Ich bestätige, dass ich professioneller Anleger bin (Bank-, Finanzberater, Vermögensverwalter oder Dachfondsmanager) und den Nutzungsbedingungen dieser Internetseite zustimme.



Einige Bereiche und Dokumente auf dieser Webseite sind in englischer Sprache. Wenn Sie diese Seite besuchen, bestätigen Sie, dass Sie damit einverstanden sind, mit uns auch in Englisch zu kommunizieren, bis Sie uns anderweitig informieren.

Dies ist Marketingmaterial und kein Anlagerat. Anleger sollten die Verkaufsunterlagen lesen, bevor sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.