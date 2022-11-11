Oliver Bilal geeft leiding aan Invesco’s Distribution divisie in Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA), een functie die hij als sinds mei 2022 heeft bekleed. Oliver heeft 23 jaar ervaring in de financiële dienstensector. Voor Invesco was Oliver Head of International Sales and Marketing bij Natixis Investment Managers. In die functie was hij verantwoordelijk voor institutionele en niet-professionele cliënten in EMEA, APAC, Latijns-Amerika en US Offshore. Voor Natixis was Oliver Head of EMEA, UBS Asset Management, CEO van de Baroda Pioneer Asset Management Company (India) en Head of Sales & Marketing (Duitsland) bij Pioneer Investments (nu Amundi). Oliver heeft een Master of Business Administration (MBA) van de University of Chicago Booth School of Business, een Master of Banking & Insurance Administration van de University of Applied Sciences Braunschweig-WF, en is DVFA/EFFAS gecertificeerd als Certified European Financial Analyst (CEFA).