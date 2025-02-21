釋放數碼世界的電子商貿潛力

創新 數碼球迷體驗：從場館到螢幕
了解數碼科技如何透過創新，改變球迷與他們最喜愛球隊互動的方式。
電子商貿迅速增長，持續重塑環球經濟，並為投資者帶來潛在機遇。到了2027年，在互聯網滲透率上升、消費習慣不斷演變及數碼科技發展帶動下，預期全球電子商貿市場總值將達到約8萬億美元，佔總銷售額接近四分之一。1
隨著無現金交易、個人化購物體驗及即日付運興起，電子商貿已成為現代生活不可或缺的一部分。有意把握此創新領域的投資者，可考慮Invesco QQQ ETF，藉此投資於主導電子商貿市場的領先公司。
QQQ追蹤納斯達克100®指數，投資於在納斯達克交易所上市的100家最大型非金融企業。這些企業源自各行各業，包括科技、消費服務及健康護理。
QQQ的多項持倉在電子商貿領域擔當重要角色，為投資者提供機會，投資於業內最具創新力並帶來顛覆性影響的公司。投資者可透過QQQ，涉足推動網上購物、數碼支付及零售物流未來發展的行業巨擘。
下文探討QQQ所持的部分主要電子商貿企業，以及其對行業持續轉型的貢獻。QQQ採取均衡的證券挑選策略，突顯一些處於行業核心，同時促進電子商貿發展的企業，讓投資者透過基金涉足電子商貿的各個領域。
談論電子商貿，怎可不提及業界翹楚亞馬遜。亞馬遜在1994年創立，最初是一家網上書店，自此發展成為一個環球銷售平台，提供電子產品以至雜貨等各種商品。旗下Amazon Prime服務以快速付運及串流優勢聞名，改變客戶對網上購物的期望。除零售業務外，Amazon Web Services（AWS）在支持電子商貿平台基建方面擔當重要角色。亞馬遜在物流、付運及雲端運算領域雄踞主導地位，鞏固其作為QQQ電子商貿持倉的基石地位。
MercadoLibre在巴西、阿根廷及墨西哥等多個國家經營廣泛的網上銷售平台。該平台透過其綜合支付系統MercadoPago提供一系列全面的服務，包括電子商貿交易以至金融科技方案。MercadoLibre致力滿足拉丁美洲數碼經濟增長的獨特需要，成為在全球電子商貿生態系統舉足輕重的企業。隨著MercadoLibre在這個發展迅速的地區擴大影響力，QQQ有望受惠於其強勁的增長潛力。
PayPal是一個領先的數碼支付平台，在電子商貿生態系統擔當重要角色。公司能於各個網上平台促進安全的無現金交易，因此對電子商貿營運不可或缺。PayPal擁有龐大的用戶基礎，加上其廣受歡迎的附屬公司Venmo，確保其於網上支付領域穩佔主導地位。PayPal持續創新，不斷擴展服務，以支持加密貨幣交易及「先買後付」的消費選擇。PayPal提供投資於電子商貿金融支柱的機會。
談到Adobe，可能不會即時想起這是一家電子商貿公司，但其數碼營銷及分析工具對優化網上業務至為重要。Adobe Experience Cloud有助企業建立個人化數碼商店，創建定向廣告活動及分析消費者行為，以改善購物體驗。Adobe在市場營銷技術及數據主導個人化方面具創新力，對致力加強客戶互動的電子商貿公司來說非常重要。
Meta透過Facebook Marketplace及Instagram Shopping等社交商貿平台，參與電子商貿的業務日增。這些平台讓企業透過定向廣告及個人化產品推薦，直接向消費者銷售產品，使Meta在電子商貿領域舉足輕重。
作為Google的母公司，Alphabet透過旗下Google Shopping平台及龐大的數碼廣告網絡，為電子商貿提供必要服務。Alphabet能夠透過定向搜尋廣告及個人化購物建議，連結消費者與零售商，使其成為電子商貿基建的重要元素。
投資者可透過QQQ，投資於在電子商貿創新方面引領市場發展的一系列公司。從亞馬遜主導環球物流，以至PayPal的支付平台，這些企業體現電子商貿的顛覆潛力。隨著業界持續擴張，QQQ可提供有效途徑，涉足這個動力充沛的市場，把握其增長機遇。