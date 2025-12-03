納斯達克100指數：科技不僅限於科技行業

螢幕背後：驅動娛樂的基礎設施
了解景順QQQ ETF 所追蹤的納斯達克100指數，如何涵蓋支撐娛樂產業的半導體、雲端與網路供應商。
當投資者想到納斯達克100® 指數時，「科技」通常是最先浮現的詞。這並不令人意外——全球許多最具影響力的科技公司都在該指數中。但仔細觀察會發現更廣泛的概念：納斯達克100不僅僅是科技指數，而是一個創新指數。
景順QQQ ETF追蹤納斯達克100指數，讓投資者接觸跨越多個行業、推動創新的企業，無論它們是否被正式標記為「科技」。這點非常重要。
納斯達克100指數由在納斯達克證券市場上市的100家最大非金融公司組成，該市場是科技與創新的熱點。其排除金融業的規則，對指數的特性產生了長期影響。與傳統基準反映的行業權重不同，納斯達克100指數更傾向於由知識產權、可擴展性及數位轉型驅動的行業。
雖然資訊科技行業仍是該基準中最大的部分，約佔57%，但並非唯一。1該指數還包括非必需消費品、醫療保健、通訊服務及工業領域的領導企業。許多公司正在突破界限，其創新程度可媲美甚至超越傳統科技企業。
像納斯達克100這樣的股票指數通常採用基於規則的方法，例如行業分類基準（ICB）或全球行業分類標準（GICS），來決定某家公司屬於哪個行業。
然而，在當今經濟中，將公司準確歸類到某個特定行業並不容易。換言之，存在一些灰色地帶，可能讓投資者感到困惑。
例如：
這些例子反映，若投資者僅專注於行業標籤，可能會錯過真正的創新機會。
以下是幾個資訊科技行業以外，但在各自領域塑造未來的公司例子：
這些公司不僅採用新工具，更希望藉此建立競爭優勢。
對投資者而言，這意味著 QQQ 提供的不僅是科技行業的曝光，而是涵蓋多個行業，尤其在創新出現於意想不到的地方時更顯重要。
這也解釋了 QQQ 的表現特徵。雖然它常被與「科技ETF」相比，但QQQ包含的商業模式比純科技基金更廣泛。其行業多元化有助於基金在各種市場環境中保持韌性。
納斯達克100指數不只是科技行業的快照，而是一個觀察創新經濟的視角。從人工智能驅動的物流到機器人手術，QQQ中的部分公司代表了進步的前沿，無論它們屬於哪個行業。
對希望捕捉這股動能的投資者而言，了解納斯達克100指數的構成及其設計理念，可能是關鍵所在。