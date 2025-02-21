投資教育

    • 本信託的投資目標是尋求追蹤納斯達克100指數(“指數”)的投資業績（未扣除費用及開支）。
    • 投資者務請留意股票市場風險, 投資於美國市場及科技行業的公司的集中風險, 科技行業風險, 被動投資風險, 買賣風險, 交易時段差異風險, 外匯風險, 多櫃台風險, 依賴市場莊家風險, 終止風險及一般投資風險。
    • 本信託可能承受追蹤誤差風險，即其表現未必能準確追蹤指數表現的風險。
    • 從資本或實際上從資本撥付分派即屬自投資者的原有投資或自該筆原有投資應佔任何資本收益作部份退回或提款。任何有關分派或會令每股資產淨值即時下降。
    • 所有股份均將只以基本貨幣（美元）收取分派。倘若本信託股東並無美元帳戶，本信託股東可能須承擔與將有關分派由美元兌換為港元或人民幣或任何其他貨幣相關的費用及收費。
    • 股份資產淨值及交易價可以波動不定，並有可能大幅下跌。
    • 投資者不應單憑本文件而作出投資決定。
認識景順QQQ ETF（3455.HK）

QQQ 25周年 ‧體現25年卓越表現

1999年
推出

Invesco QQQ在1999年3月以一項簡單但強勁的策略 — 追蹤納斯達克100指數，在投資領域嶄露頭角。

2000年
管理資產總值100億美元

推出後僅約一年，QQQ的資產規模便達到100億美元，顯示其廣受市場歡迎，成為投資於高度創新企業的途徑。

2004年
上市地由美國證券交易所轉移至納斯達克

QQQ將上市地轉移至納斯達克股票市場，使QQQ與其指數及納斯達克作為科技和增長公司首選市場的聲譽更趨一致。

2007年
新保薦人和新名稱

Powershares（於2006年被景順收購）承擔QQQ的保薦責任，並因此更名為PowerShares QQQ Trust。儘管名稱有所更改，但QQQ的核心特性仍貫徹一致：高流動性、具透明度、策略簡單直接。

2017年
管理資產總值500億美元

QQQ的資產規模達到500億美元，進一步說明QQQ廣受投資者歡迎，在蘋果公司、亞馬遜、微軟、Facebook和Alphabet等創新公司的帶動下屢創歷史新高。

2018年
更名為Invesco QQQ Trust

QQQ更名為Invesco QQQ Trust，使其與廣泛的景順交易所買賣基金（ETF）生態系統更趨一致。該基金系列目前包括超過200項策略，涵蓋股票、固定收益、另類投資、商品及貨幣等資產類別。

2020年
管理資產總值1,000億美元

儘管在2020年受新冠疫情影響，市場極度波動，但QQQ的資產規模仍突破1,000億美元的里程碑。許多投資者公認QQQ別具潛力，可發揮流動性工具的優勢，在市況動盪期間有助於管理市場配置。

2024年
25年卓越表現

QQQ在2024年3月慶祝其成立25周年。QQQ的卓越表現歸功於其所持有公司的持續創新和強大的適應力，使其成為許多投資者投資組合中的基石。

為何考慮投資於創新科技？

Invesco QQQ 讓投資者可投資於納斯達克指數內最具突破性的公司，以尋求財務增長。這個投資機會讓投資者處於創新前沿，獲取可觀價值，並分散投資組合。

idea

處於前沿

納斯達克100指數和QQQ過去25年的演變，體現創新及科技的發展如何在市場創造競爭優勢。

cognitive insight

獲取可觀價值

Invesco QQQ 是一項具成本效益的選擇，對有意投資納斯達克綜合指數創新公司的投資者而言，該基金系列與其投資目標相輔相成。

Diversify your portfolio

分散投資組合

投資者可優化其投資組合配置，並以我們的基金系列建構一個創新投資組合，有望投資於不同市值的前瞻性公司。

  • 投資附帶風險。投資價值及其產生的任何收入會出現波動，部分或因匯率變動所致，投資者可能無法取回全部投資金額。過往業績並不表示將來會有類似業績。

    投資於交易所買賣基金（「ETF」）涉及風險，包括可能損失投資金額。以指數為基礎的交易所買賣基金並非主動管理；以指數為基礎的交易所買賣基金回報可能與相關指數回報不同。主動管理的交易所買賣基金不一定尋求複製個別指數的表現。以指數為基礎及主動管理的交易所買賣基金均須承受與股票相似的風險，包括與沽空及維持保證金規定相關的風險。一般經紀佣金將適用。股票風險是指股票證券（包括普通股）價值可能失效的風險，股票證券價值失效是基於影響整體市場的一般經濟及政治狀況轉變，以及與個別公司或其所在行業直接相關的因素。

    對比較多元化的投資，集中於科技等某特定行業的投資須承受較大風險，而且較受市場波動性影響。

    納斯達克100®指數涵蓋在納斯達克交易所買賣的100家最大型非金融企業。投資者不可直接投資於指數。

    景順QQQ ETF（投資信託單位）的保薦人是Invesco Capital Management LLC。納斯達克、納斯達克100指數、納斯達克100指數追蹤股票及QQQ是納斯達克證券市場的商標／服務商標，景順（QQQ的保薦人）已獲授權使用。納斯達克概不就投資於QQQ的可取性作出任何陳述，亦不就QQQ、納斯達克100指數、其使用或當中載列的任何數據作出任何保證及承擔任何責任。