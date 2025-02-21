釋放數碼世界的電子商貿潛力

電子商貿迅速增長，持續重塑環球經濟，並為投資者帶來潛在機遇。到了2027年，在互聯網滲透率上升、消費習慣不斷演變及數碼科技發展帶動下，預期全球電子商貿市場總值將達到約8萬億美元，佔總銷售額接近四分之一。1

隨著無現金交易、個人化購物體驗及即日付運興起，電子商貿已成為現代生活不可或缺的一部分。有意把握此創新領域的投資者，可考慮Invesco QQQ ETF，藉此投資於主導電子商貿市場的領先公司。