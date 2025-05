Megatrend che rimodellano il nostro modo di vivere

Nel 1982 un consulente aziendale in difficoltà pubblicò un libro che descriveva una serie di cambiamenti in atto negli Stati Uniti e in altre parti del mondo. Fu un immediato successo: “Megatrends: Ten New Directions Transforming Our Lives” (Mega trends. Le dieci nuove tendenze che trasformeranno la nostra vita) comparve infatti nell’elenco dei best seller del New York Times per quasi due anni e vendette oltre 14 milioni di copie in 57 Paesi. Il suo autore, John Naisbitt, è deceduto ad aprile di quest’anno, ma il termine che coniò allora è più che mai vitale.

I megatrend sono spessi descritti come “valanghe al rallentatore”, ossia cambiamenti che si attuano gradualmente, toccando comunque ogni aspetto della nostra vita. Ferma restando l’incapacità di predire il futuro, il monitoraggio di questi cambiamenti su ampia scala in tutto il mondo può aiutarci a capire in quale direzione potrebbe spirare il vento.

Per esempio digitalizzazione, cambiamento climatico o urbanizzazione, sono solo alcuni dei megatrend in grado di trasformare il nostro modo di vivere, le priorità dei governi o come le aziende operano e hanno successo. Oggi molte aziende valutano tali megatrend per capire meglio quale scelte strategiche compiere per il futuro. E anche gli investitori ne prendono nota.

Randall Dishmon, Global Equity Portfolio Manager di Invesco, fa rilevare che l’esame dei cambiamenti in atto nel mondo è il fulcro della sua filosofia d’investimento. Si concentra su questi cambiamenti strutturali duraturi, anziché su effimeri trend ciclici difficili da prevedere.

“Nessuno è realmente in grado di sapere cosa succederà il prossimo anno”, afferma. “Ma so bene che evoluzioni come e-commerce, digitalizzazione dei pagamenti o passaggio al cloud continueranno anche in futuro. Nessuna di esse subirà battute d’arresto o inversioni di tendenza, nemmeno in caso di cambiamenti del quadro economico.”

I temi citati da Randall fanno parte del percorso globale verso la digitalizzazione.

Il Covid-19 ha accelerato numerosi megatrend iniziati decenni fa, ma anche la pandemia stessa sta lasciando segni duraturi in tutto il mondo. Esaminiamo brevemente alcuni di questi trend a lungo termine chiedendo ai nostri specialisti degli investimenti dove si trovano le opportunità.

Il mondo nuovo

Sono trascorsi quasi due anni da quando il Covid-19 è entrato a fare parte delle nostre vite e ciò nonostante la fine della pandemia globale sembra ancora una remota possibilità in molti casi. Sulla scia della diffusione della variante Omicron, alcuni Paesi hanno inasprito le restrizioni o reintrodotto i lockdown.

In prospettiva, intravediamo la luce alla fine del tunnel e la conseguente normalizzazione delle economie dopo le turbative causate dal Covid-19. Tuttavia, il “mondo nuovo” che ci aspetta dopo la pandemia sarà probabilmente molto diverso da quello che ci siamo lasciati alle spalle.

La storia dimostra che le pandemie del passato hanno trasformato il mondo in quello che conosciamo. La peste nera sfociò in un’era di servitù in Europa occidentale; la spagnola causò una serie di rivolte che mutarono il tessuto politico, sociale ed economico di numerosi Paesi. Oggi molte persone studiano le conseguenze dalla pandemia, convinte che il passato possa offrirci un’idea del futuro.