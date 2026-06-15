Perspectivas de Mitad de Año: ¿Un mundo disruptivo? La resiliencia perdura.

¿Qué temáticas de inversión hay que tener en cuenta?

La economía mundial está evolucionando y, con ella, el panorama de las inversiones. En nuestra opinión, los temas clave para los inversores en la segunda mitad de 2026 girarán en torno a la resiliencia de los mercados, el dólar estadounidense, los mercados emergentes, la IA y las inversiones alternativas como fuente de rentas y diversificación.

Resiliencia del mercado

La mayoría de los activos principales han generado rentabilidades positivas en lo que va de 2026, tras un mes de marzo complicado1, lo que, en nuestra opinión, subraya la importancia de mantener las inversiones pese a las noticias adversas. La tendencia de las rentabilidades ha cambiado desde febrero. Las acciones estadounidenses han obtenido mejores rentabilidades de lo que habíamos previsto en nuestras perspectivas anuales de inversión para 2026.

Oportunidades de inversión: Creemos que la evolución del mercado durante lo que queda de año dependerá en gran medida de lo que ocurra en Oriente Medio. La reapertura del estrecho de Ormuz podría desencadenar un marcado repunte cíclico, impulsado por los mercados emergentes y europeos. Creemos que las acciones estadounidenses y los mercados de bonos obtendrán rentabilidades positivas, aunque quedarán rezagados en sectores cíclicos, como el de los materiales o el industrial.

Es probable que el dólar estadounidense siga mostrando signos de depreciación.

Una de las ideas fundamentales de nuestras perspectivas anuales de inversión para 2026 era que el dólar estadounidense se debilitaría este año. Seguimos pensando lo mismo. En nuestro análisis, el dólar sigue siendo una de las divisas más sobrevaloradas en la mayoría de indicadores. El hecho de que apenas se haya fortalecido ante la reciente crisis energética es revelador.

Oportunidades de inversión: Si estamos en lo cierto y el dólar estadounidense se debilita este año, la renta variable de los mercados no estadounidenses, especialmente la de los mercados emergentes, podría obtener buenos resultados.

Los mercados emergentes parecen estar bien posicionados

La depreciación del dólar estadounidense y la mejora de la dinámica de crecimiento respaldan nuestra preferencia por los mercados emergentes. Según nuestro análisis, algunos países emergentes, como Taiwán y Corea, se están beneficiando de la escasez de hardware de IA. En nuestra opinión, los activos de los mercados emergentes deberían beneficiarse de la reaceleración mundial —algunos gracias al aumento de los precios de las materias primas, otros por su exposición a la temática de la IA— y muchos de ellos siguen ofreciendo valoraciones atractivas.

Oportunidades de inversión: En lo que respecta a acciones, bonos y divisas, nos mantenemos positivos respecto a los activos de los mercados emergentes.

La IA sigue siendo un factor importante en el mercado

La IA sigue siendo un eje central tanto para los mercados como para numerosas economías a nivel global. No creemos que esto vaya a cambiar a corto plazo. Sin embargo, creemos que tanto el impacto como la forma óptima de invertir en este sector están evolucionando. Preferimos la exposición a empresas de semiconductores y hardware, y nos mostramos cautelosos con las empresas de software.

Oportunidades de inversión: Seguimos identificando oportunidades en torno a la IA y prevemos que esta temática impulse la rentabilidad de los mercados emergentes y el crecimiento sostenido de los beneficios en sectores con exposición, como el de los semiconductores, las infraestructuras de centros de datos, la energía y las materias primas.

Búsqueda de fuentes de ingresos y diversificación

Aunque prevemos que el repunte de la inflación será limitado y transitorio, creemos que, en la mayoría de los mercados desarrollados, no volverá a situarse por debajo de los niveles objetivo a corto plazo. Nos gusta mantener activos, como los bienes inmobiliarios y el crédito privado, que ofrecen ventajas tanto en términos de ingresos como de diversificación en un mundo cada vez más inflacionario.

Oportunidades de inversión: Creemos que los activos inmobiliarios y el crédito privado, como los préstamos directos, los préstamos bancarios y las obligaciones garantizadas por préstamos (CLOs) con calificación AAA, son una buena opción.