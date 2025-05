Mercados se vieron impulsados ​​por las noticias sobre las negociaciones comerciales y el presidente de la Fed

La montaña rusa de 2025 dio un giro ascendente la semana pasada cuando el presidente Donald Trump anunció que nunca tuvo intención de despedir al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, mientras el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, hizo comentarios concesivos sobre los aranceles a China y cuando Elon Musk comentó que pronto se retiraría del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE).

¿Podemos bajarnos ahora de la montaña rusa y encontrar una atracción más tranquila en el parque temático de 2025? Dudoso Los mercados ya han escuchado comentarios positivos con anterioridad, para luego dar un giro inesperado unos días u horas después. Es posible que ya hayamos pasado la parte más aterradora de este recorrido, pero pensar que ya no sufriremos más tirabuzones es muy ingenuo.

Los datos que observamos ahora son una especie de casa de espejos. La confianza de los consumidores y las empresas en Estados Unidos se ha desplomado,1 y el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha rebajado sus previsiones de crecimiento.2 pero los datos han sido más sólidos de lo esperado. Esto probablemente refleja un aumento de la demanda y dificulta la formación de opiniones sólidas sobre las probabilidades de recesión.

No estás despedido: Trump señaló que no destituirá al presidente de la Fed, Powell

El mercado se regocijó cuando pareció que el sufrimiento del mercado haría que la administración Trump diera marcha atrás en ciertas políticas.3 La evolución del mercado el lunes 21 de abril (las acciones estadounidenses, los bonos del Tesoro estadounidense y el índice del dólar cayeron todos a la vez) envió una señal clara de que desafiar la independencia de la Reserva Federal no tendrá ninguna recompensa.4

Quizás esos temores eran infundados. El martes 22 de abril, Trump dijo que nunca tuvo intención de despedir a Powell. “Nunca lo hice” y “La prensa se sale con la suya”. No, no tengo intención de despedirlo. Me gustaría verlo un poco más activo en cuanto al descenso de los tipos de interés” 5

Tal vez Trump se dio cuenta de que despedir a Powell probablemente significaría rendimientos de los bonos mucho más altos. Al dar un paso atrás, Trump podría lograr su deseo de tipos más bajos. El mercado ahora tiene libertad para centrarse en los riesgos de recesión y está descontando entre tres y cuatro recortes de tipos antes de finales de año.6

No nos sorprendería ver a Powell acusado de desaceleración del crecimiento en Estados Unidos, pero eso es más una cuestión política que de políticas públicas.

Continúan las negociaciones comerciales mientras los mercados buscan claridad sobre los aranceles.

Los mercados se vieron impulsados ​​aún más por los comentarios de Bessent de que se podría llegar a un acuerdo comercial con China. Sin embargo, poco después dijo que un acuerdo llevaría años. Los comentarios de Bessent más tarde sugirieron que pronto se podría llegar a un “acuerdo de entendimiento” con Corea del Sur.

Estos son mejores titulares comerciales, pero no estamos más cerca de saber dónde se ubicará la tasa arancelaria final. Lo que sí sabemos es que los aranceles son de una magnitud superior al 2,3% de 2024,7 y la incertidumbre en torno a la política comercial está en un nivel récord.8 Eso está teniendo un efecto moderador sobre el sentimiento económico en Estados Unidos.

¿Está acabado el DOGE? Musk ha anunciado sus planes de dimisión

Elon Musk anunció que pronto dejará DOGE para pasar más tiempo en Tesla. Según las propias estimaciones de DOGE, el equipo ha ahorrado alrededor de 160.000 millones de dólares,9 una fracción del objetivo original y un recorte minúsculo del presupuesto federal de 6,8 billones de dólares10 En los próximos meses quedará claro qué tipo de impacto duradero pueden tener los despidos y los recortes de gastos en los departamentos gubernamentales. Sin embargo, los mercados tomaron como positivo que hubiera menos incertidumbre en torno a los recortes y las disrupciones en los departamentos.

Las previsiones de crecimiento de EE.UU. bajan, pero los datos se mantienen

La semana pasada, el FMI rebajó su pronóstico de crecimiento global11 citando el shock comercial de EE.UU. y la incertidumbre existente. Los índices de confianza del consumidor y de las empresas han estado cayendo rápidamente a medida que la incertidumbre afecta al sentimiento económico.1

Pero los datos se mantienen Hace dos semanas, vimos fuertes ventas minoristas en Estados Unidos y luego, la semana pasada, los pedidos de bienes duraderos aumentaron un 9,2% en comparación con el 2,0% esperado.12

No sorprende ver una actividad económica en Estados Unidos más fuerte de lo esperado, ya que los hogares y las empresas se apresuran a realizar transacciones antes de que los aranceles entren en vigor. Este avance de la demanda hace difícil determinar si se avecina una recesión en Estados Unidos y cuándo.

En este punto, podríamos pensar en esto más como una “vibecesión” que como una recesión.

Un camino más fácil para el BCE y el BoE que para la Fed

Aunque Trump quiere que la Fed recorte los tipos más rápidamente, sus políticas están creando las condiciones para que sean otros bancos centrales los que las recorten más rápidamente.

Megan Greene, miembro del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra (BoE), comentó la semana pasada: “Los aranceles en realidad representan más un riesgo desinflacionario que un riesgo inflacionario” [para el Reino Unido]. Los mercados están ahora cerca de descontar cuatro recortes de tipos por parte del Banco de Inglaterra.13 Cuatro recortes nos parecen adecuados y, si se concretan, deberían implicar que los tipos hipotecarios bajarán. Unos tipos hipotecarios más bajos deberían alentar a los hogares británicos a gastar más.

El BCE ha liderado los recortes de tipos en este ciclo y eso está empezando a ayudar a mejorar la confianza del consumidor y las ventas minoristas. La actividad interna en Europa ha ido mejorando y esto se ha reflejado en un mejor comportamiento del mercado europeo de renta variable.

Permanecer invertido vs. tratar de anticiparse al mercado.

Durante las tres semanas que terminaron el 16 de abril de 2025, los inversores retiraron 47.000 millones de dólares de los fondos de acciones y ETF y 50.000 millones de dólares de los fondos de renta fija y ETFs.14 Esta fuga simultánea de acciones y bonos es inusual y pone de relieve la ansiedad que rodea a los activos denominados en dólares estadounidenses.

Lamentablemente, los inversores que retiraron dinero de sus fondos antes del 9 de abril se perdieron el décimo mejor día de la historia para el índice S&P 500.15 Un recordatorio de la importancia del tiempo en el mercado frente a la sincronización del mercado para los inversores a largo plazo.

También recordamos a los inversores que, a finales de la semana pasada, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años estaba cerca de su media de los últimos dos años. 16

Las acciones suben, pero las tendencias relativas se mantienen sin cambios

Los mercados mundiales de renta variabke cotizaron al alza17 debido al tono más suave de la administración estadounidense la semana pasada. Los mercados estadounidenses obtuvieron mejores resultados,18 y el dólar estadounidense19 recuperó parte del terreno perdido, pero no creemos que esto marque un regreso a la narrativa del excepcionalismo estadounidense.

Los activos estadounidenses han disfrutado de más de una década y media de dominio, y esas primas de valoración ahora son difíciles de justificar.

Incluso si los inversores fuera de EE.UU. no se apresuran a llevar su dinero a casa, creemos que las libras, los euros, los francos, los yenes, etc. marginales ahora encontrarán su camino fuera de los EE. UU., incluidos Europa, Asia y tal vez el Reino Unido.

Es hora de recordar una vez más la importancia de la diversificación. Y, por último, los recientes movimientos de la renta variabkle confirman que, si bien los mercados son una montaña rusa, hay algunas buenas razones para seguir en el viaje.

¡Es muy emocionante!