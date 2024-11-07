Fixed Income Maandrapport Global Fixed Income strategie
Welkom bij onze maandelijkse fixed income analyse waarin onze experts hun macro-economische inzichten delen en vooruitzichten voor de rente en valuta’s.
Dit wereldwijde mixed-asset fonds heeft een flexibele allocatie van 35% - 65% aan obligaties en aandelen voor inkomen en kapitaalgroei.Bekijk alle productinformatie
Het Invesco Global Income Fund is een wereldwijd gediversifieerd inkomensgericht product met een flexibele aanpak om door onzekere marktomstandigheden te navigeren. Het fonds beheert zijn blootstelling aan verschillende regio's en asset classes actief om te focussen op de beste beleggingsmogelijkheden.
Het Fixed Income team van Invesco heeft 30 jaar ervaring met beleggen in bedrijfs- en hoger rentende obligaties. Het fonds belegt in investment-grade bedrijfsobligaties, high-yield schuldeffecten, achtergestelde schuld van financiële instellingen en opkomende markten. Dankzij ons wereldwijde team van kredietanalisten kunnen de fondsmanagers over de hele wereld emittenten selecteren die de beste combinatie van risico en rendement bieden.
Ook het aandelenteam heeft een lange staat van dienst. Aandelenfondsmanager Stephen Anness heeft meer dan 20 jaar beleggingservaring. Stephen wordt ondersteund door het Global Equities team in Henley om de beste op dividend gerichte beleggingskansen te selecteren.
Het fonds is niet gebonden aan een benchmarkindex en de fondsmanagers bepalen de assetallocatie afhankelijk van de marktomstandigheden en waar volgens hen het beste waardepotentieel te vinden is.
De aandelencomponent steunt de inkomensgroei van het fonds via dividenden, maar zijn ware kracht is het potentieel voor kapitaalgroei. Aandelen worden speciaal geselecteerd door het in Henley gevestigde Global Equities team van Invesco. De aandelencomponent heeft drie elementen:
Raadpleeg de productpagina van het Invesco Global Income Fund voor essentiële beleggersinformatie en factsheets. De belegging heeft betrekking op de verwerving van deelnemingsrechten in een fonds en niet in bepaalde onderliggende activa.
Alexandra Ivanova en Stuart Edwards, die de assetallocatie en beleggingen in fixed income van het fonds beheren, hebben beide meer dan 20 jaar ervaring met obligatiemarkten. Stephen Anness beheert de aandelenallocatie en heeft meer dan 20 jaar beleggingservaring. Hun aanpak is flexibel en marktgestuurd. Ze richten zich op absoluut risico en rendement en worden niet beperkt door een index.
Het brede mandaat van dit fonds geeft mij de ruimst mogelijke keuze voor inkomensgerichte beleggingen.
Eén voordeel van de obligatiecomponent van een mixed asset portefeuille is dat het een constante inkomensstroom kan genereren als bescherming tegen volatiele aandelenmarkten. Een voordeel van de aandelencomponent is echter dat men op de lange termijn hogere rendementen kan realiseren.
Diversificatie is het belangrijkste voordeel van wereldwijd beleggen. Een gediversifieerde portefeuille draagt doorgaans bij aan stabiliteit bij marktvolatiliteit. Ook is het beleggingsuniversum geografisch niet beperkt en de fondsbeheerders kunnen wereldwijd beleggen in instrumenten waar ze de beste kansen zien.
Waardebeleggen is een beleggingsstrategie die aandelen selecteert die voor minder lijken te worden verhandeld dan hun intrinsieke of boekwaarde. Om onderschatte beleggingen te identificeren maken waardebeleggers gebruik van hun eigen financiële analyse in plaats van ‘de kudde te volgen’. Ze richten zich daarbij op langetermijnbeleggingen in kwaliteitsbedrijven.
