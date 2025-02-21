資料私隱：建立更安全的未來

在現今數碼世代，保護個人資料的重要性與日俱增，投資於資料私隱或可帶來持續增長的趨勢。隨著科技和數碼通訊日趨複雜，試圖入侵您的電郵和公司資料的網絡犯罪份子也越來越多。

首先簡述資料私隱與網絡安全之間的差異。資料私隱是關於適當處理和保護個人資料，確保其在獲得同意且遵守相關法規的情況下使用。另一方面，網絡安全專注於保護網絡，系統和數據，免受網絡威脅，確保資料的保密、完整及可用性。

這場資料私隱軍備競賽為強大的網絡安全解決方案和服務帶來需求。目前，有接近140個國家已制定資料與消費者私隱法律，而美國約四分之一的州份已頒布資料私隱法例。1

對投資者而言，了解數據私隱公司的環境，尤其是納斯達克100®指數內的公司，或可提供策略性的入市機會，以涉足這個不斷增長的行業。