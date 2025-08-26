Capacidades

Soluciones multiactivos

Nuestras soluciones multiactivos comprenden inversiones en renta variable, renta fija, efectivo y clases de activos alternativas con el fin de ayudar a solucionar los retos más complejos.

Soluciones de asesoramiento de inversión

195.000 millones de USD en activos gestionados

El equipo de Invesco Solutions gestiona un total de 195.000 millones de USD en activos.1

Más de 160 profesionales

Contamos con un amplio y experimentado equipo de más de 160 profesionales.1

19 ubicaciones

Nuestras principales oficinas locales aportan tanto el conocimiento local como una perspectiva global.1

Soluciones para todo tipo de objetivos

Invesco Solutions trata de ofrecer un marco flexible y centrado en resultados que incentiva la construcción y la implementación de soluciones de cartera altamente personalizables y dirigidas a todo tipo de vehículos de inversión, regiones, clases de activos o estilos de inversión, incluso con la posibilidad de ajustar las exposiciones.

  • Estrategias diferenciadas: Tratamos de ofrecer estrategias diferenciadas y de eficacia probada con las que potenciar o redondear los resultados de una cartera.
  • Transparencia y rigor cuantitativo: Nuestro proceso de inversión es transparente y se basa en herramientas de análisis exclusivas y capacidades de generación de informes específicos.
  • Soluciones personalizadas: Nuestra oferta integral, que comprende tanto servicios de construcción a medida como de asesoramiento exhaustivo, saca partido de las mejores ideas de los equipos de Invesco.
Invesco Solutions

Ofrecemos una gama integral de servicios, desde la optimización estratégica y táctica de los activos hasta la creación de carteras multiactivos con inversiones alternativas.

Preguntas frecuentes

Los fondos multiactivos ofrecen exposición a diversas clases de activos, como acciones, bonos, efectivo y activos alternativos, en una única cartera de inversión. Los gestores suelen fijarse objetivos específicos, como un nivel concreto de rentabilidad, de rentas, de menor volatilidad o riesgo, o de mayor diversificación.

Una de las ventajas más singulares de los fondos multiactivos es la diversificación que ofrecen. Las carteras que invierten exclusivamente en una determinada clase de activos son vulnerables frente a las perturbaciones que esta pueda sufrir. Los fondos multiactivos tratan de incrementar la diversificación de las carteras mediante la exposición a diversas clases. Así, pueden reducir el riesgo y la volatilidad, a diferencia de las carteras que invierten en una sola clase. 

Los profesionales financieros pueden decantarse por los fondos multiactivos para sus clientes por múltiples razones. En este sentido, invertir en diversas clases de activos a través de un solo fondo puede ser más eficiente, simple y eficaz para evitar la superposición de exposiciones que invertir por separado en varias clases.

Los inversores pueden acceder a estrategias multiactivos a través de fondos de inversión colectiva, fondos cotizados (ETFs) y carteras modelo.

  • Notas

    Datos a 30 de junio de 2025 salvo mención expresa Incluye activos gestionados, activos objeto de asesoramiento y activos gestionados en base a índices.

