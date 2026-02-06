Que sont les options et comment peuvent-elles générer des revenus ?

Ce document promotionnel est réservé exclusivement aux investisseurs professionnels et aux clients qualifiés/investisseurs avertis. Les investisseurs sont invités à lire les documents légaux avant d’investir.

Que sont les options ?

De plus en plus d’investisseurs ajoutent des options à leur portefeuille, car elles peuvent être des outils utiles pour générer des revenus, réduire les risques baissiers et offrir d’autres avantages potentiels.

Les acheteurs et les vendeurs d’options ont la possibilité de réaliser des bénéfices si certaines conditions de marché sont réunies.

Comment cela fonctionne-t-il ?

Une option d’achat (le titre et la première puce apparaissent à l’écran) donne à son détenteur le droit d’acheter un actif, tel qu’une action, à un certain prix, appelé prix d’exercice.

Les acheteurs paient une prime pour les options d’achat, car ils pensent que l’actif dépassera le prix d’exercice à une certaine date.

Si c’est le cas (la deuxième puce apparaît à l’écran), l’acheteur réalisera un profit en achetant l’actif au prix d’exercice inférieur et en le vendant au prix du marché plus élevé.

(La troisième puce apparaît à l’écran) Si l’actif n’atteint pas le prix d’exercice, le vendeur de l’option réalise un profit grâce à la prime versée par l’acheteur.

Supposons qu’une action se négocie actuellement à 50 $.

L’acheteur achète une option d’achat avec un prix d’exercice de 55 $.

Si le cours de l’action atteint 60 $ avant l’expiration de l’option, l’acheteur peut acheter l’action au prix d’exercice de 55 $, puis la revendre au prix du marché de 60 $ et réaliser ainsi un bénéfice.

Mais si le cours de l’action ne dépasse pas le prix d’exercice de 55 $, le vendeur de l’option réalise un profit en conservant la prime versée par l’acheteur.

Une option de vente (le titre et la première puce apparaissent à l’écran) donne à son détenteur le droit de vendre un actif au prix d’exercice.

Les acheteurs paient une prime pour les options de vente, car ils pensent que l’actif sera inférieur au prix d’exercice à une date donnée.

Si c’est le cas (la deuxième puce apparaît à l’écran), l’acheteur réalisera un profit en achetant l’actif au prix du marché inférieur et en le vendant au prix d’exercice plus élevé.

(La troisième puce apparaît à l’écran) Si l’actif ne tombe pas en dessous du prix d’exercice, le vendeur de l’option réalise un profit grâce à la prime versée par l’acheteur.

Supposons qu’une action se négocie actuellement à 50 $.

L’acheteur achète une option de vente avec un prix d’exercice de 45 $.

Si le cours de l’action tombe à 40 $ avant l’expiration de l’option, l’acheteur peut acheter l’action au prix du marché de 40 $, puis la revendre au prix d’exercice de 45 $ et réaliser ainsi un bénéfice.

Mais si le cours de l’action ne descend pas en dessous du prix d’exercice de 45 $, le vendeur de l’option réalise un profit en conservant la prime versée par l’acheteur.

Vous n’êtes pas obligé de tout faire vous-même. L’accès à des stratégies basées sur des options gérées par des professionnels n’a jamais été aussi facile grâce à des produits négociés en bourse tels que les stratégies Income Advantage d’Invesco.

Options or options on futures contracts are subject to correlation risk because there may be an imperfect correlation between the options and the securities or contract markets that cause a given transaction to fail to achieve its objectives. Exchanges can limit the number of positions that can be held or controlled by the Investment Manager, thus limiting the ability to implement strategies. Options are also subject to leverage risk and can be subject to liquidity risk.

