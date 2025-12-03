納斯達克100指數：科技不僅限於科技行業

重點摘要

納斯達克100® 透過其獨特的非金融指數結構，為投資者提供跨行業的創新投資機會，而不僅限於傳統科技領域。

行業標籤可能會產生誤導，因為許多被歸類為非科技的納斯達克100公司仍在推動或開發尖端技術。

QQQ 可為投資者提供多元化的科技驅動增長機會，幫助他們在快速演變的經濟中捕捉動能。

當投資者想到納斯達克100® 指數時，「科技」通常是最先浮現的詞。這並不令人意外——全球許多最具影響力的科技公司都在該指數中。但仔細觀察會發現更廣泛的概念：納斯達克100不僅僅是科技指數，而是一個創新指數。

景順QQQ ETF追蹤納斯達克100指數，讓投資者接觸跨越多個行業、推動創新的企業，無論它們是否被正式標記為「科技」。這點非常重要。