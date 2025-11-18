Paul Jackson
BSc in Economics. Master of Philosophy.
Como Global Market Strategist de EMEA, Paul evalúa los eventos macroeconómicos y analiza cómo afectan a los mercados de capitales.
Antes de unirse a Invesco, Paul trabajó para Société Générale tanto en París como en Londres, donde ocupó cargos como Macro Specialist Sales, Equity Strategist y Head of Research y escribió bajo el seudónimo The Belgian Dentist (el dentista belga).
Comenzó su carrera en Morgan Stanley en Londres, donde trabajó en Corporate Finance y Equity Research antes de trasladarse a Nueva York, donde se incorporó a Morgan Stanley Asset Management como gestor de cartera. Tiene una licenciatura en Economía de la London School of Economics y un máster en Filosofía en Economía de Oxford.
Durante la pandemia de COVID-19, Paul ascendió al rango de Major de la reserva del Ejército británico, un rol de asesoramiento que le permitió formar parte del Grupo de Asesoramiento sobre Prácticas Recomendadas Internacionales (IBPAG), un equipo de académicos y expertos del sector empresarial configurado por la Oficina del Gabinete del Gobierno británico en respuesta a la pandemia.
Cargo: Global Market Strategist, EMEA
En Invesco: 11 años
Experiencia:39 años
Ubicación: Londres
Equipo: Global Strategy & Insights