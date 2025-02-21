INNOVATION

釋放數碼世界的電子商貿潛力

2025年1月21日
Invesco mountain
景順
An industrial robot at work; an example of innovation driven by some of the category-defining companies that make up the Invesco QQQ ETF.

    • 本信託的投資目標是尋求追蹤納斯達克100指數(“指數”)的投資業績（未扣除費用及開支）。
    • 投資者務請留意股票市場風險, 投資於美國市場及科技行業的公司的集中風險, 科技行業風險, 被動投資風險, 買賣風險, 交易時段差異風險, 外匯風險, 多櫃台風險, 依賴市場莊家風險, 終止風險及一般投資風險。
    • 本信託可能承受追蹤誤差風險，即其表現未必能準確追蹤指數表現的風險。
    • 從資本或實際上從資本撥付分派即屬自投資者的原有投資或自該筆原有投資應佔任何資本收益作部份退回或提款。任何有關分派或會令每股資產淨值即時下降。
    • 所有股份均將只以基本貨幣（美元）收取分派。倘若本信託股東並無美元帳戶，本信託股東可能須承擔與將有關分派由美元兌換為港元或人民幣或任何其他貨幣相關的費用及收費。
    • 股份資產淨值及交易價可以波動不定，並有可能大幅下跌。
    • 投資者不應單憑本文件而作出投資決定。

電子商貿迅速增長，持續重塑環球經濟，並為投資者帶來潛在機遇。到了2027年，在互聯網滲透率上升、消費習慣不斷演變及數碼科技發展帶動下，預期全球電子商貿市場總值將達到約8萬億美元，佔總銷售額接近四分之一。1

隨著無現金交易、個人化購物體驗及即日付運興起，電子商貿已成為現代生活不可或缺的一部分。有意把握此創新領域的投資者，可考慮Invesco QQQ ETF，藉此投資於主導電子商貿市場的領先公司。

過去及預期的全球零售電子商貿銷售額（2021年至2027年）

資料來源：eMarketer，「2024年全球零售電子商貿預測」（Worldwide Retail Ecommerce Forecast 2024），2024年2月。

QQQ追蹤納斯達克100®指數，投資於在納斯達克交易所上市的100家最大型非金融企業。這些企業源自各行各業，包括科技、消費服務及健康護理。

QQQ的多項持倉在電子商貿領域擔當重要角色，為投資者提供機會，投資於業內最具創新力並帶來顛覆性影響的公司。投資者可透過QQQ，涉足推動網上購物、數碼支付及零售物流未來發展的行業巨擘。

下文探討QQQ所持的部分主要電子商貿企業，以及其對行業持續轉型的貢獻。QQQ採取均衡的證券挑選策略，突顯一些處於行業核心，同時促進電子商貿發展的企業，讓投資者透過基金涉足電子商貿的各個領域。

亞馬遜（Amazon）

談論電子商貿，怎可不提及業界翹楚亞馬遜。亞馬遜在1994年創立，最初是一家網上書店，自此發展成為一個環球銷售平台，提供電子產品以至雜貨等各種商品。旗下Amazon Prime服務以快速付運及串流優勢聞名，改變客戶對網上購物的期望。除零售業務外，Amazon Web Services（AWS）在支持電子商貿平台基建方面擔當重要角色。亞馬遜在物流、付運及雲端運算領域雄踞主導地位，鞏固其作為QQQ電子商貿持倉的基石地位。

MercadoLibre

MercadoLibre在巴西、阿根廷及墨西哥等多個國家經營廣泛的網上銷售平台。該平台透過其綜合支付系統MercadoPago提供一系列全面的服務，包括電子商貿交易以至金融科技方案。MercadoLibre致力滿足拉丁美洲數碼經濟增長的獨特需要，成為在全球電子商貿生態系統舉足輕重的企業。隨著MercadoLibre在這個發展迅速的地區擴大影響力，QQQ有望受惠於其強勁的增長潛力。

PayPal

PayPal是一個領先的數碼支付平台，在電子商貿生態系統擔當重要角色。公司能於各個網上平台促進安全的無現金交易，因此對電子商貿營運不可或缺。PayPal擁有龐大的用戶基礎，加上其廣受歡迎的附屬公司Venmo，確保其於網上支付領域穩佔主導地位。PayPal持續創新，不斷擴展服務，以支持加密貨幣交易及「先買後付」的消費選擇。PayPal提供投資於電子商貿金融支柱的機會。

Adobe

談到Adobe，可能不會即時想起這是一家電子商貿公司，但其數碼營銷及分析工具對優化網上業務至為重要。Adobe Experience Cloud有助企業建立個人化數碼商店，創建定向廣告活動及分析消費者行為，以改善購物體驗。Adobe在市場營銷技術及數據主導個人化方面具創新力，對致力加強客戶互動的電子商貿公司來說非常重要。

Meta Platforms

Meta透過Facebook Marketplace及Instagram Shopping等社交商貿平台，參與電子商貿的業務日增。這些平台讓企業透過定向廣告及個人化產品推薦，直接向消費者銷售產品，使Meta在電子商貿領域舉足輕重。

Alphabet

作為Google的母公司，Alphabet透過旗下Google Shopping平台及龐大的數碼廣告網絡，為電子商貿提供必要服務。Alphabet能夠透過定向搜尋廣告及個人化購物建議，連結消費者與零售商，使其成為電子商貿基建的重要元素。

透過QQQ投資於電子商貿

投資者可透過QQQ，投資於在電子商貿創新方面引領市場發展的一系列公司。從亞馬遜主導環球物流，以至PayPal的支付平台，這些企業體現電子商貿的顛覆潛力。隨著業界持續擴張，QQQ可提供有效途徑，涉足這個動力充沛的市場，把握其增長機遇。

重點：
  • 電子商貿迅速增長，持續重塑環球經濟，為投資者帶來潛在機遇。
  • 到了2027年，在互聯網滲透率上升、消費習慣不斷演變及數碼科技發展帶動下，預期全球電子商貿市場總值將達到約8萬億美元。
  • 投資者可透過QQQ，投資於在電子商貿創新方面引領市場發展的一系列公司。

  • 1

    eMarketer，「2024年全球零售電子商貿預測」（Worldwide Retail Ecommerce Forecast 2024），2024年2月。

  • 所發表的意見均為本簡報作者的意見，以當前市況為依據，可予更改，毋須另行通知。有關意見可能有別於其他景順投資專家的意見。

    前瞻性陳述並非未來業績的保證，並涉及風險、不確定性及假設；概不保證實際結果不會與預期存在重大差異。

    本資料僅供參考，並不構成對任何所提述公司的推許或推薦。

    本內容不應被詮釋為推許或推薦對亞馬遜（Amazon）、MercadoLibre、PayPal、Adobe、Meta或Alphabet作出投資。亞馬遜、MercadoLibre、PayPal、Adobe、Meta及Alphabet與景順並無聯屬關係。Invesco QQQ ETF持有101項相關基金持倉，只提述其中六項。所提述公司旨在說明具代表性的創新主題，而非推薦個別證券。持倉可予更改，並非買賣建議。有關現有持倉資料，請瀏覽https://www.invesco.com/hk/zh/etfs/invesco-qqq.html。截至2024年10月25日，亞馬遜、MercadoLibre、PayPal、Adobe、Meta及Alphabet分別佔景順 QQQ ETF的5.90%、0.65%、0.47%、1.22%、3.94%和5.20%。

    投資附帶風險。投資價值及其產生的任何收入會出現波動，部分或因匯率變動所致，投資者可能無法取回全部投資金額。過往業績並不表示將來會有類似業績。

    投資於交易所買賣基金（「ETF」）涉及風險，包括可能損失投資金額。以指數為基礎的交易所買賣基金並非主動管理；以指數為基礎的交易所買賣基金回報可能與相關指數回報不同。主動管理的交易所買賣基金不一定尋求複製個別指數的表現。以指數為基礎及主動管理的交易所買賣基金均須承受與股票相似的風險，包括與沽空及維持保證金規定相關的風險。一般經紀佣金將適用。股票風險是指股票證券（包括普通股）價值可能失效的風險，股票證券價值失效是基於影響整體市場的一般經濟及政治狀況轉變，以及與個別公司或其所在行業直接相關的因素。

    對比較多元化的投資，集中於科技等某特定行業的投資須承受較大風險，而且較受市場波動性影響。

    納斯達克100®指數涵蓋在納斯達克交易所買賣的100家最大型非金融企業。投資者不可直接投資於指數。

    景順QQQ ETF（投資信託單位）的保薦人是Invesco Capital Management LLC。納斯達克、納斯達克100指數、納斯達克100指數追蹤股票及QQQ是納斯達克證券市場的商標／服務商標，景順（QQQ的保薦人）已獲授權使用。納斯達克概不就投資於QQQ的可取性作出任何陳述，亦不就QQQ、納斯達克100指數、其使用或當中載列的任何數據作出任何保證及承擔任何責任。

相關文章