ESG y principios de inversión responsable

ETFs ESG
Tanto si buscas excluir ciertas empresas o sectores, como contribuir a impulsar un cambio positivo, los ETFs ESG de Invesco pueden ayudarte a construir carteras que reflejen tus valores.
Invesco se ha asociado a la inversión responsable durante más de 30 años. Actualmente, mantiene su compromiso por medio de productos de renta fija, renta variable, multiactivos, ETFs y otras estrategias.Descubre ESG con Invesco
Sabemos qué, para algunos inversores, las inversiones que realizan hoy tienen como objetivo crear un mañana mejor.
Por eso, nuestros gestores adaptan su enfoque a cada clase de activo en función de los objetivos del cliente. Esta adaptación incluye la integración de prácticas ambientales, sociales y de buen gobierno (ESG) en sus procesos de inversión.
También nos comprometemos a trabajar con usted para que juntos podamos liderar esta área, que evoluciona rápidamente, tanto a través de la información como de la educación.
Llevamos a cabo más de 2.200 compromisos en relación a ESG en 2023, votando en más de 9.000 empresas anualmente¹.
Firmantes de los PRI (Principios de Inversión Responsable) desde 2013.
Encuentra información, formación, ideas y capacidades diseñadas para ayudarte a conseguir tus objetivos de inversión ESG.
