2025年上半年，反覆的政策及貿易格局加劇市場不明朗因素，但動蕩亦締造機遇。以下為我們對年內餘下時間市場走勢的展望。
景順基金熱線:
(852) 3191 8282
星期一至星期五: 上午九時至下午六時
請注意，景順基金熱線（3191 8282）將於2025年11月28日（星期五）上午09:00至11:00進行系統升級。在此過渡期間，熱線服務可能會暫時受到影響。待系統升級完成後，我們將儘快恢復服務。
對此可能造成的不便，我們深表歉意，並感謝您的理解與支持。
閣下所提供的個人資料只會用作回應查詢，並不會用作直接推廣用途。關於閣下個人資料的用途，詳情請參閱我們的私隱政策。
本網站受 reCAPTCHA 的方式保護並受Google <<私隱權政策>> 及 <<使用條款>> 的規範。
了解突破性創新者如何改變世界
Invesco QQQ在1999年3月以一項簡單但強勁的策略 — 追蹤納斯達克100指數，在投資領域嶄露頭角。
推出後僅約一年，QQQ的資產規模便達到100億美元，顯示其廣受市場歡迎，成為投資於高度創新企業的途徑。
QQQ將上市地轉移至納斯達克股票市場，使QQQ與其指數及納斯達克作為科技和增長公司首選市場的聲譽更趨一致。
Powershares（於2006年被景順收購）承擔QQQ的保薦責任，並因此更名為PowerShares QQQ Trust。儘管名稱有所更改，但QQQ的核心特性仍貫徹一致：高流動性、具透明度、策略簡單直接。
QQQ的資產規模達到500億美元，進一步說明QQQ廣受投資者歡迎，在蘋果公司、亞馬遜、微軟、Facebook和Alphabet等創新公司的帶動下屢創歷史新高。
QQQ更名為Invesco QQQ Trust，使其與廣泛的景順交易所買賣基金（ETF）生態系統更趨一致。該基金系列目前包括超過200項策略，涵蓋股票、固定收益、另類投資、商品及貨幣等資產類別。
儘管在2020年受新冠疫情影響，市場極度波動，但QQQ的資產規模仍突破1,000億美元的里程碑。許多投資者公認QQQ別具潛力，可發揮流動性工具的優勢，在市況動盪期間有助於管理市場配置。
QQQ在2024年3月慶祝其成立25周年。QQQ的卓越表現歸功於其所持有公司的持續創新和強大的適應力，使其成為許多投資者投資組合中的基石。
Invesco QQQ 讓投資者可投資於納斯達克指數內最具突破性的公司，以尋求財務增長。這個投資機會讓投資者處於創新前沿，獲取可觀價值，並分散投資組合。
納斯達克100指數和QQQ過去25年的演變，體現創新及科技的發展如何在市場創造競爭優勢。
Invesco QQQ 是一項具成本效益的選擇，對有意投資納斯達克綜合指數創新公司的投資者而言，該基金系列與其投資目標相輔相成。
投資者可優化其投資組合配置，並以我們的基金系列建構一個創新投資組合，有望投資於不同市值的前瞻性公司。
了解電子商貿如何改變環球經濟，以及背後推動這一增長趨勢的控股公司。
了解數碼科技如何透過創新，改變球迷與他們最喜愛球隊互動的方式。
了解資料私隱如何透過創新，在現今數碼時代保護個人資料。
投資附帶風險。投資價值及其產生的任何收入會出現波動，部分或因匯率變動所致，投資者可能無法取回全部投資金額。過往業績並不表示將來會有類似業績。
投資於交易所買賣基金（「ETF」）涉及風險，包括可能損失投資金額。以指數為基礎的交易所買賣基金並非主動管理；以指數為基礎的交易所買賣基金回報可能與相關指數回報不同。主動管理的交易所買賣基金不一定尋求複製個別指數的表現。以指數為基礎及主動管理的交易所買賣基金均須承受與股票相似的風險，包括與沽空及維持保證金規定相關的風險。一般經紀佣金將適用。股票風險是指股票證券（包括普通股）價值可能失效的風險，股票證券價值失效是基於影響整體市場的一般經濟及政治狀況轉變，以及與個別公司或其所在行業直接相關的因素。
對比較多元化的投資，集中於科技等某特定行業的投資須承受較大風險，而且較受市場波動性影響。
納斯達克100®指數涵蓋在納斯達克交易所買賣的100家最大型非金融企業。投資者不可直接投資於指數。
景順QQQ ETF（投資信託單位）的保薦人是Invesco Capital Management LLC。納斯達克、納斯達克100指數、納斯達克100指數追蹤股票及QQQ是納斯達克證券市場的商標／服務商標，景順（QQQ的保薦人）已獲授權使用。納斯達克概不就投資於QQQ的可取性作出任何陳述，亦不就QQQ、納斯達克100指數、其使用或當中載列的任何數據作出任何保證及承擔任何責任。
此互聯網網頁僅供香港居民使用。點擊以下「確認」選項，即表示本人同意受所有網站政策約束，包括法律資訊／通知、保證聲明與責任限制、私隱政策、網絡安全、Cookies政策 及 社交媒體評論指引和免責聲明。
景順特選退休基金