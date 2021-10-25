人生不同階段的財務目標及規劃
不同人生階段
人生不同階段的財務目標及規劃
在人生的不同階段，會有不同的財務需要:
財富規劃以實現你的財務目標
- 當我們希望確保擁有足夠的財富覆蓋開支時，財富管理這概念就派上用場。
- 與此同時，我們希望為自己和下一代累積財富。
- 請謹記，當我們進行財富規劃時，通脹是一個重要的考慮因素！
如何跑贏通脹?
通脹是甚麽?
有説「 這世上除了死亡和交稅外，沒有甚麼是確定的」。時至今日，除了死亡和交稅，通脹也加入行列 ，成為人生無法逃避的一部分。
|平均年通脹率 (自1980年代至今)
|中國
|5.1%
|香港
|4.2%
資料來源: https://tradingeconomics.com , 截至2020年。
從1986年到2020年，中國的通貨膨脹率平均為5.1％。從1981年到2020年，香港的通貨膨脹率平均為4.2％。
假設今日買一份漢堡套餐需要40港元，年通脹率為4%。 明年，同樣的漢堡套餐就貴了4%，即41.6港元。這看起來不多，對吧？
力求跑贏通脹及累積財富
為了跑贏通脹和累積財富，可以考慮進行投資。
準則 : 回報有望跑贏通脹的投資。
廣為人知的一些投資選項:
注意事項：
想透過投資抗衡通脹，投資者需持長缐投資的眼光。 投資市場不時會經歷波動。 實際上，你可直接投資於股票及債券，或透過互惠基金投資於這些資產類別。
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星期一至星期五: 上午九時至下午六時