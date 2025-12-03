ETF

奔向星辰：投資太空探索

2025年8月20日
A large satellite points skyward beneath a vibrant Milky Way, symbolizing space exploration and the innovative companies advancing such technologies.

太空探索終於成為投資者的現實機遇。從衛星將互聯網傳送到地球偏遠角落，到登陸器降落在月球，太空產業正以令人驚訝的新方式起飛。

一個變革性的產業

根據麥肯錫報告，全球太空經濟預計到2035年將達到1.79兆美元，高於2023年的6300億美元。1

全球太空經濟的預期增長

資料來源：「太空：全球經濟增長的1.8兆美元機會」，麥肯錫洞察，2024年4月8日。數據為最新可用資料。2030和2035年的數字為預測。前瞻性聲明不保證未來結果，涉及風險、不確定性和假設，無法保證實際結果不會與預期有重大差異。

太空技術已經驅動日常工具，如天氣應用和智慧設備。但其影響正在擴大——從零售和食品到物流和災害應對，各行各業開始受益於太空驅動的創新。2舊的太空產業由政府主導且集中化。如今的太空經濟是創業型、去中心化，並向更廣泛的產業開放。3

例如，衛星正在改變我們的通信方式、氣候變化監測以及世界導航。企業正在開發可重複使用的火箭、太空旅遊，甚至規劃月球基地。

一些投資者因太空探索的長期潛力而被吸引。這提供了早期進入變革性產業的機會，就像1990年代的互聯網或十年前的電動車。此外，太空涉及眾多領域——電信、國防、農業，甚至娛樂——提供了多樣化的參與方式。

投資太空探索公司

由於這是一個相對新且具投機性的市場領域，投資者必須了解風險。建造火箭和衛星成本高昂，許多公司在成長過程中仍在虧損。這意味著股價可能非常波動，並非每家公司都能成功。此外，該產業高度依賴政府合約，而這些合約可能不可預測。

雖然追蹤納斯達克100指數的景順QQQ ETF目前未包含任何純太空探索公司，但其多項持股為支持太空經濟的技術做出貢獻。Honeywell International透過其航太部門發揮作用，Nvidia提供用於衛星數據處理和人工智慧驅動太空應用的高性能運算能力，Micron Technology則供應航天器和衛星在極端環境中運作所需的記憶體和儲存系統。

有少數在納斯達克上市的公司正崛起為太空領域的領導者。鑑於納斯達克以列出全球最具創新性和技術先進的公司股票而聞名，這可能並不令人意外。

展望未來

太空探索不只是科幻小說裡的夢想——它是一個快速增長的產業，正在重塑我們的生活、工作和連結方式。從改善互聯網存取到為未來的登月任務奠定基礎，太空探索的潛力無限。

太空經濟雖然仍處於起步階段，但發展迅速──隨著創新不斷湧現，長期投資者或許應該密切關注這個主題。

  • 1

    「太空：全球經濟增長的1.8兆美元機會」，麥肯錫洞察，2024年4月8日。最新可用資料。
  • 2

    「太空產業蓬勃發展。以下是如何把握1.8兆美元機會」，世界經濟論壇，2024年4月8日。最新可用資料。
  • 3

    「隱形的1兆美元經濟」，Luminary Labs，2024年4月11日。最新可用資料。

  • 本文所表達的觀點屬於作者個人意見，基於當前市場狀況，並可能隨時更改，恕不另行通知。這些觀點可能與其他景順投資專業人士的意見有所不同。

    前瞻性陳述並不保證未來結果。它們涉及風險、不確定性及假設，無法保證實際結果不會與預期有重大差異。

    本資訊僅供參考，並不構成對任何所提及公司的認可或推薦。

    投資附帶風險。投資的價值及其產生的任何收入都會波動。這可能部分是由於匯率變化的結果。投資者可能無法收回全部投資金額。過往表現未必可作日後業績的準則。

    投資於ETF涉及風險，包括可能的資金損失，基於指數的ETF並非主動管理。主動管理的ETF不一定尋求複製特定指數的表現。無論是基於指數的ETF還是主動管理的ETF，都面臨類似於股票的風險，包括與沽空和維持保證金相關的風險。一般經紀商佣金適用。股權風險是指股權證券（包括普通股）的價值可能會因整體經濟和政治狀況的變化以及與特定公司或其行業直接相關的因素而下跌的風險。

    專注於特定產業（例如科技）的投資，承受的風險較高，並且比多元化投資更容易受到市場波動的影響。

    納斯達克100®指數由在納斯達克交易的100家最大非金融公司組成。投資者無法直接投資於指數。

    納斯達克100信託基金（單位投資信託）的發起人為景順資本管理有限責任公司（Invesco Capital Management LLC）。NASDAQ、納斯達克100指數、納斯達克100指數追蹤股票及QQQ均為納斯達克證券市場公司（The Nasdaq Stock Market, Inc.）的商標/服務標誌，並已授權景順（QQQ的發起人）使用。NASDAQ不對投資QQQ的適宜性作出任何聲明，亦不提供任何保證，並對QQQ、納斯達克100指數、其使用或其中包含的任何數據不承擔任何責任。

    指數及基金採用工業分類基準（ICB）分類系統，該系統由11個經濟產業組成：基礎材料、非必需消費品、必需消費品、能源、金融、醫療保健、工業、房地產、科技、電信及公用事業。

    本內容不應被視為對投資於Honeywell International、Nvidia或Micron Technology的認可或建議。Honeywell International、Nvidia及Micron Technology均與景順(Invesco)無任何關聯。僅展示景順QQQ ETF基金101項持股中的3項。截至2025年8月4日，Honeywell International、Nvidia及Micron Technology分別占景順QQQ ETF的0.81%、9.99%及0.68%。

