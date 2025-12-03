ETF

納斯達克100指數：科技不僅限於科技行業

2025年6月9日
    • 本信託的投資目標是尋求追蹤納斯達克100指數(“指數”)的投資業績（未扣除費用及開支）。
    • 投資者務請留意股票市場風險, 投資於美國市場及科技行業的公司的集中風險, 科技行業風險, 被動投資風險, 買賣風險, 交易時段差異風險, 外匯風險, 多櫃台風險, 依賴市場莊家風險, 終止風險及一般投資風險。
    • 本信託可能承受追蹤誤差風險，即其表現未必能準確追蹤指數表現的風險。
    • 從資本或實際上從資本撥付分派即屬自投資者的原有投資或自該筆原有投資應佔任何資本收益作部份退回或提款。任何有關分派或會令每股資產淨值即時下降。
    • 所有股份均將只以基本貨幣（美元）收取分派。倘若本信託股東並無美元帳戶，本信託股東可能須承擔與將有關分派由美元兌換為港元或人民幣或任何其他貨幣相關的費用及收費。
    • 股份資產淨值及交易價可以波動不定，並有可能大幅下跌。
    • 投資者不應單憑本文件而作出投資決定。
重點摘要
  • 納斯達克100® 透過其獨特的非金融指數結構，為投資者提供跨行業的創新投資機會，而不僅限於傳統科技領域。
  • 行業標籤可能會產生誤導，因為許多被歸類為非科技的納斯達克100公司仍在推動或開發尖端技術。
  • QQQ 可為投資者提供多元化的科技驅動增長機會，幫助他們在快速演變的經濟中捕捉動能。

當投資者想到納斯達克100® 指數時，「科技」通常是最先浮現的詞。這並不令人意外——全球許多最具影響力的科技公司都在該指數中。但仔細觀察會發現更廣泛的概念：納斯達克100不僅僅是科技指數，而是一個創新指數。

景順QQQ ETF追蹤納斯達克100指數，讓投資者接觸跨越多個行業、推動創新的企業，無論它們是否被正式標記為「科技」。這點非常重要。

創新設計：納斯達克100指數的構建方式

納斯達克100指數由在納斯達克證券市場上市的100家最大非金融公司組成，該市場是科技與創新的熱點。其排除金融業的規則，對指數的特性產生了長期影響。與傳統基準反映的行業權重不同，納斯達克100指數更傾向於由知識產權、可擴展性及數位轉型驅動的行業。

雖然資訊科技行業仍是該基準中最大的部分，約佔57%，但並非唯一。1該指數還包括非必需消費品、醫療保健、通訊服務及工業領域的領導企業。許多公司正在突破界限，其創新程度可媲美甚至超越傳統科技企業。

為何行業標籤未必能說明全部情況

像納斯達克100這樣的股票指數通常採用基於規則的方法，例如行業分類基準（ICB）或全球行業分類標準（GICS），來決定某家公司屬於哪個行業。

然而，在當今經濟中，將公司準確歸類到某個特定行業並不容易。換言之，存在一些灰色地帶，可能讓投資者感到困惑。

例如：

  • Amazon技術上被歸類為非必需消費品公司，但它同時建立並銷售雲端基礎設施——這是現代經濟中最重要的技術之一。
  • Meta Platforms屬於通訊服務行業，但其在虛擬實境、人工智能及數據基礎設施方面的工作，無疑是高度科技化。
  • Intuitive Surgical屬於醫療保健行業，但其機器人系統模糊了醫療與先進工程之間的界線。

這些例子反映，若投資者僅專注於行業標籤，可能會錯過真正的創新機會。

三家推動超越科技創新的公司

以下是幾個資訊科技行業以外，但在各自領域塑造未來的公司例子：

  •  PepsiCo（消費必需品） 採用「數位分身」技術，建立實體系統的虛擬模型，以模擬並優化全球供應鏈。這讓公司能在實際變更前測試情境、尋求最佳化，並希望減少浪費。
  • Netflix（通訊服務） 開發了最早的大規模人工智能推薦引擎之一。透過分析用戶行為與內容特徵，提供高度個人化的觀影建議，提升互動與留存率。
  • Amgen（醫療保健） 應用尖端生物技術與基因編輯工具，加速藥物研發並針對複雜疾病。這些技術有助於實現更精準的療法，並縮短從研究到臨床使用的時間。

這些公司不僅採用新工具，更希望藉此建立競爭優勢。

對投資者而言，這意味著 QQQ 提供的不僅是科技行業的曝光，而是涵蓋多個行業，尤其在創新出現於意想不到的地方時更顯重要。

這也解釋了 QQQ 的表現特徵。雖然它常被與「科技ETF」相比，但QQQ包含的商業模式比純科技基金更廣泛。其行業多元化有助於基金在各種市場環境中保持韌性。

不僅僅是科技故事

納斯達克100指數不只是科技行業的快照，而是一個觀察創新經濟的視角。從人工智能驅動的物流到機器人手術，QQQ中的部分公司代表了進步的前沿，無論它們屬於哪個行業。

對希望捕捉這股動能的投資者而言，了解納斯達克100指數的構成及其設計理念，可能是關鍵所在。

  • 1

    納斯達克指數，截至2025年3月31日。

  • 本文所表達的觀點屬於作者個人意見，基於當前市場狀況，並可能隨時更改，恕不另行通知。這些觀點可能與其他景順投資專業人士的意見有所不同。

    前瞻性陳述並不保證未來結果。它們涉及風險、不確定性及假設，無法保證實際結果不會與預期有重大差異。

    本資訊僅供參考，並不構成對任何所提及公司的認可或推薦。

    投資附帶風險。投資的價值及其產生的任何收入都會波動。這可能部分是由於匯率變化的結果。投資者可能無法收回全部投資金額。過往表現未必可作日後業績的準則。

    投資於ETF涉及風險，包括可能的資金損失，基於指數的ETF並非主動管理。主動管理的ETF不一定尋求複製特定指數的表現。無論是基於指數的ETF還是主動管理的ETF，都面臨類似於股票的風險，包括與沽空和維持保證金相關的風險。一般經紀商佣金適用。股權風險是指股權證券（包括普通股）的價值可能會因整體經濟和政治狀況的變化以及與特定公司或其行業直接相關的因素而下跌的風險。

    專注於特定產業（例如科技）的投資，承受的風險較高，並且比多元化投資更容易受到市場波動的影響。

    納斯達克100®指數由在納斯達克交易的100家最大非金融公司組成。投資者無法直接投資於指數。

    納斯達克100信託基金（單位投資信託）的發起人為景順資本管理有限責任公司（Invesco Capital Management LLC）。NASDAQ、納斯達克100指數、納斯達克100指數追蹤股票及QQQ均為納斯達克證券市場公司（The Nasdaq Stock Market, Inc.）的商標/服務標誌，並已授權景順（QQQ的發起人）使用。NASDAQ不對投資QQQ的適宜性作出任何聲明，亦不提供任何保證，並對QQQ、納斯達克100指數、其使用或其中包含的任何數據不承擔任何責任。

    所有資料除另有註明外，均來自 Bloomberg L.P.，截至2025年5月31日。投資人無法直接投資於指數。

    此內容不構成對任何特定投資人之投資策略或產品的建議。投資人應在做出任何投資決策前諮詢財務專業人士或財務顧問。

    分散投資不保證獲利或消除虧損風險。指數及基金採用工業分類基準（ICB）分類系統，該系統由11個經濟產業組成：基礎材料、非必需消費品、必需消費品、能源、金融、醫療保健、工業、房地產、科技、電信及公用事業。

    全球產業分類標準由MSCI Inc.和Standard & Poor’s開發，並為其專有財產及服務標誌。本內容不應被視為對投資於Amazon.com Inc、Meta Platforms Inc、Intuitive Surgical Inc、PepsiCo Inc、Netflix Inc及Amgen Inc的認可或建議。Amazon.com Inc、Meta Platforms Inc、Intuitive Surgical Inc、PepsiCo Inc、Netflix Inc及Amgen Inc均與景順(Invesco)無任何關聯。僅展示景順QQQ ETF基金101項持股中的6項。所提及公司旨在說明具代表性的創新主題，而非作為個別證券的投資建議。持股可能變動，並非買入／賣出建議。請參閱景順QQQ ETF以了解最新持股。截至2025年6月3日，Amazon.com Inc、Meta Platforms Inc、Intuitive Surgical Inc、PepsiCo Inc、Netflix Inc及Amgen Inc分別占景順QQQ ETF的5.48%、3.58%、1.22%、1.12%、3.21%及0.96%。

