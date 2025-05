Nasdaq-100: Een maatstaf voor de moderne economie

Opteren voor disruptie en innovatie

Waarom heeft de Nasdaq-100 de voorbije vijftien jaar beter gepresteerd? Verscheidene factoren hebben een rol gespeeld, maar tot de belangrijkste behoorden de sterke prestaties van de innovatieve technologieaandelen in het voorbije decennium, en met name van de marktleiders in die sector. Zo leverde de technologiekorf van de S&P 500 de laatste tien jaar een geannualiseerd totaal rendement van 21,73%, tegenover 12,69% voor de bredere S&P 500. Dat verschil is logisch in het licht van de snelle technologische adoptie in de voorbije jaren. De Nasdaq-100-index vertoont ongeveer 51% blootstelling aan de technologiesector, de S&P 500 ongeveer 30%1.

Hoewel de overwogen positie van de Nasdaq-100 in de technologiesector hem de voorbije tien jaar in vergelijking met de S&P 500 geen windeieren heeft gelegd, mogen we niet vergeten dat de benchmark veel meer is dan een technologie-index. De Nasdaq-100 omvat ook ondernemingen uit andere sectoren als bijvoorbeeld consumentengoederen en gezondheidszorg, die elk op hun eigen manier verandering teweegbrengen in hun sector om zo mee groei aan te sturen. De technologiesector is namelijk niet de enige die kan vernieuwen.

Enkele van de innovatiefste ondernemingen ter wereld, vooral in Silicon Valley, kozen voor een beursnotatie aan de Nasdaq, een trend die nog niet op zijn einde lijkt te lopen. De Nasdaq-100-index wordt geassocieerd met innovatie en met heel wat toonaangevende ondernemingen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat tal van bedrijven hun merknaam willen koppelen aan het innovatieve imago van de Nasdaq-beurs, die in 1971 het eerste elektronische handelsplatform ter wereld uit de grond stampte.