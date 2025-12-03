螢幕背後：驅動娛樂的基礎設施

納斯達克100指數：科技不僅限於科技行業
行業標籤可能會產生誤導，因為許多被歸類為非科技的納斯達克100公司仍在推動或開發尖端技術。
如今，娛樂對消費者而言看似輕而易舉。電影即時串流播放、電玩遊戲連接全球數百萬玩家、推薦引擎精準推送我們未曾預料的內容。在這無縫體驗的背後，是一個由人工智能（AI）、半導體及數碼基礎設施構建的複雜技術骨幹。
納斯達克100®指數，由景順QQQ ETF追蹤，涵蓋許多不僅製作娛樂，還提供幕後技術支援的公司。
每節串流或多人遊戲都始於運算能力。全球AI晶片市場在2024年估值約530億美元，預計到2030年將達到2960億美元。1娛樂產業對運算能力的需求——從訓練推薦演算法到即時渲染視覺特效——是重要驅動力。
Nvidia等公司重新定義了圖像處理器（GPU），使其成為雲端遊戲平台及AI製作工具的核心。Broadcom和Qualcomm則提供支援行動串流及遊戲的5G半導體。5G基礎設施市場預計將從2024年的170億美元增長至2030年的960億美元。2
內容傳遞網絡（CDN）可降低直播及高畫質串流的延遲。CDN市場在2025年估值為270億美元，預計到2032年將達到1450億美元，隨著超高畫質內容需求增加而成長。3這一層基礎設施——晶片、5G網絡及內容傳遞——使流暢無緩衝的娛樂體驗成為可能。
遊戲是娛樂中最嚴苛的應用場景。雲端遊戲預計從2025年的100億美元增長至2032年的1220億美元4，需要數據中心的大型GPU陣列及超高速網絡。納斯達克100指數中的多家公司提供晶片、網絡及伺服器基礎設施，支援這些體驗。
AI正在重塑內容創作。Adobe的創意套件包括生成式AI工具，協助工作室加速剪輯及本地化。業界分析指出，AI驅動的旋轉描邊（將影片中的主體從背景分離）可節省20%至60%的時間，視乎場景複雜度而定。5一家工作室利用AI語音合成，將本地化週期從45天縮短至12天。6
導演占士·卡麥隆曾表示，AI有潛力將視覺特效成本減半，因為能加速工作流程。7在大型製作中，視覺特效通常耗費數千萬美元，效率提升將顯著影響經濟效益。Microsoft的 Azure雲端提供即時配音及遊戲內個人化的AI服務。
對娛樂公司而言，AI不僅降低製作成本，還能開啟新的創意可能性。電影產業中的AI市場在2024年估值約30億美元，預計到2033年可達到140億美元。8
Netflix和YouTube（由Alphabet旗下Google擁有）等平台背後，是處理海量數據的個人化系統。這些推薦引擎由AI、雲端運算及客製化處理器驅動，決定內容何時、如何呈現。支撐這種個人化的技術與內容庫本身同樣重要。
娛樂既是消費故事，也是基礎設施故事。透過納斯達克100指數，投資者可接觸多個層面的公司：
與其選擇個別娛樂公司，不如透過指數投資的方式購買一籃子股票，這樣或許能更廣泛地接觸到支撐這些公司的生態系統。人工智慧晶片、雲端遊戲和內容分發網路（CDN）等基礎設施領域的成長速度預計將超過傳統內容支出。 9
創新伴隨不確定性。半導體產業面臨週期性需求及供應鏈風險。串流平台需應對內容成本及獲利壓力。AI工具引入的監管及知識產權問題仍在演變。新興平台的技術採用率可能與預測不同。
然而，娛樂方式朝向更具沉浸感、互動性和個人化的方向發展趨勢已十分明顯。滿足這項需求需要貫穿整個製作和發行鏈的技術投入。隨著娛樂科技日益複雜，提供基礎建設的公司扮演越來越重要的角色。
未來的娛樂將不僅由內容定義，更由幕後的隱形技術推動其創作與傳遞。對尋求參與這場轉型的投資者而言，QQQ提供進入這些公司——從晶片到 AI工具——的途徑，助力產業演進。