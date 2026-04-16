Stephanie Butcher è Senior Managing Director e Co-Head of Investments di Invesco. In collaborazione con Tony Wong, ha la responsabilità di valorizzare la nostra piattaforma d’investimento globale, sovrintendere alle performance degli investimenti e alla qualità nell’ambito dei nostri sei team d'investimento globale, nonché di garantire i collegamenti tra l’organizzazione degli investimenti e le funzioni commerciali e operative.

Butcher è entrata in Invesco nel 2003, specializzandosi nell’income investing azionario europeo e diventando responsabile di vari portafogli azionari europei. Prima dell’attuale ruolo, è stata Chief Investment Officer (CIO) del Centro di investimento di Henley, occupandosi della direzione e supervisione delle strategie azionarie, obbligazionarie e multi-asset. Butcher ha iniziato la carriera nel settore degli investimenti in Lazard Asset Management per poi entrare in Aberdeen Asset Management nel 1997.

Ha conseguito una laurea magistrale in storia alla Cambridge University. Ha inoltre la qualifica di AIIMR rilasciata dall’Association for Investment Management and Research (ora conosciuta come CFA Institute).