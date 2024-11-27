Ron Kantowitz, Head of Private Debt

Seguimos siendo optimistas sobre el contexto de los préstamos directos de cara a 2025, dados los importantes estímulos macroeconómicos y las previsiones de desarrollo. Tras su histórico ciclo de subidas de tipos de interés, la Fed adoptó una política monetaria más acomodaticia en el tercer trimestre de 2024. El mercado no solo espera que la inflación siga moderándose, sino que también se logre una desaceleración suave de la economía. Este resultado es un buen augurio para las empresas prestatarias, que se beneficiarán de una menor carga de gastos por intereses junto con una mejora de los resultados financieros.

También consideramos que existe un entorno favorable para la mejora de los volúmenes de fusiones y adquisiciones en 2025.& Las empresas de capital riesgo se enfrentan a una creciente presión por parte de sus socios comanditarios para generar liquidez, ya que la deprimida actividad de fusiones y adquisiciones de los últimos 24 meses ha provocado una escasez de transacciones.& La moderación de los costes de financiación y una mejor visibilidad de las condiciones económicas deberían respaldar un repunte de los volúmenes, lo que a su vez impulsará las oportunidades de financiación y el desarrollo de los préstamos directos.

Por último, esperamos que la rentabilidad total de los préstamos directos se mantenga muy por encima de los niveles históricos y ofrecer una atractiva propuesta de valor en términos de riesgo y rentabilidad. Los préstamos directos a empresas de la parte central del mercado de mediana capitalización siguen dando prioridad a la selección de activos, la solidez de la documentación y un apalancamiento moderado.