De goudprijs daalde halverwege de maand tot minder dan 1.900 USD door de uitstroom uit goud-ETF's. Andere bronnen van de vraag naar goud, zoals de reserves van centrale banken en aankopen voor juwelen, worden niet met zo'n hoge frequentie gemeten, maar de financiële kerncijfers zijn wel bijzonder belangrijk voor beleggers die in goud-ETF's beleggen. Goud herstelde zich en sloot de maand af op 1.940 USD, doordat de zwakkere Amerikaanse cijfers de rentevoeten naar beneden haalden.

De fysieke vraag zou de goudprijs wel eens kunnen ondersteunen naarmate het vierde kwartaal nadert, aangezien Divali, een van de belangrijkste feesten in het hindoeïsme, in november vlak voor het Indiase trouwseizoen valt. Die twee periodes doen de vraag doorgaans pieken, al vormen kopers van juwelen een bijzonder prijsgevoelig segment op de goudmarkt, dus de kans is reëel dat zij zullen proberen te profiteren van kortstondige prijsdalingen, zoals we in augustus hebben gezien.

Uit een enquête van Bloomberg van deze maand bleek dat geldbeheerders positief zijn over de vooruitzichten voor goud voor volgend jaar. Geen enkele respondent zei zelfs diens allocatie te willen terugschroeven. Naast de verwachte renteverlaging zijn ook geopolitieke spanningen en de diversificatievoordelen van goud binnen een totale portefeuille goede argumenten om goudposities aan te houden.

Zo is goud over de afgelopen drie maanden met 1,1% gedaald, maar noteren we sinds het begin van het jaar nog altijd een stijging van 6,4%.

Opgelet voor … ETF-stromen.