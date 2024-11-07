Het Fixed Income team van Invesco heeft 30 jaar ervaring met beleggen in bedrijfs- en hoger rentende obligaties. Het fonds belegt in investment-grade bedrijfsobligaties, high-yield schuldeffecten, achtergestelde schuld van financiële instellingen en opkomende markten. Dankzij ons wereldwijde team van kredietanalisten kunnen de fondsmanagers over de hele wereld emittenten selecteren die de beste combinatie van risico en rendement bieden.

Ook het aandelenteam heeft een lange staat van dienst. Aandelenfondsmanager Stephen Anness heeft meer dan 20 jaar beleggingservaring. Stephen wordt ondersteund door het Global Equities team in Henley om de beste op dividend gerichte beleggingskansen te selecteren.