Glosario de términos financieros
A
Mide la rentabilidad adicional que ha obtenido un fondo con respecto a su índice de referencia (véase la definición de «índice de referencia»).
El requisito bajo SFDR de describir la manera en que los Riesgos de Sostenibilidad se integran en las decisiones de inversión, o de proporcionar una explicación de las razones por las que los Riesgos de Sostenibilidad se consideran no relevantes.
Un fondo que, de acuerdo con los criterios delineados en el Artículo 8 de la SFDR, promueva, entre otras características, características ambientales o sociales, o una combinación de esas características y siempre que las empresas en las que invierta el Fondo sigan prácticas de buen gobierno.
Un fondo que, de acuerdo con los criterios señalados en el artículo 9 de la SFDR, tiene como objetivo la inversión sostenible.
Los bonos de capital adicional de nivel 1 (AT1) son valores emitidos por los bancos que contribuyen a la cantidad total de capital requerida a efectos reglamentarios. Tienen un mecanismo de activación predefinido, lo que significa que se convertirán automáticamente en acciones o efectivo para devolver el capital por encima del mínimo reglamentario si el capital del emisor cae por debajo de ese nivel.
El concepto de «activos bajo gestión» (AUM por sus siglas en inglés) designa el valor total del ETF (véase la definición de «ETF») calculado en un momento determinado.
Acciones de empresas con sede en China continental que cotizan en la bolsa de valores de Shanghái o la de Shenzhen.
B
También conocido como bid-ask spread (diferencial comprador-vendedor) o simplemente «diferencial» (véase la definición de «bid-ask spread»).
Tipo de título que generalmente emite un gobierno, una empresa o una agencia y que abona unos intereses fijos definidos (también denominado cupón) durante un periodo de tiempo determinado, al final del cual se devuelve el capital inicial.
Persona que gestiona transacciones entre un comprador y un vendedor. Por lo general, el bróker se lleva una comisión cuando se realiza la operación.
Títulos de renta fija emitidos por el gobierno alemán.
Un bono STRIP (o simplemente strip) es un bono (véase la definición de «bono») en el que el principal y los pagos del cupón regulares se venden por separado.
Tipo de valor de renta fija específico en el que los rendimientos que se abonan a los inversores fluctúan a la par que los tipos de interés del mercado u otra medición externa.
Títulos de renta fija (véase la definición de «renta fija») que, en general, se caracterizan por tener calificaciones crediticias relativamente bajas, un mayor riesgo de impago y pagos del cupón más altos para compensar a los inversores por el mayor riesgo que asumen con respecto a los bonos con mejores calificaciones crediticias.
Una acción que ha mantenido una volatilidad de precios más baja que el conjunto del mercado a lo largo del tiempo.
Por lo general, se refiere a una empresa con una capitalización bursátil situada entre 300 millones y 2.000 millones de dólares estadounidenses.
C
Término abreviado para "bonos corporativos", que son títulos de renta fija emitidos por empresas.
Se refiere a la calidad de las emisiones de deuda de una empresa, la cual determina y asigna una agencia de calificación crediticia reconocida.
Un creador de mercado es una persona física o sociedad mercantil especializada que propone precios por los cuales estaría dispuesta a comprar (precio de demanda) o vender (precio de oferta acciones en bolsa). Los creadores de mercado a menudo se denominan «proveedores de liquidez» debido a su capacidad y disposición a negociar grandes cantidades de acciones durante las horas de trading.
Ratio financiera que indica la proporción relativa de los fondos propios que se utilizan para financiar los activos de una empresa.
El resultado esperado de reducir la exposición de una cartera a un determinado riesgo, como el riesgo de que se produzcan fluctuaciones entre los tipos de cambio de divisas («cobertura frente al riesgo cambiario»).
D
Contratos financieros suscritos entre dos o más partes en los que el valor se deriva de los activos subyacentes en los que se basa el derivado.
Distribuir el riesgo y el número de posibles oportunidades entre diversas clases de activos, como la renta variable, la renta fija o las materias primas. El objetivo de la diversificación es reducir el riesgo total de la cartera.
Medida de la sensibilidad de un bono (véase la definición de «bono») a cambios en los tipos de interés. La duración se expresa en años y tiene en cuenta factores como el tiempo que queda para que el bono venza, su rendimiento y sus cupones.
El diferencial comprador-vendedor (bid-ask spread) es la diferencia entre el precio al que alguien comprará (precio de demanda) o venderá (precio de oferta) un título, lo que incluye también las acciones de un ETF (véase la definición de «ETF»). El diferencial resultante tiene en cuenta el precio de demanda más alto y el precio de oferta más bajo de entre todos los participantes.
Categoría específica de títulos de renta fija que se han diseñado para que puedan convertirse en acciones ordinarias o efectivo cuando se den unas circunstancias determinadas. Un ejemplo son los bonos de capital AT1 (véase «AT1» para más información).
E
Factores Ambientales, Sociales y de Gobierno corporativo (ESG por sus siglas en inglés) que se expresan en relación con una empresa. Estos tres factores esenciales se utilizan con frecuencia para medir la sostenibilidad y el impacto que tienen las decisiones de inversión de una empresa en la sociedad.
Los certificados cotizados de materias primas (ETC por sus siglas en inglés) constituyen instrumentos de deuda cotizados y negociados en bolsa, garantizados por una materia prima. No son fondos ni fondos cotizados (ETF).
Los fondos cotizados (ETF por sus siglas en inglés) son un instrumento de inversión agrupada con participaciones que pueden comprarse y venderse en bolsa durante toda la sesión de la misma forma en que se negocian acciones y participaciones ordinarias.
Los productos cotizados (ETP por sus siglas en inglés) constituyen una amplia categoría de instrumentos de inversión que engloban a los ETF y los ETC (véanse las definiciones anteriores).
Proporción de un fondo que se invierte en un valor, sector o región específicos y que, por lo general, se expresa como porcentaje de la cartera global. El término « exposición » también puede referirse simplemente al mercado en el que invierte el fondo. Por ejemplo, un fondo que invierte en renta variable de Estados Unidos da al inversor una mayor exposición a renta variable estadounidense.
Se refiere a un ETF (véase la definición de «ETF») que invierte físicamente en valores para alcanzar su objetivo de rendimiento.
Fondo cotizado o ETF (véase la definición de «ETF») en el que los valores se seleccionan de acuerdo con el criterio de un gestor de fondos en vez de seguir un método basado en normas estrictas. El objetivo de una estrategia de gestión activa es, por lo general, batir al índice de referencia (véase la definición de «índice de referencia») a largo plazo.
Se refiere a un ETF (véase la definición de «ETF») que puede considerarse como un elemento central de la cartera diversificada en un inversor típico.
F
Free float (libre flotación) se refiere a la cantidad de acciones de una empresa que se encuentran disponibles para su adquisición por parte de inversores públicos o institucionales en el mercado abierto.
Los fondos ETF sintéticos utilizan derivados (p. ej. swaps) para replicar el rendimiento de un índice de referencia (véanse las definiciones de «ETF», «derivado», «swap» e «índice de referencia»). La contraparte (por lo general, un banco) pacta con el proveedor del ETF, por medio de un contrato, que el swap generará una rentabilidad igual a la del índice de referencia que el ETF replica.
Organismo de inversión colectiva que puede emitir y rescatar acciones en cualquier momento; esto implica que el fondo crece y se contrae en función de la demanda de los inversores. Se diferencian de los «fondos de inversión de capital fijo» en que cuentan con un número máximo determinado de acciones que se pueden emitir.
G
Valores de renta fija (véase la definición de «renta fija») emitidos por el gobierno británico.
La cifra de gastos corrientes (OCF por sus siglas en inglés) pretende representar el coste anual total de gestión del fondo, que se expresa en forma de porcentaje. La OCF incluye la comisión que cobra el gestor del fondo por gestionarlo, además de otros costes, como los administrativos, los costes de comercialización y los normativos.
Estrategia que suele tener como objetivo mejorar la rentabilidad financiera que un inversor prevé obtener de su dinero líquido. Por regla general, una cartera de gestión de efectivo incluirá partidas no monetarias, tales como instrumentos del mercado monetario.
I
Se refiere a la calidad de los títulos de deuda de una empresa. Para considerar a una emisión como «investment grade», una agencia de calificación crediticia reconocida debe calificar a la empresa en la categoría de «BBB» o mayor. Por lo general, se considera que las empresas que gozan de la calificación crediticia «investment grade» entrañan un riesgo más bajo que aquellas que presentan calificaciones crediticias más bajas, también conocidas como emisores high yield (véase la definición de «bonos high yield»).
Una inversión en una actividad económica que contribuya a un objetivo ambiental, medido por indicadores clave de eficiencia de recursos en (i) el uso de energía, (ii) energía renovable, (iii) materias primas, (iv) agua y tierra, (v) ) la producción de residuos, (vi) las emisiones de gases de efecto invernadero, o (vii) su impacto en la biodiversidad y la economía circular, o una inversión en una actividad económica que contribuya a un objetivo social (en particular, una inversión que contribuya a abordar la desigualdad o que fomente la cohesión social, la integración social y las relaciones laborales), o una inversión en capital humano o comunidades en desventaja económica o social, siempre que dichas inversiones no perjudiquen significativamente ninguno de esos objetivos y que las sociedades participadas sigan prácticas de buen gobierno.
Índice con el que se compara un ETF (véase la definición de «ETF») para calcular parámetros como su rendimiento relativo, su riesgo y otras mediciones útiles.
Método de inversión que trata de identificar e invertir en valores que presenten determinadas características cuantificables. Los factores más conocidos son Value, Quality y Momentum(véanse las definiciones de «Value», «Quality» y «Momentum»). Una estrategia por factores puede centrarse en un solo factor o combinar varios de ellos.
K
El Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (KIID por sus siglas en inglés, para los ETF) y el Documento de Datos Fundamentales (KID por sus siglas en inglés, para los ETC) son documentos normativos que ofrecen a los inversores información importante sobre una determinada inversión.
M
Acciones con una capitalización bursátil normalmente situada entre los 2.000 millones y los 10.000 millones de dólares estadounidenses. Como cabe esperar, esta categoría de acciones se encuentra a caballo entre las de capitalización alta y las de capitalización baja.
Concepto según el cual una acción que recientemente ha obtenido un buen rendimiento tiende a mantenerlo.
Inversión que contiene más de una clase de activos, conformando así un grupo o cartera de distintos tipos de activos. Algunos ejemplos de clases de activos son la renta variable (véase la definición de «renta variable»), los valores de renta fija (véase la definición de «renta fija»), activos inmobiliarios y materias primas.
Se refiere a un país cuya economía se haya en las fases relativamente iniciales de desarrollo comparado con economías más maduras y consolidadas. Generalmente, se considera que las inversiones en mercados emergentes entrañan más riesgos que aquellas que se realizan en mercados desarrollados (véase la definición de «mercado desarrollado»).
Se refiere a un país que, en términos de inversión, goza de una economía y unos mercados financieros consolidados. Entre sus características destacan un crecimiento económico estable, una renta per cápita alta y el acceso, por parte de extranjeros, a sus mercados de capitales.
Producto básico que se puede intercambiar por otros productos de la misma clase, siendo la muestra de un productor prácticamente idéntica a la de otro productor. Normalmente, las materias primas se clasifican por su relación con la agricultura, la ganadería, la energía o los metales.
Mercado en el que los precios de los activos suben y la economía es, por lo general, fuerte o está en expansión. (Véase «mercado bajista» para consultar el caso contrario).
Mercado en el que los precios de las acciones caen y la economía se haya también en declive. (Véase «mercado alcista» para consultar el caso contrario).
Mercado en el que los inversores negocian los valores, incluidos los ETF (véase la definición de «ETF»).
El muestreo es un tipo de método de replicación que un ETF (véase la definición de «ETF») puede utilizar para seguir un índice. En el método de replicación por muestreo, el ETF compra y retiene solo algunos componentes del índice con la expectativa de que la muestra refleje en líneas generales el rendimiento del índice.
O
En una operación over-the-counter (OTC) o extrabursátil dos partes se intercambian valores u otros instrumentos financieros directamente, en vez de hacerlo a través de un mercado bursátil.
Organismos de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios. Marco normativo europeo para instrumentos de inversión que se pueden comercializar en la Unión Europea.
Una Oferta Pública de Valores (OPV) se produce cuando las participaciones de una empresa de propiedad privada salen a bolsa por primera vez.
P
Un fondo de gestión pasiva es un instrumento de inversión diseñado para replicar el rendimiento de un índice (véase la definición de «índice de referencia»). Se diferencia de un fondo de gestión activa en que el gestor tiene libertad para tomar decisiones de inversión con el fin de batir al índice.
Metodología de creación de un índice por la que el porcentaje que cada valor tiene en él (su «ponderación») se determina en función del valor de sus títulos en circulación expresado como porcentaje del valor total del índice. Con un índice ponderado por capitalización bursátil, cuanto más grande es la empresa, mayor será su posición dentro del índice.
El precio más bajo por el que un operador de mercado está dispuesto a vender un título, como por ejemplo acciones de un ETF (véase la definición de «ETF»). Desde el punto de vista de un inversor, es el precio que se debería pagar para comprar dichas acciones.
Unidad de medida que constituye una centésima parte de un punto porcentual.
El precio más alto que un operador de mercado está dispuesto a pagar por un título, como por ejemplo acciones de un ETF (véase la definición de «ETF»). Desde el punto de vista de un inversor, es el precio que estaría dispuesto a recibir por la venta de sus acciones.
También conocido como precio ask (véase la definición de «precio ask»).
Q
Generalmente, una empresa con un nivel alto de calidad tiene un balance de situación más sólido, unos beneficios más estables y unos márgenes mayores comparado con su competidor medio.
R
El concepto « risk-on, risk-off» refleja cambios en la actividad de inversión y en el sentimiento inversor en respuesta a unas condiciones económicas concretas. Por ejemplo, es posible que los inversores vendan activos que se consideran de mayor riesgo y compren otros que entrañen menos riesgo en condiciones de mercado pesimistas o volátiles (risk-off) y vice versa cuando las condiciones del mercado son más optimistas (risk-on).
Método de inversión por el que el ETF (véase la definición de «ETF») trata de replicar el rendimiento de un índice por medio de derivados como los swaps (véanse «derivados» y «swaps» para más información). Invesco utiliza swaps no financiados en sus ETF de replicación sintética, conocidos como métodos de replicación «física con swap overlay» (vea los párrafos anteriores para más detalles sobre dicha estructura).
Invesco podría considerar un evento o condición ambiental, social o de gobierno corporativo que podría tener un impacto negativo material en el valor financiero de una o más inversiones en el Fondo. Incluidos, entre otros, los riesgos derivados del cambio climático, el agotamiento de los recursos naturales, la degradación ambiental, abusos de derechos, sobornos, corrupción y asuntos sociales y laborales.
La rentabilidad se refiere a los intereses que se perciben de un título de renta fija o a los dividendos que se reciben de una acción. Se expresa normalmente como un porcentaje del precio actual de dicho título.
El ratio de Sharpe constituye una medida que muestra la rentabilidad adicional que genera un fondo con respecto a una tasa de rentabilidad libre de riesgo. Se suele utilizar como indicador del rendimiento de un fondo ajustado al riesgo.
Porcentaje de ganancia (o pérdida) que se obtiene durante un periodo. Un modo de medir el rendimiento de un ETF consiste en ver qué resultados ha logrado con respecto a su índice de referencia (su «rendimiento relativo» ).
Método de inversión por el que un ETF (véase la definición de «ETF») trata de replicar el rendimiento de un índice comprando y manteniendo los valores subyacentes en él. Esto se puede hacer por replicación física completa (es decir, el ETF compra y mantiene todos los valores del índice en la misma proporción que él), o por medio de técnicas de muestreo (véase «muestreo» para más información).
Se trata del riesgo, en algunas ocasiones también denominado «riesgo de impago», de que la otra parte que interviene en una operación comercial no pueda cumplir con su obligación contractual. Existe riesgo de contraparte cuando un ETF (véase la definición de «ETF») se sirve de contratos de derivados o préstamos de valores.
Participaciones en la propiedad de una empresa.
Clase de activos amplia que engloba obligaciones, notas estructuradas y otros valores que generan rendimientos periódicos para los inversores, ya sea una cantidad fija o variable vinculada a un tipo de referencia, hasta alcanzar la fecha de vencimiento del título. A su vencimiento, se devuelve el importe de principal invertido a los inversores. Algunos valores de renta fija no tienen una fecha de vencimiento, sino que abonan rendimientos a perpetuidad («bonos perpetuos»).
S
Un swap o permuta financiera es un contrato de derivados por el que las dos partes acuerdan intercambiar distintos flujos de efectivo o rendimientos.
Un swap overlay es una técnica que consiste en utilizar swaps con el fin de mejorar el rendimiento del ETF con respecto a su índice de referencia (véase la definición de «índice de referencia»). En el caso de los ETF que emplean esta técnica, se espera que gran parte del rendimiento proceda de los títulos físicos mantenidos por el ETF.
Se refiere a los títulos del índice que un ETF (véase la definición de «ETF») pretende replicar.
Smart beta es un término genérico que se aplica a cualquier estrategia basada en normas que recurra a características más allá de la localización geográfica y la capitalización bursátil para escoger y ponderar los valores del índice. La inversión por factores (véase la definición de «inversión por factores») es un ejemplo de estrategia smart beta.
Self-invested personal pension (SIPP) es un tipo de producto de pensiones británico específico que permite al titular decidir cómo se invierten sus aportaciones, sujeto a determinadas directrices. Por lo general, los SIPP permiten invertir en ETF (véase la definición de «ETF»).
Como parte del Plan de Acción de Finanzas Sostenibles de la UE, el Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR, también conocido como Reglamento de Divulgación) tiene como objetivo promover la transparencia sobre la sostenibilidad al garantizar que los participantes en el sector de servicios financieros proporcionen información coherente a los clientes en relación con la sostenibilidad del productos y servicios que brindan.
T
El tracking error (desviación estimada respecto al índice) mide lo similar y consistente que ha sido el rendimiento de un ETF durante un periodo de tiempo con respecto al rendimiento de su índice de referencia (véase la definición de «índice de referencia»).
Títulos de renta fija emitidos por el gobierno de Estados Unidos.
Clasificación general que se utiliza para definir un valor como, por ejemplo, la renta variable, la renta fija o las materias primas.
El tamaño se suele calcular en función de la capitalización bursátil de una empresa, que es el valor actual de mercado de sus acciones totales en circulación.
V
Una empresa con un value bajo se considera asequible en función de ciertas mediciones de valoración basadas en fundamentales.
Grado en el que el precio (y, por tanto, el rendimiento) de un título, fondo o índice determinado varía durante un periodo de tiempo específico.
Está relacionado con los valores de renta fija (véase la definición de «renta fija») que tienen una fecha de caducidad final («fecha de vencimiento»). Se trata del tiempo que le queda al emisor para devolver el importe de principal de un bono (véase la definición de «bono»).
El valor liquidativo (VL o NAV por sus siglas en inglés) es el valor total de los activos de un fondo, menos los pasivos, calculado en un día de valoración determinado.
Y
El rentabilidad al peor (YTW) es la medida más conservadora del rendimiento que se puede recibir de un bono suponiendo que no incumpla sus pagos. En el caso de un bono callable, será el menor de los rentabilidad a vencimiento o Yield to maturity (YTM), o la rentabilidad a la próxima call (YTC).
El rentabilidad a la próxima call o Yield to call (YTC) es el rendimiento de un bono callable suponiendo que el emisor amortizará el bono a la menor oportunidad.