數碼球迷體驗：從場館到螢幕

透過線性電視觀看直播賽事，仍是球迷欣賞體育的主要途徑，但消費者行為改變及數碼化程度增加，正在扭轉體育消費的模式。時至今日，數碼科技非常重要，不僅是賽季期間，而是全年都可讓球迷參與其中。

體育科技是一個高增長市場，預期未來數年將會迅速增長。到了2027年，全球規模可能擴大至366.6億美元，複合年增長率達17.8%。1

社交媒體平台提供渠道，讓球迷可直接與球隊及球員聯繫，推動體育科技發展。社交媒體與體育活動互相交集，一如既往充滿活力，成為品牌、聯賽及球隊與年輕球迷聯繫的重要途徑。

Invesco QQQ ETF追蹤納斯達克100®指數，投資於一些引領體育科技革命的公司，包括 Amazon Meta Platforms、Electronic Arts（EA）及微軟。