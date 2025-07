John Surplice

John is hoofd van EMEA Equities waar hij leiding geeft aan en toezicht houdt op de EMEA-aandelencapaciteiten van het bedrijf. Hij heeft de leiding over verschillende portefeuilles binnen de Europa ex UK- en Pan European-beleggingsstrategieën van het team.

John begon zijn carrière in 1992 bij Price Waterhouse, waar hij erkend registeraccountant werd. In 1995 begon hij bij Invesco als analist in het European Equities-team en in 1997 werd fondsbeheer aan zijn verantwoordelijkheden toegevoegd.

John heeft een MA (Honours) in economie van de Universiteit van Edinburgh.