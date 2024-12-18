交易所買賣基金（ETF）對比指數基金：投資者須知

在選擇投資工具時，交易所買賣基金（ETF）及指數基金是兩個廣受歡迎的選項，投資者可以在無需承擔高昂費用下，輕鬆地分散投資組合的風險。掌握這些投資工具的基本知識，有助您作出更明智的選擇，以決定適合個人需要的工具或組合。

首先，讓我們分析ETF和指數基金的異同。

被動型ETF及指數基金的相似之處

被動型投資策略通常旨在追蹤市場指數的表現。另一方面，主動管理型基金由基金經理挑選證券，以達到表現優於參考指數或其他特定結果的目標。

事實上，ETF和互惠基金均可以被動或主動方式管理。然而，被動型ETF和指數基金有相似之處，因為兩者通常設有相同的目標（複製指數的表現），但結構略有不同，將於稍後討論。

以下是ETF和指數基金的一些其他主要相似之處：

容易分散投資風險：ETF和指數基金均提供簡單便捷的方法，以投資於一系列廣泛的證券（例如股票和債券），無需投資者逐一購買個別證券。兩者的結構均讓個人投資者有機會獲得專業投資管理服務。

收費較低：由於ETF和指數基金通常是為追蹤參考指數而設，因此較主動管理型基金更具成本效益；由於選股涉及研究和專業知識，因此主動管理型基金的收費一般較高。 1 在2023 年，指數股票互惠基金及被動型股票ETF的資產加權平均開支比率低於0.20%，反觀主動管理型股票互惠基金的開支比率為0.65%。 1

資產類別廣泛：不論您對本地還是國際股票、企業債券、商品、房地產或其他資產類別感興趣，您都可以透過ETF 和指數基金作廣泛的投資。投資者可以借助這種靈活性，根據其特定財務目標和承險能力來度身訂造投資組合。

兩者的差異之處

雖然ETF和指數基金有相似之處，但亦有一些必須緊記的重要差異：

根據個人需要挑選合適的投資工具

ETF 和指數基金有主要的異同之處，可影響投資者作出最佳的選擇。無論您重視交易靈活性或交易便捷度，了解上述因素可助您選擇符合個人投資目標和偏好的工具。我們期望這篇簡短資訊能讓您認識ETF及指數基金，並助您作出明智的決定，以挑選適合個人需要的工具或組合。