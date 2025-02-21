資料私隱：建立更安全的未來

創新 數碼球迷體驗：從場館到螢幕
了解數碼科技如何透過創新，改變球迷與他們最喜愛球隊互動的方式。
在現今數碼世代，保護個人資料的重要性與日俱增，投資於資料私隱或可帶來持續增長的趨勢。隨著科技和數碼通訊日趨複雜，試圖入侵您的電郵和公司資料的網絡犯罪份子也越來越多。
首先簡述資料私隱與網絡安全之間的差異。資料私隱是關於適當處理和保護個人資料，確保其在獲得同意且遵守相關法規的情況下使用。另一方面，網絡安全專注於保護網絡，系統和數據，免受網絡威脅，確保資料的保密、完整及可用性。
這場資料私隱軍備競賽為強大的網絡安全解決方案和服務帶來需求。目前，有接近140個國家已制定資料與消費者私隱法律，而美國約四分之一的州份已頒布資料私隱法例。1
對投資者而言，了解數據私隱公司的環境，尤其是納斯達克100®指數內的公司，或可提供策略性的入市機會，以涉足這個不斷增長的行業。
如上文所述，資料私隱是指保障個人資料免被未經授權的存取及濫用。隨著每日產生的數據量不斷增加，保護這些資料較以往任何時候都更為重要。
黑客和網絡攻擊的個案持續上升，不但蠶食企業盈利，也削弱消費者的信任。歐洲《通用數據保障條例》（GDPR）和美國《加州消費者私隱法》（CCPA）等法規突顯監管機構需要採取嚴格的資料保護措施。
鑑於更多企業在網上營運及數碼交易增加，對確保資料私隱的網絡安全解決方案需求預計也會越來越殷切。
在納斯達克100指數內，有數家企業提供產品和服務，協助其他公司及實體維護資料私隱。以下是一些主要成份公司：
對有意投資於資料私隱主題的投資者而言，Invesco QQQ ETF（QQQ）是一個值得考慮的選擇。QQQ追蹤納斯達克100指數，當中包括多家頂尖科技及創新主導公司，例如從事網絡安全和資料保護的公司。
資料私隱不只是一股趨勢，而是在不斷發展的數碼世界中，把握保安需求日增的策略行動。