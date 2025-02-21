數碼球迷體驗：從場館到螢幕

創新 釋放數碼世界的電子商貿潛力
了解電子商貿如何改變環球經濟，以及背後推動這一增長趨勢的控股公司。
透過線性電視觀看直播賽事，仍是球迷欣賞體育的主要途徑，但消費者行為改變及數碼化程度增加，正在扭轉體育消費的模式。時至今日，數碼科技非常重要，不僅是賽季期間，而是全年都可讓球迷參與其中。
體育科技是一個高增長市場，預期未來數年將會迅速增長。到了2027年，全球規模可能擴大至366.6億美元，複合年增長率達17.8%。1
社交媒體平台提供渠道，讓球迷可直接與球隊及球員聯繫，推動體育科技發展。社交媒體與體育活動互相交集，一如既往充滿活力，成為品牌、聯賽及球隊與年輕球迷聯繫的重要途徑。
Invesco QQQ ETF追蹤納斯達克100®指數，投資於一些引領體育科技革命的公司，包括 Amazon Meta Platforms、Electronic Arts（EA）及微軟。
透過亞馬遜旗下Amazon Web Services（AWS），以新世代統計數據平台（NGS）開拓體育消費統計的新時代。NGS同時為球迷及球隊提供價值。舉例說，北美最受歡迎體育聯賽NFL運用AWS提供的NGS，以實現不同目的，包括監察球員健康安全及制定賽程表。
NGS亦可用於戰術層面。NFL表示，使用AWS科技可改善球員表現，而且教練能夠更迅速為球隊作出實時決定。
其他聯賽也開始採用AWS NGS，包括北美國家冰球聯賽NHL及PGA高爾夫球巡迴賽等。
Meta旗下平台Facebook及Instagram等社交媒體發揮重要作用，有助提高球迷的參與度，尤其是年輕人。根據德勤的資料顯示，過半數Z世代在網上關注至少一名職業運動員，90%則使用社交媒體瀏覽體育資訊。2
社交媒體在體育數碼化方面擔當另一個重要角色。除了傳統聯賽日程外，其他時間亦可讓球迷繼續積極參與。舉例說，隨著社交媒體盛行，即使於賽季後，NFL球迷仍可留意選秀及訓練營的情況，以維持對聯賽的熱度。這是非常重要的，因為忠實球迷可能會增加消費。
Microsoft Surface設備通常設置於NFL（以及目前大學球賽）場邊，但公司對體育數碼化業務的投資不止於此。微軟旗下Azure部門使用雲端運算履行一系列與體育相關的職能，包括預測分析。
從預測方面來看，大學籃球賽是一個首要領域。微軟利用人工智能支援Dynamics 365套件，於大學籃球選秀中發揮更佳作用。在2022年，微軟為一項男子籃球錦標賽的挑戰賽製作賽程表預測，結果在超過1,700萬個提交賽程當中，成為準確度最高的預測之一。3
微軟表示，相同的預測分析亦適用於商業領域，可用於不同層面，例如判斷客戶需要的產品和服務，以及客戶會繼續光顧的時間。
Electric Arts（EA）是納斯達克100指數的成份股，擁有一些知名的體育電玩遊戲特許經營權，包括足球、美式足球及高爾夫球等，為球迷創造沉浸式體育活動體驗。EA不斷發展各種功能，透過數碼及互動形式聯繫球迷，提供模擬現場互動的虛擬體育活動體驗。
隨著人工智能、擴增實境及預測分析等科技不斷進步，數碼球迷體驗迅速改變球迷的體育參與度。鑑於亞馬遜、Meta、微軟及EA等公司持續創新，未來的體育消費可能逐漸以沉浸式及互動數碼平台為主，球迷可全年無間斷地與最喜愛的球隊及運動員聯繫。