Perspectivas de Mitad de Año: ¿Un mundo disruptivo? La resiliencia perdura.
Principales conclusiones
Los datos económicos y los resultados empresariales sugieren que la economía mundial sigue mostrando resiliencia, a pesar de los numerosos acontecimientos que podrían perturbarla en un mundo cada vez más fragmentado.
El auge de la inversión en inteligencia artificial ha dado lugar a un sólido crecimiento de los beneficios, impulsado por el sector tecnológico. La demanda de chips y energía por parte de los centros de datos impulsa el crecimiento de las empresas de semiconductores y hardware.
Prevemos que la economía mundial volverá a acelerarse a finales de año, aunque ello dependerá del momento en que se restablezca el flujo a través del estrecho de Ormuz.
Aunque en nuestras perspectivas anuales para 2026 defendíamos que un crecimiento global más sólido favorecería a la renta variable no estadounidense y afectaría al dólar, los acontecimientos recientes han retrasado, aunque no detenido, esta tendencia. En un mundo que atraviesa una profunda transformación, creemos que la resiliencia se mantiene y ofrece un entorno favorable para la inversión. Nuestras perspectivas de mediados de año reflejan dos temáticas clave:
- Un mundo en transformación. Durante la primera mitad del año, la economía mundial se vio sometida a diversos factores disruptivos, como el auge de la inteligencia artificial (IA), las tensiones geopolíticas, el cierre del estrecho de Ormuz y las interrupciones en el suministro de energía y materias primas.
- La resiliencia se mantiene. Según nuestro análisis, el apalancamiento del sector privado ha disminuido desde la crisis financiera mundial de 2008. Por otra parte, los anteriores recortes de tipos en Estados Unidos y Reino Unido, junto con una política fiscal más flexible en Europa y Japón, favorecen un reapalancamiento moderado a través de un aumento de la inversión y el gasto.
Si quieres conocer de forma rápida los principales factores que están marcando la evolución actual de los mercados —desde la resiliencia global y el crecimiento impulsado por la inteligencia artificial hasta el comportamiento del dólar estadounidense y los mercados emergentes— así como identificar dónde vemos oportunidades de inversión, te invitamos a ver nuestro vídeo sobre perspectivas de mediados de año.
Transcripción
La primera mitad de este año ha estado marcada por la disrupción, en especial por el cierre del Estrecho de Ormuz. Y, aun así, pese a este shock energético, las economías y las empresas han mostrado resiliencia hasta ahora. Esto ha permitido un comportamiento positivo de activos como la renta variable. Esperamos que continúe.
Nuestro escenario base es que el transporte marítimo a través del Estrecho de Ormuz comience a recuperarse a finales del segundo trimestre o principios del tercero. Prevemos que, una vez se reanuden los envíos, se produzca un fuerte rebote cíclico, liderado por los mercados emergentes y Europa.
Esto es solo el comienzo de las ideas que cubrimos en nuestro Midyear Investment Outlook 2026. Consulta el informe completo para conocer nuestras expectativas sobre bancos centrales, nuestra forma preferida de acceder al crecimiento de la IA y mucho más.
Riesgos de inversión
El valor de las inversiones y cualquier ingreso pueden fluctuar (en parte debido a las variaciones de tipo de cambio) y es posible que los inversores no recuperen la totalidad del capital invertido.
Información importante
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Todos los datos son a fecha de 3 de junio de 2026 y proceden de Invesco salvo indicación contraria.
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Emitido por: Invesco Management S.A., Luxemburgo
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¿Qué temáticas de inversión hay que tener en cuenta?
La economía mundial está evolucionando y, con ella, el panorama de las inversiones. En nuestra opinión, los temas clave para los inversores en la segunda mitad de 2026 girarán en torno a la resiliencia de los mercados, el dólar estadounidense, los mercados emergentes, la IA y las inversiones alternativas como fuente de rentas y diversificación.
Resiliencia del mercado
La mayoría de los activos principales han generado rentabilidades positivas en lo que va de 2026, tras un mes de marzo complicado1, lo que, en nuestra opinión, subraya la importancia de mantener las inversiones pese a las noticias adversas. La tendencia de las rentabilidades ha cambiado desde febrero. Las acciones estadounidenses han obtenido mejores rentabilidades de lo que habíamos previsto en nuestras perspectivas anuales de inversión para 2026.
Oportunidades de inversión: Creemos que la evolución del mercado durante lo que queda de año dependerá en gran medida de lo que ocurra en Oriente Medio. La reapertura del estrecho de Ormuz podría desencadenar un marcado repunte cíclico, impulsado por los mercados emergentes y europeos. Creemos que las acciones estadounidenses y los mercados de bonos obtendrán rentabilidades positivas, aunque quedarán rezagados en sectores cíclicos, como el de los materiales o el industrial.
Es probable que el dólar estadounidense siga mostrando signos de depreciación.
Una de las ideas fundamentales de nuestras perspectivas anuales de inversión para 2026 era que el dólar estadounidense se debilitaría este año. Seguimos pensando lo mismo. En nuestro análisis, el dólar sigue siendo una de las divisas más sobrevaloradas en la mayoría de indicadores. El hecho de que apenas se haya fortalecido ante la reciente crisis energética es revelador.
Oportunidades de inversión: Si estamos en lo cierto y el dólar estadounidense se debilita este año, la renta variable de los mercados no estadounidenses, especialmente la de los mercados emergentes, podría obtener buenos resultados.
Los mercados emergentes parecen estar bien posicionados
La depreciación del dólar estadounidense y la mejora de la dinámica de crecimiento respaldan nuestra preferencia por los mercados emergentes. Según nuestro análisis, algunos países emergentes, como Taiwán y Corea, se están beneficiando de la escasez de hardware de IA. En nuestra opinión, los activos de los mercados emergentes deberían beneficiarse de la reaceleración mundial —algunos gracias al aumento de los precios de las materias primas, otros por su exposición a la temática de la IA— y muchos de ellos siguen ofreciendo valoraciones atractivas.
Oportunidades de inversión: En lo que respecta a acciones, bonos y divisas, nos mantenemos positivos respecto a los activos de los mercados emergentes.
La IA sigue siendo un factor importante en el mercado
La IA sigue siendo un eje central tanto para los mercados como para numerosas economías a nivel global. No creemos que esto vaya a cambiar a corto plazo. Sin embargo, creemos que tanto el impacto como la forma óptima de invertir en este sector están evolucionando. Preferimos la exposición a empresas de semiconductores y hardware, y nos mostramos cautelosos con las empresas de software.
Oportunidades de inversión: Seguimos identificando oportunidades en torno a la IA y prevemos que esta temática impulse la rentabilidad de los mercados emergentes y el crecimiento sostenido de los beneficios en sectores con exposición, como el de los semiconductores, las infraestructuras de centros de datos, la energía y las materias primas.
Búsqueda de fuentes de ingresos y diversificación
Aunque prevemos que el repunte de la inflación será limitado y transitorio, creemos que, en la mayoría de los mercados desarrollados, no volverá a situarse por debajo de los niveles objetivo a corto plazo. Nos gusta mantener activos, como los bienes inmobiliarios y el crédito privado, que ofrecen ventajas tanto en términos de ingresos como de diversificación en un mundo cada vez más inflacionario.
Oportunidades de inversión: Creemos que los activos inmobiliarios y el crédito privado, como los préstamos directos, los préstamos bancarios y las obligaciones garantizadas por préstamos (CLOs) con calificación AAA, son una buena opción.
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Descubre nuestra perspectiva íntegra, que incluye nuestras opiniones macroeconómicas y los riesgos que se ciernen sobre las perspectivas.
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