Jason Martin es Portfolio Manager del Equipo de Deuda Global de Invesco. En su cargo, se centra en los tipos de cambio y de interés en los mercados emergentes.

Jason se unió a Invesco cuando la firma se fusionó con OppenheimerFunds en 2019. Comenzó su carrera en OppenheimerFunds y en los servicios financieros en 2012. Antes de ascender a Portfolio Manager, Jason ocupó varios puestos en el Equipo de Deuda Global: el primero de ellos, como trader a cargo de analizar todos los tipos de cambio y los mercados de renta fija. Más adelante, fue Portfolio Strategist, con la misión de examinar los mercados emergentes en divisa local y divisa fuerte. Anteriormente, su primer puesto fue el de atender el servicio de trading global como Trade Assistant durante tres años.

Jason tiene una licenciatura en Administración de Empresas de la Universidad de Carolina del Sur. Ha obtenido la titulación como Chartered Financial Analyst® (CFA) y forma parte de la CFA Society of New York.