ETF

螢幕背後：驅動娛樂的基礎設施

2025年10月22日
Invesco mountain
景順
Two girls wearing headphones are holding controllers and focused on playing a video game together.

    • 本信託的投資目標是尋求追蹤納斯達克100指數(“指數”)的投資業績（未扣除費用及開支）。
    • 投資者務請留意股票市場風險, 投資於美國市場及科技行業的公司的集中風險, 科技行業風險, 被動投資風險, 買賣風險, 交易時段差異風險, 外匯風險, 多櫃台風險, 依賴市場莊家風險, 終止風險及一般投資風險。
    • 本信託可能承受追蹤誤差風險，即其表現未必能準確追蹤指數表現的風險。
    • 從資本或實際上從資本撥付分派即屬自投資者的原有投資或自該筆原有投資應佔任何資本收益作部份退回或提款。任何有關分派或會令每股資產淨值即時下降。
    • 所有股份均將只以基本貨幣（美元）收取分派。倘若本信託股東並無美元帳戶，本信託股東可能須承擔與將有關分派由美元兌換為港元或人民幣或任何其他貨幣相關的費用及收費。
    • 股份資產淨值及交易價可以波動不定，並有可能大幅下跌。
    • 投資者不應單憑本文件而作出投資決定。
重點摘要
  • 每一次串流和遊戲背後，都有由 AI晶片、5G網絡及內容傳遞系統組成的複雜基礎架構。
  • 生成式AI工具正在縮短製作時間並降低成本，涵蓋視覺特效、剪輯及本地化，可能徹底改變內容創作的經濟模式。
  • 納斯達克100指數涵蓋了為整個娛樂生態系統提供動力的半導體、雲端和網路供應商。

如今，娛樂對消費者而言看似輕而易舉。電影即時串流播放、電玩遊戲連接全球數百萬玩家、推薦引擎精準推送我們未曾預料的內容。在這無縫體驗的背後，是一個由人工智能（AI）、半導體及數碼基礎設施構建的複雜技術骨幹。

納斯達克100®指數，由景順QQQ ETF追蹤，涵蓋許多不僅製作娛樂，還提供幕後技術支援的公司。

驅動每個像素的晶片與網絡

每節串流或多人遊戲都始於運算能力。全球AI晶片市場在2024年估值約530億美元，預計到2030年將達到2960億美元。1娛樂產業對運算能力的需求——從訓練推薦演算法到即時渲染視覺特效——是重要驅動力。

Nvidia等公司重新定義了圖像處理器（GPU），使其成為雲端遊戲平台及AI製作工具的核心。Broadcom和Qualcomm則提供支援行動串流及遊戲的5G半導體。5G基礎設施市場預計將從2024年的170億美元增長至2030年的960億美元。2

內容傳遞網絡（CDN）可降低直播及高畫質串流的延遲。CDN市場在2025年估值為270億美元，預計到2032年將達到1450億美元，隨著超高畫質內容需求增加而成長。3這一層基礎設施——晶片、5G網絡及內容傳遞——使流暢無緩衝的娛樂體驗成為可能。

遊戲是娛樂中最嚴苛的應用場景。雲端遊戲預計從2025年的100億美元增長至2032年的1220億美元4，需要數據中心的大型GPU陣列及超高速網絡。納斯達克100指數中的多家公司提供晶片、網絡及伺服器基礎設施，支援這些體驗。

AI改變製作經濟

AI正在重塑內容創作。Adobe的創意套件包括生成式AI工具，協助工作室加速剪輯及本地化。業界分析指出，AI驅動的旋轉描邊（將影片中的主體從背景分離）可節省20%至60%的時間，視乎場景複雜度而定。5一家工作室利用AI語音合成，將本地化週期從45天縮短至12天。6

導演占士·卡麥隆曾表示，AI有潛力將視覺特效成本減半，因為能加速工作流程。7在大型製作中，視覺特效通常耗費數千萬美元，效率提升將顯著影響經濟效益。Microsoft的 Azure雲端提供即時配音及遊戲內個人化的AI服務。

對娛樂公司而言，AI不僅降低製作成本，還能開啟新的創意可能性。電影產業中的AI市場在2024年估值約30億美元，預計到2033年可達到140億美元。8

大規模個人化引擎

Netflix和YouTube（由Alphabet旗下Google擁有）等平台背後，是處理海量數據的個人化系統。這些推薦引擎由AI、雲端運算及客製化處理器驅動，決定內容何時、如何呈現。支撐這種個人化的技術與內容庫本身同樣重要。

投資考量

娛樂既是消費故事，也是基礎設施故事。透過納斯達克100指數，投資者可接觸多個層面的公司：

  • 半導體：Nvidia、Broadcom、Qualcomm提供數據中心、網絡及裝置所需晶片
  • 雲端與AI基礎設施：Microsoft和Amazon提供工作室依賴的製作與分發平台
  • 創意工具：Adobe套件，全球超過3,000萬創意專業人士使用
  • 傳遞平台：結合內容與技術基礎設施，實現個人化與分發

與其選擇個別娛樂公司，不如透過指數投資的方式購買一籃子股票，這樣或許能更廣泛地接觸到支撐這些公司的生態系統。人工智慧晶片、雲端遊戲和內容分發網路（CDN）等基礎設施領域的成長速度預計將超過傳統內容支出。 9

風險與現實

創新伴隨不確定性。半導體產業面臨週期性需求及供應鏈風險。串流平台需應對內容成本及獲利壓力。AI工具引入的監管及知識產權問題仍在演變。新興平台的技術採用率可能與預測不同。

然而，娛樂方式朝向更具沉浸感、互動性和個人化的方向發展趨勢已十分明顯。滿足這項需求需要貫穿整個製作和發行鏈的技術投入。隨著娛樂科技日益複雜，提供基礎建設的公司扮演越來越重要的角色。

未來的娛樂將不僅由內容定義，更由幕後的隱形技術推動其創作與傳遞。對尋求參與這場轉型的投資者而言，QQQ提供進入這些公司——從晶片到 AI工具——的途徑，助力產業演進。

  • 1

    NextMSC，2025年2月。
  • 2

    Grand View Research，2024年。
  • 3

    Grand View Research，《內容傳遞網絡市場規模與報告，2030》，2024年。
  • 4

    Fortune Business Insights，2025年9月。
  • 5

    Roland Berger，《AI 對視覺特效與動畫的創新》，2024年。
  • 6

    Mordor Intelligence，2025年6月。
  • 7

    《好萊塢報導》，〈占士·卡麥隆認為 AI 可將大片成本減半〉，2025年4月9日。
  • 8

    Market.us，2025年5月。
  • 9

    PwC，《全球娛樂與媒體展望2025–2029》，2025年7月24日。

  • 本文所表達的觀點屬於作者個人意見，基於當前市場狀況，並可能隨時更改，恕不另行通知。這些觀點可能與其他景順投資專業人士的意見有所不同。

    前瞻性陳述並不保證未來結果。它們涉及風險、不確定性及假設，無法保證實際結果不會與預期有重大差異。

    本資訊僅供參考，並不構成對任何所提及公司的認可或推薦。

    投資附帶風險。投資的價值及其產生的任何收入都會波動。這可能部分是由於匯率變化的結果。投資者可能無法收回全部投資金額。過往表現未必可作日後業績的準則。

    投資於ETF涉及風險，包括可能的資金損失，基於指數的ETF並非主動管理。主動管理的ETF不一定尋求複製特定指數的表現。無論是基於指數的ETF還是主動管理的ETF，都面臨類似於股票的風險，包括與沽空和維持保證金相關的風險。一般經紀商佣金適用。股權風險是指股權證券（包括普通股）的價值可能會因整體經濟和政治狀況的變化以及與特定公司或其行業直接相關的因素而下跌的風險。

    專注於特定產業（例如科技）的投資，承受的風險較高，並且比多元化投資更容易受到市場波動的影響。

    納斯達克100®指數由在納斯達克交易的100家最大非金融公司組成。投資者無法直接投資於指數。

    納斯達克100信託基金（單位投資信託）的發起人為景順資本管理有限責任公司（Invesco Capital Management LLC）。NASDAQ、納斯達克100指數、納斯達克100指數追蹤股票及QQQ均為納斯達克證券市場公司（The Nasdaq Stock Market, Inc.）的商標/服務標誌，並已授權景順（QQQ的發起人）使用。NASDAQ不對投資QQQ的適宜性作出任何聲明，亦不提供任何保證，並對QQQ、納斯達克100指數、其使用或其中包含的任何數據不承擔任何責任。

    此內容不構成對任何特定投資人之投資策略或產品的建議。投資人應在做出任何投資決策前諮詢財務專業人士或財務顧問。

    本內容不應被視為對投資於Nvidia、Broadcom、Qualcomm、Microsoft、Amazon、Adobe、Netflix或Alphabet的認可或建議。Nvidia、Broadcom、Qualcomm、Microsoft、Amazon、Adobe、Netflix及Alphabet均與景順(Invesco)無任何關聯。僅展示景順QQQ ETF基金101項持股中的8項。所提及公司旨在說明具代表性的創新主題，而非作為個別證券的投資建議。持股可能變動，並非買入／賣出建議。請參閱景順QQQ ETF以了解最新持股。截至2025年10月11日，Nvidia、Broadcom、Qualcomm、Microsoft、Amazon、Adobe、Netflix及Alphabet分別占景順QQQ ETF的9.87%、5.60%、0.90%、8.42%、5.11%、0.78%、2.83%及5.91%。

相關文章