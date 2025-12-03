奔向星辰：投資太空探索

太空技術已經驅動日常工具，如天氣應用和智慧設備。但其影響正在擴大——從零售和食品到物流和災害應對，各行各業開始受益於太空驅動的創新。2舊的太空產業由政府主導且集中化。如今的太空經濟是創業型、去中心化，並向更廣泛的產業開放。3

例如，衛星正在改變我們的通信方式、氣候變化監測以及世界導航。企業正在開發可重複使用的火箭、太空旅遊，甚至規劃月球基地。

一些投資者因太空探索的長期潛力而被吸引。這提供了早期進入變革性產業的機會，就像1990年代的互聯網或十年前的電動車。此外，太空涉及眾多領域——電信、國防、農業，甚至娛樂——提供了多樣化的參與方式。