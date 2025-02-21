2025年上半年，反覆的政策及貿易格局加劇市場不明朗因素，但動蕩亦締造機遇。以下為我們對年內餘下時間市場走勢的展望。
自1999年推出以來，景順QQQ ETF一直表現出色，一般能夠超越標普500指數。
資料來源: Morningstar Inc. 由於資料來源不同，回報數據可能會有所不同。截至2025年6月30日，累計領先表現為494.95%。基金表現以資產淨值顯示。數據截至景順QQQ ETF成立日期（1999年3月10日）。景順QQQ ETF的全年持續收費為0.20%。投資回報及本金價值會出現波動，股份在贖回時的價值可能高於或低於原有成本。目前的表現可能高於或低於所引述的表現。
年度表現：a) 景順QQQ ETF - 2024：25.61%；2023：54.76%；2022：-32.49%；2021：27.24%及2020：48.60%，b) 納斯達克100指數 - 2024：25.88%；2023：55.13%；2022：-32.38%；2021：27.51%及2020：48.88%。股份的過往表現以美元計算，包括持續收費，但不包括信託在聯交所的交易成本。過往表現並非未來表現的指引。投資者可能無法取回全部投資金額。表現以每個曆年年底的資產淨值為計算基礎，股息作滾存投資。有關數據顯示股份價值於所示曆年的升幅或跌幅。
景順QQQ ETF透過投資於當今和未來的創新股，實現了強勁且穩定的回報。
截至2025年6月30日，景順QQQ ETF以過去15年的總回報計算，獲理柏評為表現最佳的大型增長股票基金（在385隻基金中排名第一名）。
截至2025年6月30日，景順QQQ ETF以平均每日成交量計，是美國第二高成交量的ETF1
截至2025年6月30日的十年期間，按風險調整後回報計算，景順QQQ ETF在1,033隻大型增長股票基金中的整體評級為五星。
景順QQQ ETF 是歷史最悠久的ETF之一，亦是廣泛投資的先驅。
任何關於評級、排名或獎項的參考都不能保證未來的表現，並且這些評級、排名或獎項會隨時間變動。
資料來源：Bloomberg L.P.，根據截至2025年6月30日美國平均每日交易量。
資料來源：Lipper 基金百分位排名是基於總回報率，不包括銷售費用，但包含管理費及其他費用，並與 Lipper 所追蹤分類中的共同基金、ETF 及基金中的基金進行比較。截至 2025 年 6 月 30 日，Lipper 一年期排名為 41%（283/697）、五年期為 6%（37/620）、十年期為 1%（4/493）、十五年期為 1%（1/385）。
Morningstar評級基於風險調整後的回報衡量，考慮了基金月度表現的變化，更加重視下行波動並獎勵穩定的表現。開放式共同基金和交易所交易基金被視為單一群體進行比較。評級是針對至少有三年歷史的基金計算的。總體評級來自三年、五年和十年評級指標的加權平均值（如適用），不包括銷售費用但包括費用和開支。如果當前或過去的費用未被豁免和/或開支未被補償，晨星評級將會更低。該基金獲得了總體5星、三年5星、五年5星和十年5星的評級。截至2025年3月31日，該基金在大型成長類別中，總體評級為1027只基金中的5星，三年期評級為1027只基金中的4星，五年期評級為949只基金中的4星，十年期評級為745只基金中的5星。類別中排名前10%的基金獲得五星，接下來的22.5%獲得四星，接下來的35%獲得三星，接下來的22.5%獲得二星，排名最後10%的基金獲得一星。其他股份類別的評級可能因不同的表現特徵而有所不同。©2025 Morningstar, Inc. 版權所有。此處包含的信息為Morningstar及其內容提供商的專有信息。不得複製或分發，且不保證其準確性、完整性或及時性。Morningstar及其內容提供商對因使用此信息而產生的任何損害或損失不承擔責任。過去的表現不能保證未來的類似結果。
投資者不能直接投資於指數。結果假設指數中沒有增加現金或提取資產。指數回報不代表基金回報。指數不收取管理費或經紀費，也不借出證券，且沒有將證券借貸的收入計入所示的表現中。
探索適合各種類型投資者的見解、優勢和策略。
了解交易所買賣基金(或稱ETF) 的投資優勢。
了解突破性創新者如何改變世界。
投資附帶風險。投資價值及其產生的任何收入會出現波動，部分或因匯率變動所致，投資者可能無法取回全部投資金額。過往業績並不表示將來會有類似業績。投資者應細閱有關基金章程，包括風險因素及產品特性。此文件未經證券及期貨事務監察委員會審閱，並由景順投資管理有限公司刊發。
投資於交易所買賣基金（「ETF」）涉及風險，包括可能損失投資金額。以指數為基礎的交易所買賣基金並非主動管理；以指數為基礎的交易所買賣基金回報可能與相關指數回報不同。主動管理的交易所買賣基金不一定尋求複製個別指數的表現。以指數為基礎及主動管理的交易所買賣基金均須承受與股票相似的風險，包括與沽空及維持保證金規定相關的風險。一般經紀佣金將適用。股票風險是指股票證券（包括普通股）價值可能失效的風險，股票證券價值失效是基於影響整體市場的一般經濟及政治狀況轉變，以及與個別公司或其所在行業直接相關的因素。
對比較多元化的投資，集中於科技等某特定行業的投資須承受較大風險，而且較受市場波動性影響。
納斯達克100®指數涵蓋在納斯達克交易所買賣的100家最大型非金融企業。投資者不可直接投資於指數。
景順QQQ ETF（投資信託單位）的保薦人是Invesco Capital Management LLC。納斯達克、納斯達克100指數、納斯達克100指數追蹤股票及QQQ是納斯達克證券市場的商標／服務商標，景順（QQQ的保薦人）已獲授權使用。納斯達克概不就投資於QQQ的可取性作出任何陳述，亦不就QQQ、納斯達克100指數、其使用或當中載列的任何數據作出任何保證及承擔任何責任。