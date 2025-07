Términos y condiciones

Información / aviso legal



El contenido completo del sitio está sujeto a copyright, con todos los derechos reservados.

Puede descargar o imprimir secciones específicas del sitio web únicamente para uso personal y obtención de información, siempre que conserve todos los avisos de copyright y de propiedad exclusiva. Queda prohibido reproducir (en su totalidad o en parte), transmitir (por medios electrónicos u otros, excepto cuando utilice nuestra herramienta de enviar página por correo electrónico), modificar, establecer un enlace al sitio o utilizarlo para fines públicos o comerciales sin el permiso previo por escrito del Grupo Invesco.

No debe transmitir a este sitio ningún virus, «gusano», «troyano» u otro programa malicioso, siendo usted responsable de garantizar que todo aquello que descargue o seleccione para su uso de este sitio estará libre de dichos programas.

Cuando exista un enlace hacia una página web que no ha sido emitida por una empresa perteneciente al Grupo Invesco (un enlace externo), declinamos toda responsabilidad por el contenido de esa web o por los productos, servicios u otros artículos ofrecidos a través de ella.

Toda utilización del sitio web está condicionada al cumplimiento de las presentes Condiciones.

Declaración de privacidad



Acepta que recabemos y procesemos datos personales sobre usted durante su visita a nuestro sitio web o cuando utilice nuestros servicios online. Para más información, consulte nuestro Aviso de Privacidad online y Política de Cookies .

El sitio web podrá contener enlaces a otros sitios web que tal vez le resulten de interés. Tenga en cuenta que no tenemos ningún control sobre el contenido o las prácticas de privacidad que aplican esos sitios web. Le instamos a revisar la política de privacidad de esas webs antes de facilitar datos personales.

Seguridad



Para garantizar que la seguridad del sitio web permanece intacta, debe conservar los nombres de usuario y contraseñas en un lugar seguro en todo momento y no revelarlos a terceros. Las instrucciones que recibamos de usted y que sean validadas por su contraseña se considerarán auténticas. Le recomendamos encarecidamente que sus contraseñas sean distintas de las que emplea para acceder a otros sitios web y que las cambie cada cierto tiempo.

Si facilita su nombre de usuario y contraseña a un tercero y, como consecuencia de ello, vemos que la integridad de nuestros sistemas podría verse amenazada, nos reservamos el derecho de bloquear el acceso online a su cuenta. En el caso de que haya incumplido los presentes Términos y & Condiciones, y no haya tomado las oportunas precauciones de seguridad, o si su cuenta ha sido bloqueada por suscitar dudas sobre seguridad, no nos hacemos responsables de las pérdidas financieras que podrían sobrevenir.

Derecho aplicable y jurisdicción

Toda obligación contractual y no contractual y otros asuntos derivados de estas Condiciones o relacionados con las mismas se regirán e interpretarán de conformidad con las leyes de Inglaterra y Gales. El hecho de que navegue y utilice el sitio web se entenderá como una aceptación de esas leyes. En el supuesto de surgir un conflicto o interponerse un procedimiento, acepta irrevocablemente someterse a las competencias exclusivas de los tribunales de Inglaterra, renunciando a formular objeciones a los procedimientos que se entablen en ellos por motivo de fuero o alegando que los procedimientos se han interpuesto en un tribunal improcedente.

Sin perjuicio de lo anterior, se le aplicará toda ley o normativa local obligatoria que le corresponda como inversor/usuario en relación con cualquier producto y/o servicio.

Usuarios de todos los países:

Los fondos Invesco detallados en este sitio web solamente pueden comercializarse en determinadas jurisdicciones. Es responsabilidad suya saber cuáles son las leyes y normativas aplicables en su país de residencia. Puede consultar más información en los Documentos de datos fundamentales para el inversor/Documento de datos fundamentales del fondo y la clase de acciones pertinentes, así como el folleto y otros documentos de constitución de cada fondo, a los que puede acceder en este sitio web.



Este sitio web no constituye una oferta ni una solicitud de venta de acciones de cualquiera de los fondos indicados, por parte de ninguna persona de cualquier jurisdicción donde una tal oferta, solicitud o distribución sea ilícita o donde la persona que realice la oferta o solicitud no esté autorizada a tal fin, ni a ninguna persona a quien sea ilícito realizar una tal oferta o solicitud.

En concreto, los fondos detallados no están disponibles para distribuirse a inversores estadounidenses ni para que estos puedan invertir en ellos. Las acciones no se registrarán en virtud de la Ley de Valores estadounidense (‘Securities Act’) de 1933, en su versión modificada (la "Ley de Valores") y, excepto en caso de una transacción que no infrinja la Ley de Valores o cualquier otra ley sobre valores aplicable de EE. UU.(incluida, entre otras, cualquier ley aplicable de alguno de los estados de EE. UU.), no podrán ofrecerse ni venderse, directa o indirectamente, en EE. UU. ni en cualquiera de sus territorios o posesiones o áreas bajo su jurisdicción, ni a una Persona Estadounidense o en beneficio de ella.

Los fondos detallados no están autorizados, ni lo estarán, para su distribución al público en Canadá, y no se ha presentado ningún folleto para estos fondos ante ninguna comisión de valores o autoridad reguladora de Canadá o de cualquiera de sus provincias o territorios. Este sitio web no es, ni se interpretará que lo sea en ninguna circunstancia, un anuncio ni ninguna otra disposición para promover una oferta pública de acciones en Canadá. Ninguna persona residente en Canadá a efectos de la ley del impuesto sobre la renta (‘Income Tax Act’) de Canadá podrá adquirir o aceptar una transmisión de acciones de los fondos descritos salvo que esté autorizada para hacerlo conforme a las leyes canadienses o provinciales aplicables.

Invesco no ha considerado la idoneidad y adecuación de ninguna de las inversiones que usted pueda realizar con nosotros a la vista de sus circunstancias personales. Si tiene alguna duda sobre el significado de alguna de la información facilitada, consulte a su asesor financiero u otro asesor profesional.

Antes de tomar cualquier decisión de inversión, tenga en cuenta todos los riesgos específicos que comporta, consultando los documentos de datos fundamentales para el inversor más recientes correspondientes al fondo y a la clase de acción en cuestión, los últimos informes anuales o semestrales abreviados y el folleto vigente, disponibles en este sitio web.

Condiciones de países específicos

Usuarios de Irlanda:

Para los fondos Invesco domiciliados fuera de Irlanda, el Agente de establecimiento en Irlanda es Invesco Investment Management Limited, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2. Consulte el Suplemento de País correspondiente a Irlanda del folleto vigente para obtener más información.

Usuarios de Malta:

Algunos fondos Invesco seleccionados se comercializan en Malta, conforme a las disposiciones de la Directiva OICVM de la UE. Puede obtenerse la documentación sobre los fondos Invesco comercializados en Malta de Ganado Services Limited, 171, Old Bakery Street, Valletta VLT1455, Malta, o de su asesor financiero habitual.

Las decisiones de inversión deberán basarse en la información completa que consta en los folletos. Pueden obtenerse los folletos, los documentos de datos fundamentales para el inversor correspondientes al fondo y a la clase de acción en cuestión y otra información de Invesco Management S.A. Las fichas informativas de Malta pueden obtenerse directamente de NSBC Securities Services (Malta) Ltd, o de su asesor financiero habitual.

Usuarios de Israel:

La información y material de este sitio web, incluido cualquier documento de oferta, solo deben usarse para fines informativos. Ninguna de la información constituye una oferta al público de valores o participaciones de fondos en virtud de cualquier legislación aplicable (incluidas, entre otras, la Ley de Valores (‘Securities Law’) de Israel de 1968 y la Ley de fondos de inversión colectiva (‘Joint Investment Trust Law’) de Israel de 1994), ni una oferta de venta, o una solicitud u oferta de compra, de cualquier instrumento financiero, incluidos, entre otros, los productos de inversión.

La sección para Clientes cualificados/Inversores sofisticados del sitio web y su contenido se dirigen exclusivamente a dichos clientes o inversores (según se definen a continuación), y no se dirigen a inversores particulares o minoristas que no sean «Clientes cualificados» o «Inversores sofisticados».

A los efectos de las presentes condiciones, las referencias a un "Cliente cualificado" significan un cliente cualificado con arreglo al Apéndice I de la Ley israelí de asesoramiento en materia de inversión, comercialización de inversiones y gestión de carteras de inversión de 1995 (la «Ley de asesoramiento en materia de inversión»), a saber:

un fondo de inversión (fondo de inversión colectiva) o una sociedad que gestione dicho fondo;

un fondo de previsión, según se define en la Ley de supervisión de fondos de previsión de Israel de 2005, o una sociedad que gestione dicho fondo de previsión;

una compañía aseguradora;

una sociedad bancaria (‘Banking Corporation’, « Sociedad Bancaria », o una Sociedad Auxiliar (‘Auxiliary Corporation’), tal y como se definen en la Ley (de Licencias) Bancaria de Israel de 1981 (« Ley Bancaria »), que no sea una empresa de servicios conjuntos (« Sociedad Auxiliar » significa una sociedad controlada por una Sociedad Bancaria pero que no es una Sociedad Bancaria en el sentido de la Ley Bancaria, cuyas actividades se limitan a las actividades permitidas a la Sociedad Bancaria que la controla);

», o una Sociedad Auxiliar (‘Auxiliary Corporation’), tal y como se definen en la Ley (de Licencias) Bancaria de Israel de 1981 (« »), que no sea una empresa de servicios conjuntos (« » significa una sociedad controlada por una Sociedad Bancaria pero que no es una Sociedad Bancaria en el sentido de la Ley Bancaria, cuyas actividades se limitan a las actividades permitidas a la Sociedad Bancaria que la controla); el titular de una licencia con arreglo a la Ley de asesoramiento en materia de inversión ;

; un asesor de inversión o distribuidor de inversiones, según se definen en la Ley de asesoramiento en materia de inversión, que invierten por cuenta propia;

un miembro de la Bolsa de Valores de Tel Aviv;

un fondo de capital riesgo;

un asegurador cualificado conforme al artículo 56(c) de la Ley de Valores (‘Securities Law’) de Israel de 1968 (la «Ley de Valores»);

una sociedad, salvo una que haya sido constituida a fines de recibir servicios, cuyo capital supere 50 millones de NIS. A estos efectos, «capital», incluido conforme a las normas contables extranjeras, las normas internacionales de contabilidad y las normas de contabilidad aceptadas en los Estados Unidos, según se define en los artículos 17(b)(1) y 36 de la Ley de Valores;

una persona que cumpla dos de las condiciones siguientes, y que haya dado su previo consentimiento por escrito a ser considerado como Cliente cualificado/Inversor sofisticado a los efectos de la Ley de asesoramiento en materia de inversión;

(i) el valor total de su efectivo, depósitos, activos financieros y valores, según se definen en el artículo 52 de la Ley de Valores, supera los 12 millones de NIS;

(ii) es experto y sofisticado en el campo de los mercados de capitales o ha estado empleado durante al menos un año en un puesto profesional que requiere experiencia en los mercados de capitales; y

(iii) ha realizado una media de al menos 30 transacciones en cada uno de los cuatro trimestres anteriores a su consentimiento; a estos efectos, el término «transacción» excluye una transacción realizada por un gestor de carteras por cuenta de un particular con el que el gestor tenga un contrato de gestión de carteras de inversiones;

una sociedad que sea íntegramente propiedad de inversores incluidos en la lista; y

una sociedad constituida fuera de Israel cuyas características o actividades sean similares a las de una sociedad incluida en la lista.

Al acceder al sitio web como Cliente cualificado o Inversor sofisticado, usted asegura, garantiza y declara al Grupo Invesco que usted es un Cliente cualificado o un Inversor sofisticado, según proceda. Tenga en cuenta que el Grupo Invesco actuará sobre la base de lo que nos ha asegurado, garantizado y declarado.

Como política general, el Grupo Invesco no llevará a cabo actividades de inversión reguladas con ninguna persona como resultado de que hayan recibido información del sitio web, a menos que se acuerde otra cosa con un Cliente cualificado o un Inversor sofisticado. Cualquier persona que no sea un Cliente cualificado o un Inversor sofisticado no debe acceder al sitio web.

Estos Términos y & Condiciones están actualizados a 24 de noviembre de 2021. Nos reservamos el derecho de modificar los términos y condiciones en cualquier momento y publicaremos cualquier modificación en esta página del sitio web en la fecha de su entrada en vigor.