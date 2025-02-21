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資料私隱：建立更安全的未來

2025年1月21日
Invesco mountain
景順
A woman looks at their cellphone and their computer while securing their data with two-factor authorization. Technology developed by Invesco QQQ ETF holding companies provides exposure to the data privacy sector.

    • 本信託的投資目標是尋求追蹤納斯達克100指數(“指數”)的投資業績（未扣除費用及開支）。
    • 投資者務請留意股票市場風險, 投資於美國市場及科技行業的公司的集中風險, 科技行業風險, 被動投資風險, 買賣風險, 交易時段差異風險, 外匯風險, 多櫃台風險, 依賴市場莊家風險, 終止風險及一般投資風險。
    • 本信託可能承受追蹤誤差風險，即其表現未必能準確追蹤指數表現的風險。
    • 從資本或實際上從資本撥付分派即屬自投資者的原有投資或自該筆原有投資應佔任何資本收益作部份退回或提款。任何有關分派或會令每股資產淨值即時下降。
    • 所有股份均將只以基本貨幣（美元）收取分派。倘若本信託股東並無美元帳戶，本信託股東可能須承擔與將有關分派由美元兌換為港元或人民幣或任何其他貨幣相關的費用及收費。
    • 股份資產淨值及交易價可以波動不定，並有可能大幅下跌。
    • 投資者不應單憑本文件而作出投資決定。

在現今數碼世代，保護個人資料的重要性與日俱增，投資於資料私隱或可帶來持續增長的趨勢。隨著科技和數碼通訊日趨複雜，試圖入侵您的電郵和公司資料的網絡犯罪份子也越來越多。

首先簡述資料私隱與網絡安全之間的差異。資料私隱是關於適當處理和保護個人資料，確保其在獲得同意且遵守相關法規的情況下使用。另一方面，網絡安全專注於保護網絡，系統和數據，免受網絡威脅，確保資料的保密、完整及可用性。

這場資料私隱軍備競賽為強大的網絡安全解決方案和服務帶來需求。目前，有接近140個國家已制定資料與消費者私隱法律，而美國約四分之一的州份已頒布資料私隱法例。1

對投資者而言，了解數據私隱公司的環境，尤其是納斯達克100®指數內的公司，或可提供策略性的入市機會，以涉足這個不斷增長的行業。

資料私隱日益重要

如上文所述，資料私隱是指保障個人資料免被未經授權的存取及濫用。隨著每日產生的數據量不斷增加，保護這些資料較以往任何時候都更為重要。

黑客和網絡攻擊的個案持續上升，不但蠶食企業盈利，也削弱消費者的信任。歐洲《通用數據保障條例》（GDPR）和美國《加州消費者私隱法》（CCPA）等法規突顯監管機構需要採取嚴格的資料保護措施。

鑑於更多企業在網上營運及數碼交易增加，對確保資料私隱的網絡安全解決方案需求預計也會越來越殷切。

參與資料私隱保障的納斯達克100指數主要成份公司

在納斯達克100指數內，有數家企業提供產品和服務，協助其他公司及實體維護資料私隱。以下是一些主要成份公司：

  • 微軟（Microsoft）：這家軟件龍頭公司透過雲端平台，提供資料私隱解決方案，當中包括一系列旨在協助企業保護敏感資料的工具。微軟提供加密、先進的身份識別和存取權管理（IAM），並符合GDPR等全球私隱法規；其Office套裝軟件也附設私隱功能，助機構有效管理資料管治及用戶私隱設定。這些解決方案提供予希望加強資料私隱實務措施，並確保符合國際標準的機構使用。
  • Palo Alto Networks：公司專門提供網絡安全和資料私隱解決方案，保護企業免受威脅，同時確保資料完整及保密。Palo Alto在業界穩佔領導地位，提供有助保護網絡安全的新世代防火牆，以及安全存取服務邊緣（SASE）解決方案和雲端安全平台，旨在不同環境下保障資料安全。
  • Fortinet：公司提供全面的網絡安全解決方案，包括透過FortiGate新世代防火牆及FortiClient端點防護保障資料私隱。Fortinet的安全架構整合不同網絡環境的保安，確保資料私隱及符合監管規定。許多企業及機構均選用Fortinet作為供應商，以保護關鍵資料和基建免受威脅​。
  • 思科（Cisco）：公司於1980年代中期成立，提供一系列資料私隱及安全解決方案，包括安全網絡、雲端安全及先進的威脅防護。
透過QQQ涉足資料私隱投資

對有意投資於資料私隱主題的投資者而言，Invesco QQQ ETF（QQQ）是一個值得考慮的選擇。QQQ追蹤納斯達克100指數，當中包括多家頂尖科技及創新主導公司，例如從事網絡安全和資料保護的公司。

資料私隱不只是一股趨勢，而是在不斷發展的數碼世界中，把握保安需求日增的策略行動。

重點
  • 在現今數碼世代，保護個人資料的重要性與日俱增，資料私隱或可帶來持續增長的趨勢。
  • 歐洲GDPR和美國CCPA等法規突顯監管機構需要採取嚴格的資料保護措施。
  • QQQ涵蓋一些全球最具創新力的公司，是投資於數碼私隱趨勢的方法之一。

  • 1

    「2024年資料私隱的事實和統計數據披露」（Revealing the Facts and Statistics About Data Privacy in 2024），Edge Delta，2024年3月。

  • 所發表的意見均為本簡報作者的意見，以當前市況為依據，可予更改，毋須另行通知。有關意見可能有別於其他景順投資專家的意見。

    前瞻性陳述並非未來業績的保證，並涉及風險、不確定性及假設；概不保證實際結果不會與預期存在重大差異。

    本資料僅供參考，並不構成對任何所提述公司的推許或推薦。

    本內容不應被詮釋為推許或推薦對微軟（Microsoft Corp）、Palo Alto Networks、Fortinet或思科（Cisco）作出投資。微軟、Palo Alto Networks、Fortinet及思科與景順並無聯屬關係。Invesco QQQ ETF持有101項相關基金持倉，只提述其中四項。所提述公司旨在說明具代表性的創新主題，而非推薦個別證券。持倉可予更改，並非買賣建議。有關現有持倉資料，請瀏覽https://www.invesco.com/hk/zh/etfs/invesco-qqq.html。截至2025年2月14日，微軟、Palo Alto Networks、Fortinet及思科分別佔景順QQQ ETF的7.45%、0.79%、0.52%和1.56%。

    投資附帶風險。投資價值及其產生的任何收入會出現波動，部分或因匯率變動所致，投資者可能無法取回全部投資金額。過往業績並不表示將來會有類似業績。

    投資於交易所買賣基金（「ETF」）涉及風險，包括可能損失投資金額。以指數為基礎的交易所買賣基金並非主動管理；以指數為基礎的交易所買賣基金回報可能與相關指數回報不同。主動管理的交易所買賣基金不一定尋求複製個別指數的表現。以指數為基礎及主動管理的交易所買賣基金均須承受與股票相似的風險，包括與沽空及維持保證金規定相關的風險。一般經紀佣金將適用。股票風險是指股票證券（包括普通股）價值可能失效的風險，股票證券價值失效是基於影響整體市場的一般經濟及政治狀況轉變，以及與個別公司或其所在行業直接相關的因素。

    對比較多元化的投資，集中於科技等某特定行業的投資須承受較大風險，而且較受市場波動性影響。

    納斯達克100®指數涵蓋在納斯達克交易所買賣的100家最大型非金融企業。投資者不可直接投資於指數。

    景順QQQ ETF（投資信託單位）的保薦人是Invesco Capital Management LLC。納斯達克、納斯達克100指數、納斯達克100指數追蹤股票及QQQ是納斯達克證券市場的商標／服務商標，景順（QQQ的保薦人）已獲授權使用。納斯達克概不就投資於QQQ的可取性作出任何陳述，亦不就QQQ、納斯達克100指數、其使用或當中載列的任何數據作出任何保證及承擔任何責任。

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