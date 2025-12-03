奔向星辰：投資太空探索

螢幕背後：驅動娛樂的基礎設施
太空探索終於成為投資者的現實機遇。從衛星將互聯網傳送到地球偏遠角落，到登陸器降落在月球，太空產業正以令人驚訝的新方式起飛。
根據麥肯錫報告，全球太空經濟預計到2035年將達到1.79兆美元，高於2023年的6300億美元。1
由於這是一個相對新且具投機性的市場領域，投資者必須了解風險。建造火箭和衛星成本高昂，許多公司在成長過程中仍在虧損。這意味著股價可能非常波動，並非每家公司都能成功。此外，該產業高度依賴政府合約，而這些合約可能不可預測。
雖然追蹤納斯達克100指數的景順QQQ ETF目前未包含任何純太空探索公司，但其多項持股為支持太空經濟的技術做出貢獻。Honeywell International透過其航太部門發揮作用，Nvidia提供用於衛星數據處理和人工智慧驅動太空應用的高性能運算能力，Micron Technology則供應航天器和衛星在極端環境中運作所需的記憶體和儲存系統。
有少數在納斯達克上市的公司正崛起為太空領域的領導者。鑑於納斯達克以列出全球最具創新性和技術先進的公司股票而聞名，這可能並不令人意外。
太空探索不只是科幻小說裡的夢想——它是一個快速增長的產業，正在重塑我們的生活、工作和連結方式。從改善互聯網存取到為未來的登月任務奠定基礎，太空探索的潛力無限。
太空經濟雖然仍處於起步階段，但發展迅速──隨著創新不斷湧現，長期投資者或許應該密切關注這個主題。