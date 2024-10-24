ESG y principios de inversión responsable

Sabemos qué, para algunos inversores, las inversiones que realizan hoy tienen como objetivo crear un mañana mejor.

Por eso, nuestros gestores adaptan su enfoque a cada clase de activo en función de los objetivos del cliente. Esta adaptación incluye la integración de prácticas ambientales, sociales y de buen gobierno (ESG) en sus procesos de inversión.

También nos comprometemos a trabajar con usted para que juntos podamos liderar esta área, que evoluciona rápidamente, tanto a través de la información como de la educación.