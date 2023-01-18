Nuestros distribuidores

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 - A&G BANCA PRIVADA, S.A.  - BANCA MARCH, S.A.
 - ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.  - BANCA PUEYO, S.A.
 - ABANTE ASESORES DISTRIBUCION, AGENCIA DE VALORES, S.A.  - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
 - ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.  - BANCO CAIXA GERAL, S.A.
 - AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.V., S.A.  - BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.
 - ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.A.  - BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A. (ABSORBIDA)
 - ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.A.  - BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO, S.A.
 - ALLFUNDS BANK, S.A.  - BANCO DE MADRID, S.A. EN LIQUIDACION
 - ANDBANK ESPAÑA, S.A.  - BANCO DE SABADELL, S.A.
 - ARQUIA BANK, S.A.  - BANCO FINANTIA SPAIN, S.A.
 - ATL 12 CAPITAL INVERSIONES, A.V., S.A.  - BANCO FINANTIA SPAIN, S.A.
 - AURIGA GLOBAL INVESTORS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.  - BANCO MEDIOLANUM, S.A.
C  - BANCO SANTANDER, S.A.
 - CA INDOSUEZ WEALTH (EUROPE), SUCURSAL EN ESPAÑA  - BANK DEGROOF PETERCAM SPAIN, S.A.
 - CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS, S. COOP. DE CREDITO  - BANKIA, S.A
 - CAIXA RURAL ALBALAT DELS SORELLS, COOPERATIVA DE CREDIT VALENCIANA  - BANKINTER, S.A.
- CAIXA RURAL ALTEA, COOPERATIVA DE CREDIT VALENCIANA  - BANKOA, S.A.
 - CAIXA RURAL DE CALLOSA D´EN SARRIA, COOPERATIVA DE CREDITO VALENCIANA  - BEKA FINANCE, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.
- CAIXA RURAL DE TURIS, COOPERATIVA DE CREDITO VALENCIANA  - BNP PARIBAS ESPAÑA, S.A.
 - CAIXA RURAL SANT JOSEP DE VILAVELLA, S. COOP. DE CREDITO V.  - BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
 - CAIXA RURAL SANT VICENT FERRER DE LA VALL D´UIXO, COOP. DE CREDIT V. D
 - CAIXA RURAL TORRENT COOPERATIVA DE CREDIT VALENCIANA  - DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA
 - CAIXABANK, S.A.  - DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.
 - CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ONTINYENT  - DIAPHANUM VALORES S.V., S.A.U.
- CAJA DE CREDITO DE PETREL, CAJA RURAL, COOPERATIVA DE CREDITO VALENCIANA  - DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
 - CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO E
 - CAJA RURAL CATOLICO AGRARIA, S. COOP. DE CREDITO V.  - EBN SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.
 - CAJA RURAL DE ALGINET, SOCIEDAD COOPERATIVA CREDITO VALENCIANA  - EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE), SUCURSAL EN ESPAÑA
 - CAJA RURAL DE ALMENDRALEJO, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO  - ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
- CAJA RURAL DE CHESTE, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO  - EUROCAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO
 - CAJA RURAL DE VILLAR COOP. CTO. CREDITO VALENCIANA  - EVO BANCO S.A.
 - CAJA RURAL DE ZAMORA, COOPERATIVA DE CREDITO G
 - CAJA RURAL LA JUNQUERA DE CHILCHES, S. COOP. DE CREDITO V.  - GEFONSA, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.
- CAJA RURAL SAN ISIDRO DE VILAFAMES S. COOP. DE CREDITO V.  - GESTION DE PATRIMONIOS MOBILIARIOS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.
 - CAJA RURAL SAN JAIME DE ALQUERIAS NIÑO PERDIDO S. COOP. DE CREDITO V.  - GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.
 - CAJA RURAL SAN JOSE DE BURRIANA, S. COOP. DE CREDITO V. I
 - CAJA RURAL SAN JOSE DE NULES S. COOP. DE CREDITO V.  - IBERCAJA BANCO, S.A.
 - CAJA RURAL SAN ROQUE DE ALMENARA S.COOP. DE CREDITO V.  - IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
 - CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO  - INTERMONEY VALORES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.
 - CAJASUR BANCO, S.A. J
 - CASER VALORES E INVERSIONES, A.V., S.A.  - JULIUS BAER AGENCIA DE VALORES, S.A.
 - COLONYA - CAIXA D´ESTALVIS DE POLLENSA  - JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.
 - CORECAPITAL FINANZAS, A.V., S.A. K
 - CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA  - KBL ESPAÑA CAPITAL MARKETS, A.V., S.A.
L  - KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
 - LIBERBANK, S.A.  - KUTXABANK, S.A
 - LOMBARD ODIER (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA M
N  - MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.
 - NORWEALTH CAPITAL, A.V., S.A.  - MERCHBOLSA AGENCIA DE VALORES, S.A.
 - NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA  - MFEX MUTUAL FUNDS EXCHANGE AB, SUCURSAL EN ESPAÑA
O  - MIRABAUD & CIE (EUROPE) S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
 - OPEN BANK, S.A.  - MUTUACTIVOS INVERSIONES, AGENCIA DE VALORES, S.A.
 - ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A. P
Q  - P.B.I. GESTION AGENCIA DE VALORES, S.A.
 - QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A.  - PICTET & CIE (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
R  - POPULAR BANCA PRIVADA, S.A.
 - RENTA 4 BANCO, S.A. S
 - RENTA MARKETS, S.V., S.A.  - SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.
U  - SELF TRADE BANK, S.A.
 - UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA  - SELF TRADE BANK, S.A.
 - UNICAJA BANCO, S.A. T
 - UNICORP PATRIMONIO, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.  - TRESSIS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.
 - URSUS-3 CAPITAL, A.V., S.A. V
   - VARIANZA GESTION, SGIIC, S.A.
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