ESG y principios de inversión responsable

Invesco se ha asociado a la inversión responsable durante más de 30 años. Actualmente, mantiene su compromiso por medio de productos de renta fija, renta variable, multiactivos, ETFs y otras estrategias.

Sabemos qué, para algunos inversores, las inversiones que realizan hoy tienen como objetivo crear un mañana mejor.

Por eso, nuestros gestores adaptan su enfoque a cada clase de activo en función de los objetivos del cliente. Esta adaptación incluye la integración de prácticas ambientales, sociales y de buen gobierno (ESG) en sus procesos de inversión.

También nos comprometemos a trabajar con usted para que juntos podamos liderar esta área, que evoluciona rápidamente, tanto a través de la información como de la educación. 

Llevamos a cabo más de 2.200 compromisos en relación a ESG en 2023, votando en más de 9.000 empresas anualmente¹.

Firmantes de los PRI (Principios de Inversión Responsable) desde 2013.

  • Productos ESG: Ofrecemos una amplia variedad de ETFs y fondos activos, incluyendo el Artículo 8 y los fondos excluyentes.
  • Equipo ESG: Tenemos un equipo específico de ESG  en Invesco, dispuesto a orientar, apoyar e informar sobre todo nuestro trabajo y evolución en este ámbito.
  • ESGintel: Una de nuestras herramientas de evaluación patentadas proporciona datos y un mayor entendimiento ESG de más de 18.000 compañías.

Encuentra información, formación, ideas y capacidades diseñadas para ayudarte a conseguir tus objetivos de inversión ESG.

