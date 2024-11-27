Crédito Privado Invesco Private Credit
Descubre el crédito privado de Invesco. Presentamos las estrategias de inversión en préstamos sindicados, préstamos directos y créditos distressed, y compartimos nuestras principales perspectivas.
Ante el recorte de los tipos de interés, los préstamos podrían seguir siendo una fuente de rentas sólida y estable, ya que históricamente el mercado de préstamos ha logrado conservar el capital invertido cuando los tipos bajan.
Pensamos que podemos encontrar rentabilidades atractivas en comparación con años anteriores y con un riesgo sustancialmente menor en el mercado de créditos en dificultades.
La rentabilidad total de los préstamos directos podría mantenerse muy por encima de los niveles históricos y ofrecer una atractiva propuesta de valor en términos de riesgo y rentabilidad.
En la última década, los mercados de crédito privado han sido uno de los segmentos que más rápido ha crecido en el sector de la gestión de activos. Ahora que nos acercamos al final de 2024, especialistas del sector nos ofrecen algunos comentarios sobre la próxima era del crédito privado. Analizamos algunas de las mejores oportunidades, riesgos y temas clave en el segmento del crédito privado para 2025.
Kevin Eagan, Senior Portfolio Manager, Co-Head of Credit
Para el 2025, esperamos otro año de rentabilidad por encima de la media de los préstamos, dado el entorno de riesgo favorable propiciado por la bajada de la inflación y los tipos de interés. Con la Reserva Federal centrada en el recorte de tipos, conviene repasar el comportamiento histórico de los flujos del mercado de préstamos durante los ciclos de relajación.
El mercado de préstamos tiende a conservar bastante bien el capital invertido a medida que bajan los tipos (al margen de la perturbación externa provocada por la COVID), lo que demuestra que los préstamos ofrecen más que una simple forma de aprovechar la subida de los tipos. Unos tipos más bajos tienden a reforzar los fundamentales de los emisores de préstamos a la vez que disminuyen los gastos por intereses, mitigando el riesgo de impago y las pérdidas crediticias.
Además, suponiendo que los tipos de interés oficiales bajen hasta el actual tipo terminal implícito de los fondos federales (de aproximadamente el 3,5%), el cupón implícito se mantendría por encima de la media histórica de los cupones de los préstamos.
Así pues, los préstamos pueden seguir siendo una fuente de rentas sólidas y estables incluso en un contexto de bajada de tipos de interés.
Paul Triggiani, Head of Distressed Credit & Special Situations
Al igual que en 2024, creemos que 2025 se perfila como un año favorable para nuestro conjunto de oportunidades de crédito en dificultades de pequeña capitalización y situaciones especiales. Y, lo que es más importante, creemos que nuestra cartera es claramente diferente y única en relación con el último cuarto de siglo. Casi la mitad de nuestro mercado objetivo sufre una carga de gastos por intereses superior al flujo de caja libre generado por sus operaciones. Este desequilibrio es producto de compras apalancadas capitalizadas en un entorno de tipos de interés cercanos a cero, que más tarde se han visto afectadas por la pandemia COVID-19, tendencias inflacionistas considerables y globales y, finalmente, un entorno de tipos significativamente más altos. Curiosamente, muchas de estas empresas son sólidas desde el punto de vista estratégico y operativo, están gestionadas por excelentes equipos y cuentan con el respaldo de patrocinadores muy respetados.
Además, estamos cooperando con estas empresas tanto para conseguir liquidez adicional en condiciones atractivas en posiciones preferentes garantizadas y estructuralmente ventajosas como para sustituir la deuda de alto coste que requiere liquidez con transacciones creativas de soluciones de capital que incluyen: cupones de pago en especie, protección de amortización con múltiplos de rentabilidad mínima, warrants de acciones, cláusulas y protecciones de gobernanza. De este modo, las empresas pueden utilizar esta liquidez para impulsar su crecimiento, lo que permite a los propietarios de capital privado monetizar sus inversiones.
Dentro de estas soluciones de capital, pensamos que podemos encontrar rentabilidades atractivas en comparación con años anteriores y con un riesgo sustancialmente menor.
Ron Kantowitz, Head of Private Debt
Seguimos siendo optimistas sobre el contexto de los préstamos directos de cara a 2025, dados los importantes estímulos macroeconómicos y las previsiones de desarrollo. Tras su histórico ciclo de subidas de tipos de interés, la Fed adoptó una política monetaria más acomodaticia en el tercer trimestre de 2024. El mercado no solo espera que la inflación siga moderándose, sino que también se logre una desaceleración suave de la economía. Este resultado es un buen augurio para las empresas prestatarias, que se beneficiarán de una menor carga de gastos por intereses junto con una mejora de los resultados financieros.
También consideramos que existe un entorno favorable para la mejora de los volúmenes de fusiones y adquisiciones en 2025.& Las empresas de capital riesgo se enfrentan a una creciente presión por parte de sus socios comanditarios para generar liquidez, ya que la deprimida actividad de fusiones y adquisiciones de los últimos 24 meses ha provocado una escasez de transacciones.& La moderación de los costes de financiación y una mejor visibilidad de las condiciones económicas deberían respaldar un repunte de los volúmenes, lo que a su vez impulsará las oportunidades de financiación y el desarrollo de los préstamos directos.
Por último, esperamos que la rentabilidad total de los préstamos directos se mantenga muy por encima de los niveles históricos y ofrecer una atractiva propuesta de valor en términos de riesgo y rentabilidad. Los préstamos directos a empresas de la parte central del mercado de mediana capitalización siguen dando prioridad a la selección de activos, la solidez de la documentación y un apalancamiento moderado.
