF所投資的資產類別流動性也會影響ETF的流動性。

規模：儘管ETF的流動性取決於多項因素，但管理大量資產的大型ETF通常較具流動性。

相關持倉：每隻ETF的相關持倉可影響基金的流動性。 一般來說，ETF的流動性至少與相關持倉的流動性相同。

買賣ETF時，即使是少許知識亦能帶來莫大助益。如果投資者了解影響ETF價格的因素，有助減低買賣成本和改善執行狀況。