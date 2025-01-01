為何現在考慮環球高評級企業債券？
在當前的宏觀經濟環境下，環球投資級別企業債券展現吸引力，有助投資組合分散風險。我們相信這類資產可提供多種獨特優勢，景順高級投資組合經理文家輝分享五個關鍵因素。
環球團隊的專訪、市場分析、發展趨勢和其他資訊
在當前的宏觀經濟環境下，環球投資級別企業債券展現吸引力，有助投資組合分散風險。我們相信這類資產可提供多種獨特優勢，景順高級投資組合經理文家輝分享五個關鍵因素。
亞洲下半年增長可能低於趨勢，但貨幣政策有利，可望支撐經濟增長，立即觀看視頻以了解更多景順亞太區全球市場策略師趙耀庭分享的2025年中投資展望摘要。
貨幣政策開始寬鬆，利率下降，基金經理Alexandra Ivanova分享在當前經濟環境下，如何在資產配置中部署股票和債券。
在這段視頻中，基金經理Alexandra Ivanova，探討了固定收益策略，並分享投資等級債券和部分高收益債券的潛力。
中國經濟面臨哪些挑戰？同時享有哪些結構性的機遇？景順中國及香港首席投資總監馬磊分享中國市場展望。
聯儲局開始減息，對債市展望為何？ 哪些行業或地區特別具吸引力？景順高級投資組合經理文家輝分享高評級企債展望。
景順亞太區全球市場策略師趙耀庭認為宏觀條件有利於固定收益，尤其是美國可能會有更好的表現。投資者應對顛簸的、放緩的宏觀環境希望採取防禦性立場，同時受益於世界各國央行開始減息週期，立即觀看視頻以了解更多。
經濟增長減慢和通脹放緩，加上政策利率見頂，相信可以為優質及對存續期敏感的資產類別帶來支持，景順高級投資組合經理文家輝分享高評級企業債券的前景。
高評級企業債券擁有優秀的信貸質素，因而具備抗跌和吸引的收益特質，景順高級投資組合經理文家輝分享為何現在可考慮投資這類資產。
經濟數據好淡紛呈，選舉結果出乎意料，或會在未來數月以至數年對金融市場產生重要影響，立即觀看視頻以了解更多景順亞太區全球市場策略師趙耀庭的最新觀點。
在日益複雜的全球環境中 ，景順亞太區全球市場策略師趙耀庭提醒亞太地區投資者應保持多元化，同時適應不斷變化的市場環境，立即觀看視頻以了解更多。
根據國際貨幣基金組織最新的區域經濟展望，印度將在2027年成為一個5萬億美元的大市場 – 世界第三大經濟體。同時國際貨幣基金組織也預測印度現在的經濟增速將貢獻全球總經濟增速的15%左右。印度境內債券是一個非常合適的中期投資標的，對於投資者來說，目前是鎖定較高收益率的好時機。 景順高級投資經理丁一飛分享印度債券市場展望，立即觀看視頻了解更多。
去旅行upgrade去商務客位，可以提升旅行體驗。投資都一樣，可以考慮分散投資環球股票之餘，同時運用股票掛鈎票據期權，力求為投資組合增值及增加收益。立即觀看視頻了解更多景順環球股票收益優勢基金的優勢。
景順亞太區(日本除外)全球市場策略師趙耀庭分享他對亞太地區資產類別的展望，他認為新興市場股票可以跟隨新興市場債券的領先表現，立即觀看視頻以了解更多。
在第四季度，市場關注兩個主要動向：美聯儲的動向和中國經濟的發展，這對於資產配置的影響是什麼？景順亞太區全球市場策略師趙耀庭在此視頻中分享他的觀點。
升息近尾聲，債券投資價值浮現，債市後續展望為何? 高評級企業債券的投資契機有哪些? 景順全球投資級共同負責人文家輝分享固定收益市場前景。
只要選擇合適你的投資方案，投資可以好似旅行般輕鬆。但在那之前，讓我們先了解互惠基金、交易所交易基金（ETF）和股票之間的區別！
根據我們的基礎情景預期，隨著通脹持續放緩，貨幣緊縮政策即將迎來尾聲，下半年全球經濟將經歷相對短暫的小幅下滑。景順亞太區全球市場策略師趙耀庭在此視頻中分享年中投資展望。
景順亞太區全球市場策略師趙耀庭在此視頻中分享了近期銀行倒閉潮的現象及對資產配置的觀點 – 我們主張規避風險及看好新興市場資產。
追蹤指數基金101
在這個網上座談會中，我們邀請了多位投資專家包括景順大中華交易所買賣基金總監黃婉君小姐、景順香港退休金主管及亞太區多元資產投資方案總監麥劍豪先生 及 景順機構客戶關係部助理經理李峻瑋先生。除了介紹追蹤指數基金外，他們亦分享了2023年第二季全球市場展望。立即觀看！
疫情改變消費習慣，締造長線投資機會，串流媒體成為消費趨勢轉變中的重要主題之一，立即探索，全⽅位掌握環球消費新趨勢。
疫情改變消費習慣，人們在遊戲上花費的時間與金錢大幅增長，締造長線投資機會。電子遊戲成為消費趨勢轉變中的重要主題之一，立即探索，全⽅位掌握環球消費新趨勢。
消費模式轉變無處不在，締造長線投資機會。電子商務成為消費趨勢轉變中的重要主題，立即探索，全⽅位掌握環球消費新趨勢。
景順基金熱線:
(852) 3191 8282
星期一至星期五: 上午九時至下午六時