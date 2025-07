Ti offriamo il mondo con un semplice ETF

Considerazioni sui rischi Per informazioni complete sui rischi, consultare i documenti legali. Il valore degli investimenti e il loro eventuale reddito sono soggetti a fluttuazioni. Ciò può essere in parte dovuto alle variazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non recuperare l'intero importo investito.

Guardando i campionati EURO 2024 viene da chiedersi come dev'essere la vita per un giocatore di calcio professionista, con milioni di spettatori che ti guardano giocare in campo... e milioni di euro nel conto in banca! I Mbappé, Kane e Ronaldo del caso non avranno molte preoccupazioni finanziarie, ma la maggior parte di noi probabilmente ha bisogno di creare dei fondi in previsione di una spesa futura. Potrebbe trattarsi di un’esigenza specifica, come estinguere un mutuo o rimborsare un prestito per gli studi. Oppure semplicemente prevedere fondi adeguati per godersi serenamente la terza età.

Qualunque sia il tuo obiettivo finanziario, devi trovare un modo per far crescere il tuo capitale dalla tua disponibilità attuale a quanto ti servirà in futuro. Questo, in sintesi, è l'obiettivo di tutti gli investimenti.

La questione è: come fare?

La storia dimostra che gli investimenti in azioni hanno prodotto i risultati migliori nel lungo periodo. Negli ultimi 5, 10, 15 e 20 anni, le azioni - ovvero i titoli delle società quotate in borsa - hanno generato rendimenti più elevati rispetto a liquidità, obbligazioni e materie prime.

Nel lungo periodo, le azioni hanno sovraperformato tutti gli altri investimenti

Le performance passate non sono indicative di pari rendimenti futuri.