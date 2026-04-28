Informationen nach FIDLEG

1. Allgemeine Information

Invesco Asset Management (Schweiz) AG ist eine Tochtergesellschaft der Invesco Ltd. und wird von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) beaufsichtigt.

Als Vertreter für ausländische Fonds und Anbieter von Finanzinstrumenten und -dienstleistungen untersteht sie dem Kollektivanlagengesetz (KAG), dem Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) und dem Finanzinstitutsgesetz (FINIG).

Kontaktinformationen

Invesco Asset Management (Schweiz) AG

Talacker 34

CH-8001 Zurich



Tel. +41 (0)44 287 90 00

Fax: +41 (0)44 287 90 10

E-mail: switzerland@invesco.com

Kontaktinformationen FINMA

Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA

Laupenstrasse 27

3003 Bern

+41 (0)31 327 91 00

2. Beschwerdeverfahren

Wir schätzen Ihr Feedback sehr und nehmen sämtliche Kommentare und Beschwerden ernst. Sollten Sie mit unseren Dienstleistungen nicht zufrieden sein, bitten wir Sie uns per Email oder postalisch an oben angegebene Adresse zu kontaktieren.

Um Ihre Beschwerde effizient und rasch bearbeiten zu können, ist es notwendig, dass Sie uns neben Ihrem vollständigen Namen und Ihren Kontaktdaten den Grund für Ihre Beschwerde so detailliert wie möglich schildern und uns für Ihre Beschwerde relevante Dokumente (in Kopie) schicken.

Sie erhalten umgehend eine Eingangsbestätigung und ehestmöglich unsere Antwort.

Sollte die Bearbeitung Ihrer Nachricht etwas länger dauern, werden wir Sie darüber, über die zuständige Kontaktperson und über den aktuellen Stand im Bearbeitungsprozess innerhalb von 5 Arbeitstagen informieren. Für Sie entstehen hieraus keinerlei Kosten.

Sollten Sie ein Vermittlungsverfahren wünschen, können Sie sich an die Finanzombudsstelle Schweiz wenden:

Finanzombudsstelle Schweiz (FINOS)

Talstrasse 20

8001 Zürich

Tel: +41 44 552 08 00

FINOS - Ombudsstelle für Finanzdienstleister nach FIDLEG

3. Allgemeine Risiken von Finanzinstrumenten

In der Broschüre "Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten" der Schweizerischen Bankiervereinigung finden Sie Informationen zu den allgemeinen Risiken typischer Finanzdienstleistungen und Finanzinstrumente. Machen Sie sich mit diesen Informationen vor Vertragsabschluss vertraut und wenden Sie sich mit Fragen an Ihre Kundenberaterin oder Ihren Kundenberater.

Broschüre: Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten

4. Produktinformationen und Risiken

Informationen zu unseren Produkten und zu den produktspezifischen Risiken sowie alle nötigen Produktunterlagen finden Sie unter Pflichtpublikationen und Unterlagen - Invesco.