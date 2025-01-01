根據國際貨幣基金組織最新的區域經濟展望，印度將在2027年成為一個5萬億美元的大市場 – 世界第三大經濟體。同時國際貨幣基金組織也預測印度現在的經濟增速將貢獻全球總經濟增速的15%左右。印度境內債券是一個非常合適的中期投資標的，對於投資者來說，目前是鎖定較高收益率的好時機。 景順高級投資經理丁一飛分享印度債券市場展望，立即觀看視頻了解更多。