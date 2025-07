Informazioni legali/Notizie

L'intero contenuto del sito è soggetto a copyright, con tutti i diritti riservati.

È possibile scaricare o stampare singole sezioni del sito solo per uso personale e a scopo informativo, a condizione che vengano mantenuti tutti gli avvisi di copyright e di altri diritti di proprietà. Non potete riprodurre (in tutto o in parte), trasmettere (per via elettronica o in altro modo) - ad eccezione dell'utilizzo del nostro strumento Pagina e-mail - modificare, collegare o utilizzare per qualsiasi scopo pubblico o commerciale il sito senza la previa autorizzazione scritta del Gruppo Invesco.

L'utente non deve trasmettere alcun virus, "worm", "trojan" o altro elemento di natura distruttiva a questo sito ed è sua responsabilità assicurarsi che qualsiasi cosa scarichi o selezioni per il suo utilizzo dal sito sia privo di tali elementi.

Nel caso in cui esista un link a un sito che non è stato pubblicato da una società del Gruppo Invesco (un link esterno), non accettiamo alcuna responsabilità per il contenuto di tale sito o per i prodotti, i servizi o altri articoli offerti attraverso tale sito.

Ogni volta che si utilizza il sito, una condizione d'uso è il rispetto dei presenti Termini.

Sicurezza

Per garantire la sicurezza del sito web, l'utente è tenuto a mantenere sempre al sicuro i nomi utente e le password e a non rivelarli a terzi. Le istruzioni ricevute dall'utente e convalidate dalla sua password saranno considerate autentiche. Suggeriamo vivamente che le vostre password siano diverse da quelle che utilizzate per accedere ad altri siti web e che le cambiate regolarmente.

Qualora l'utente fornisca il proprio nome utente e la propria password a terzi e, di conseguenza, l'integrità dei nostri sistemi risulti potenzialmente compromessa, ci riserviamo il diritto di bloccare l'accesso online al suo account. Nel caso in cui l'utente non abbia rispettato i presenti Termini e condizioni e non abbia adottato ragionevoli precauzioni di sicurezza, o nel caso in cui il suo account sia stato bloccato a causa di problemi di sicurezza, non saremo ritenuti responsabili di eventuali perdite finanziarie che potrebbero derivarne.

Norme e giurisdizione di riferimento

Tutti gli obblighi contrattuali ed extracontrattuali e le altre questioni derivanti da o connesse ai presenti Termini saranno disciplinati e interpretati in conformità alla legge italiana. La navigazione e l'utilizzo del sito da parte dell'utente saranno considerati come accettazione di tali leggi. In caso di controversie o procedimenti, l'utente si sottopone irrevocabilmente alla giurisdizione esclusiva dei tribunali inglesi e rinuncia a qualsiasi obiezione ai procedimenti in tali tribunali per motivi di sede o per il fatto che il procedimento è stato avviato in un foro scomodo.

In deroga a quanto sopra, si applicherà qualsiasi legge o regolamento locale obbligatorio applicabile all'utente in qualità di investitore/utente in relazione a qualsiasi prodotto e/o servizio.

Utenti di tutti i Paesi:

I fondi Invesco descritti in questo sito possono essere commercializzati solo in alcune giurisdizioni. È responsabilità dell'utente conoscere le leggi e i regolamenti applicabili nel proprio paese di residenza. Ulteriori informazioni sono disponibili nel Documento contentente le informazioni chiave (KID) per classe di azioni, nonché nel Prospetto informativo o in altri documenti costitutivi di ciascun fondo, disponibili su questo sito.

L'intero sito web non costituisce un'offerta o una sollecitazione alla vendita di azioni dei fondi indicati, da parte di chiunque in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o distribuzione sarebbe illegale o in cui la persona che effettua tale offerta o sollecitazione non è qualificata a farlo o a chiunque sia illegale effettuare tale offerta o sollecitazione.

In particolare, i fondi dettagliati non sono disponibili per la distribuzione o l'investimento da parte di investitori statunitensi. Le azioni non saranno registrate ai sensi del Securities Act statunitense del 1933 e successive modifiche (il "Securities Act") e, salvo in una transazione che non violi il Securities Act o qualsiasi altra legge statunitense applicabile in materia di titoli (inclusa, senza limitazione, qualsiasi legge applicabile di uno qualsiasi degli Stati degli USA), non possono essere offerte o vendute direttamente o indirettamente negli USA o in uno qualsiasi dei suoi territori o possedimenti o aree soggette alla sua giurisdizione o a o a beneficio di un soggetto statunitense.

I fondi descritti non sono stati né saranno qualificati per la distribuzione al pubblico in Canada, in quanto nessun prospetto per questi fondi è stato depositato presso una commissione per i valori mobiliari o un'autorità di regolamentazione in Canada o in una sua provincia o territorio. Questo sito web non è, e non deve in nessun caso essere interpretato, come una pubblicità o qualsiasi altra iniziativa a favore di un'offerta pubblica di azioni in Canada. Nessuna persona residente in Canada ai fini dell'Income Tax Act (Canada) può acquistare o accettare un trasferimento di azioni dei fondi descritti a meno che non abbia i requisiti per farlo ai sensi delle leggi canadesi o provinciali applicabili.

Invesco non ha valutato l'adeguatezza e l'appropriatezza di qualsiasi investimento effettuato con noi rispetto alla vostra situazione personale. In caso di dubbi sul significato delle informazioni fornite, si prega di consultare il proprio consulente finanziario o un altro professionista.

Prima di prendere qualsiasi decisione d'investimento, vi invitiamo a considerare appieno i rischi specifici che ne derivano, facendo riferimento al Documento contenente le informazioni chiave (KID) più aggiornato per specifico fondo e classe di azioni, alle relazioni annuali ed intermedie e al Prospetto informativo più recente pubblicati in questo sito.

Termini di utilizzo specifici per Paese

La sezione del Sito web dedicata ai clienti qualificati/investitori sofisticati e il suo contenuto sono riservati esclusivamente ai "clienti qualificati/investitori sofisticati" (come definiti di seguito) e non sono destinati a investitori privati o al dettaglio che non siano clienti qualificati o "investitori sofisticati".

I presenti Termini e condizioni sono stati aggiornati il 29 giugno 2022. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche ai termini e alle condizioni in qualsiasi momento e pubblicheremo qualsiasi modifica su questa pagina del sito alla data di entrata in vigore.