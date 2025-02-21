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數碼球迷體驗：從場館到螢幕

2025年1月21日
Invesco mountain
景順
2 Fans in football jerseys look at a cell phone while at a sporting event. Invesco QQQ ETF holding companies are helping to enhance the in-stadium digital fan experience.

    • 本信託的投資目標是尋求追蹤納斯達克100指數(“指數”)的投資業績（未扣除費用及開支）。
    • 投資者務請留意股票市場風險, 投資於美國市場及科技行業的公司的集中風險, 科技行業風險, 被動投資風險, 買賣風險, 交易時段差異風險, 外匯風險, 多櫃台風險, 依賴市場莊家風險, 終止風險及一般投資風險。
    • 本信託可能承受追蹤誤差風險，即其表現未必能準確追蹤指數表現的風險。
    • 從資本或實際上從資本撥付分派即屬自投資者的原有投資或自該筆原有投資應佔任何資本收益作部份退回或提款。任何有關分派或會令每股資產淨值即時下降。
    • 所有股份均將只以基本貨幣（美元）收取分派。倘若本信託股東並無美元帳戶，本信託股東可能須承擔與將有關分派由美元兌換為港元或人民幣或任何其他貨幣相關的費用及收費。
    • 股份資產淨值及交易價可以波動不定，並有可能大幅下跌。
    • 投資者不應單憑本文件而作出投資決定。
重點：
  • 數碼科技正徹底改變球迷參與體育及與最喜愛球隊互動的方式。
  • 擴增實境（AR）、沉浸式流動應用程式及智能體育場等概念正改變球迷進行體育消費的模式。
  • Invesco QQQ ETF投資於領先的體育科技創新公司，包括亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）、Meta及Electronic Arts。

透過線性電視觀看直播賽事，仍是球迷欣賞體育的主要途徑，但消費者行為改變及數碼化程度增加，正在扭轉體育消費的模式。時至今日，數碼科技非常重要，不僅是賽季期間，而是全年都可讓球迷參與其中。

體育科技是一個高增長市場，預期未來數年將會迅速增長。到了2027年，全球規模可能擴大至366.6億美元，複合年增長率達17.8%。1

社交媒體平台提供渠道，讓球迷可直接與球隊及球員聯繫，推動體育科技發展。社交媒體與體育活動互相交集，一如既往充滿活力，成為品牌、聯賽及球隊與年輕球迷聯繫的重要途徑。

Invesco QQQ ETF追蹤納斯達克100®指數，投資於一些引領體育科技革命的公司，包括 Amazon Meta Platforms、Electronic Arts（EA）及微軟。

亞馬遜

透過亞馬遜旗下Amazon Web Services（AWS），以新世代統計數據平台（NGS）開拓體育消費統計的新時代。NGS同時為球迷及球隊提供價值。舉例說，北美最受歡迎體育聯賽NFL運用AWS提供的NGS，以實現不同目的，包括監察球員健康安全及制定賽程表。

NGS亦可用於戰術層面。NFL表示，使用AWS科技可改善球員表現，而且教練能夠更迅速為球隊作出實時決定。

其他聯賽也開始採用AWS NGS，包括北美國家冰球聯賽NHL及PGA高爾夫球巡迴賽等。

Meta Platforms

Meta旗下平台Facebook及Instagram等社交媒體發揮重要作用，有助提高球迷的參與度，尤其是年輕人。根據德勤的資料顯示，過半數Z世代在網上關注至少一名職業運動員，90%則使用社交媒體瀏覽體育資訊。2

社交媒體在體育數碼化方面擔當另一個重要角色。除了傳統聯賽日程外，其他時間亦可讓球迷繼續積極參與。舉例說，隨著社交媒體盛行，即使於賽季後，NFL球迷仍可留意選秀及訓練營的情況，以維持對聯賽的熱度。這是非常重要的，因為忠實球迷可能會增加消費。

賽季後的平均參與頻率（按球迷類型劃分）
Average frequency of off-season engagement by fan type

資料來源：德勤，截至2020年

微軟

Microsoft Surface設備通常設置於NFL（以及目前大學球賽）場邊，但公司對體育數碼化業務的投資不止於此。微軟旗下Azure部門使用雲端運算履行一系列與體育相關的職能，包括預測分析。

從預測方面來看，大學籃球賽是一個首要領域。微軟利用人工智能支援Dynamics 365套件，於大學籃球選秀中發揮更佳作用。在2022年，微軟為一項男子籃球錦標賽的挑戰賽製作賽程表預測，結果在超過1,700萬個提交賽程當中，成為準確度最高的預測之一。3

微軟表示，相同的預測分析亦適用於商業領域，可用於不同層面，例如判斷客戶需要的產品和服務，以及客戶會繼續光顧的時間。

Electronic Arts

Electric Arts（EA）是納斯達克100指數的成份股，擁有一些知名的體育電玩遊戲特許經營權，包括足球、美式足球及高爾夫球等，為球迷創造沉浸式體育活動體驗。EA不斷發展各種功能，透過數碼及互動形式聯繫球迷，提供模擬現場互動的虛擬體育活動體驗。

科技投資者作好準備

隨著人工智能、擴增實境及預測分析等科技不斷進步，數碼球迷體驗迅速改變球迷的體育參與度。鑑於亞馬遜、Meta、微軟及EA等公司持續創新，未來的體育消費可能逐漸以沉浸式及互動數碼平台為主，球迷可全年無間斷地與最喜愛的球隊及運動員聯繫。

  • 1

    Research and Markets，「全球體育科技市場（2023年至2028年）」〔Global Sports Technology Market (2023-2028)〕，截至2023年5月4日。
  • 2

    德勤，「全年保持聯繫的體育營銷策略」（Sports marketing strategies to stay connected year-round），截至2020年。
  • 3

    Microsoft.com，「微軟人工智能輔助的籃球錦標賽預測結果準確度超過99.9997%」（Microsoft AI-assisted bracket exceeds 99.9997% of others in basketball tournament），截至2022年3月31日。

  • 所發表的意見均為本簡報作者的意見，以當前市況為依據，可予更改，毋須另行通知。有關意見可能有別於其他景順投資專家的意見。

    前瞻性陳述並非未來業績的保證，並涉及風險、不確定性及假設；概不保證實際結果不會與預期存在重大差異。

    本資料僅供參考，並不構成對任何所提述公司的推許或推薦。

    複合年均增長率（CAGR）表示一項投資如果每年以相同的速度增長，並且每年末將利潤再投資，該投資的增長率。CAGR 並非真實的回報率，不受利率變動或投資期間可能經歷的波動影響。

    本內容不應被詮釋為推許或推薦對亞馬遜、微軟、Meta或Electronic Arts作出投資。亞馬遜、微軟、Meta及Electronic Arts與景順並無聯屬關係。Invesco QQQ ETF持有101項相關基金持倉，只提述其中四項。所提述公司旨在說明具代表性的創新主題，而非推薦個別證券。持倉可予更改，並非買賣建議。有關現有持倉資料，請瀏覽https://www.invesco.com/hk/zh/etfs/invesco-qqq.html。截至2025年2月14日，亞馬遜、微軟、Meta及Electronic Arts分別佔景順QQQ ETF的5.90%、7.45%、3.94%和0.20%。

    投資附帶風險。投資價值及其產生的任何收入會出現波動，部分或因匯率變動所致，投資者可能無法取回全部投資金額。過往業績並不表示將來會有類似業績。

    投資於交易所買賣基金（「ETF」）涉及風險，包括可能損失投資金額。以指數為基礎的交易所買賣基金並非主動管理；以指數為基礎的交易所買賣基金回報可能與相關指數回報不同。主動管理的交易所買賣基金不一定尋求複製個別指數的表現。以指數為基礎及主動管理的交易所買賣基金均須承受與股票相似的風險，包括與沽空及維持保證金規定相關的風險。一般經紀佣金將適用。股票風險是指股票證券（包括普通股）價值可能失效的風險，股票證券價值失效是基於影響整體市場的一般經濟及政治狀況轉變，以及與個別公司或其所在行業直接相關的因素。

    對比較多元化的投資，集中於科技等某特定行業的投資須承受較大風險，而且較受市場波動性影響。

    納斯達克100®指數涵蓋在納斯達克交易所買賣的100家最大型非金融企業。投資者不可直接投資於指數。

    景順QQQ ETF（投資信託單位）的保薦人是Invesco Capital Management LLC。納斯達克、納斯達克100指數、納斯達克100指數追蹤股票及QQQ是納斯達克證券市場的商標／服務商標，景順（QQQ的保薦人）已獲授權使用。納斯達克概不就投資於QQQ的可取性作出任何陳述，亦不就QQQ、納斯達克100指數、其使用或當中載列的任何數據作出任何保證及承擔任何責任。

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