Que sont les options et comment peuvent-elles générer des revenus ?

6 février 2026
Invesco
Points importants à retenir

Un droit, pas une obligation

Les options donnent à l’acheteur le droit d’acheter ou de vendre un actif particulier à un prix fixe avant une date donnée.

Stratégies de revenu

Une stratégie action utilisant des options peut être en mesure de générer efficacement des revenus réguliers tout en conservant une exposition aux actions.

Outils stratégiques

Qu’il s’agisse de flexibilité ou de gestion des risques, les options offrent toute une série d’avantages potentiels pour un portefeuille d’investissement, mais elles sont loin d’être sans risque, en particulier pour les investisseurs inexpérimentés.

Les options sont des instruments financiers polyvalents qui peuvent être utilisés pour générer des revenus, gérer les risques et améliorer les rendements des investissements. Il est essentiel pour tout investisseur souhaitant intégrer des options dans son portefeuille de comprendre leur fonctionnement, leurs avantages potentiels et les risques qu’elles comportent.

La plupart des investisseurs qui s’y connaissent en options les envisagent probablement du point de vue de l’acheteur. Si vous pensez que le prix d’un actif va augmenter, vous pouvez acheter une option d’achat qui vous donne le droit d’acheter cet actif à un certain prix à l’avenir. Si vous vous attendez à ce que l’actif baisse, vous pouvez acheter une option de vente qui vous donne le droit de le vendre à un certain prix.

Les fonds spéculatifs et autres gestionnaires d’investissement professionnels peuvent toutefois utiliser des options d’une autre manière. Ils vendent souvent les options dans le cadre de leur stratégie, en utilisant la prime (le prix de l’option) pour produire un rendement potentiellement plus élevé. Si l’actif n’atteint pas le prix d’exercice avant la date d’expiration, l’option perd toute sa valeur et le vendeur empoche l’intégralité de la prime.

Que sont les options ?

Une option est un contrat entre deux parties pour le droit de négocier un actif spécifique à un prix déterminé, à une date déterminée ou avant cette date. L’actif sous-jacent peut être une matière première, une action individuelle, une obligation, un indice ou tout autre élément pouvant être standardisé. 

De nombreuses options sont réglées en espèces. Par exemple, l’acheteur d’une option d’achat sur l’indice S&P 500 recevra un règlement en espèces s’il exerce son option. Le vendeur d’une option d’achat devra payer le règlement en espèces si l’acheteur exerce l’option.

Précisons qu’un contrat d’option n’est pas conclu entre deux personnes spécifiques. Les options sont négociées sur une bourse, où les ordres d’achat et de vente sont automatiquement mis en correspondance. La gestion du contrat est assurée par une chambre de compensation qui traite directement avec chaque personne. Les chambres de compensation assurent le suivi des positions contractuelles (qui détient quoi) et des exigences de marge. 

De plus en plus d’investisseurs ajoutent des options à leur portefeuille, car elles peuvent être des outils utiles pour générer des revenus, réduire les risques baissiers et offrir d’autres avantages potentiels.

Les acheteurs et les vendeurs d’options ont la possibilité de réaliser des bénéfices si certaines conditions de marché sont réunies.

Comment cela fonctionne-t-il ?

Une option d’achat (le titre et la première puce apparaissent à l’écran) donne à son détenteur le droit d’acheter un actif, tel qu’une action, à un certain prix, appelé prix d’exercice.

Les acheteurs paient une prime pour les options d’achat, car ils pensent que l’actif dépassera le prix d’exercice à une certaine date.

Si c’est le cas (la deuxième puce apparaît à l’écran), l’acheteur réalisera un profit en achetant l’actif au prix d’exercice inférieur et en le vendant au prix du marché plus élevé.

(La troisième puce apparaît à l’écran) Si l’actif n’atteint pas le prix d’exercice, le vendeur de l’option réalise un profit grâce à la prime versée par l’acheteur.

Supposons qu’une action se négocie actuellement à 50 $.

L’acheteur achète une option d’achat avec un prix d’exercice de 55 $.

Si le cours de l’action atteint 60 $ avant l’expiration de l’option, l’acheteur peut acheter l’action au prix d’exercice de 55 $, puis la revendre au prix du marché de 60 $ et réaliser ainsi un bénéfice.

Mais si le cours de l’action ne dépasse pas le prix d’exercice de 55 $, le vendeur de l’option réalise un profit en conservant la prime versée par l’acheteur.

Une option de vente (le titre et la première puce apparaissent à l’écran) donne à son détenteur le droit de vendre un actif au prix d’exercice.

Les acheteurs paient une prime pour les options de vente, car ils pensent que l’actif sera inférieur au prix d’exercice à une date donnée.

Si c’est le cas (la deuxième puce apparaît à l’écran), l’acheteur réalisera un profit en achetant l’actif au prix du marché inférieur et en le vendant au prix d’exercice plus élevé.

(La troisième puce apparaît à l’écran) Si l’actif ne tombe pas en dessous du prix d’exercice, le vendeur de l’option réalise un profit grâce à la prime versée par l’acheteur.

Supposons qu’une action se négocie actuellement à 50 $.

L’acheteur achète une option de vente avec un prix d’exercice de 45 $.

Si le cours de l’action tombe à 40 $ avant l’expiration de l’option, l’acheteur peut acheter l’action au prix du marché de 40 $, puis la revendre au prix d’exercice de 45 $ et réaliser ainsi un bénéfice.

Mais si le cours de l’action ne descend pas en dessous du prix d’exercice de 45 $, le vendeur de l’option réalise un profit en conservant la prime versée par l’acheteur.

Vous n’êtes pas obligé de tout faire vous-même. L’accès à des stratégies basées sur des options gérées par des professionnels n’a jamais été aussi facile grâce à des produits négociés en bourse tels que les stratégies Income Advantage d’Invesco. 

Qu’est-ce que la marge ?

Lorsqu’une personne achète une option, la perte maximale qu’elle peut subir correspond à la prime versée pour l’option elle-même. Il s’agit du risque maximal pour cette option et c’est le montant maximal que la chambre de compensation demandera à l’acheteur de déposer auprès d’elle.

Pour le vendeur d’une option, le profit maximal qu’il peut réaliser correspond à la prime reçue. Le risque de perte est beaucoup plus important et, en théorie, peut même être illimité dans certains cas. Les chambres de compensation exigent que le vendeur d’options maintienne un certain niveau de marge auprès d’elles, à titre de protection en cas de problème. La marge est fixée selon un calcul défini.

Le vendeur d’une option d’achat peut réduire son risque, et éventuellement la marge requise, en détenant l’actif sous-jacent. Cette stratégie simple est appelée « achat couvert ».

Le vendeur d’une option de vente se trouve dans une situation différente, car la détention de l’actif sous-jacent ne lui est d’aucune utilité. À la place, le vendeur de l’option de vente peut mettre de côté le montant en espèces qui serait nécessaire pour acheter l’actif si l’option était exercée. C’est ce qu’on appelle une stratégie de « vente garantie en espèces ». 

Comment les options génèrent-elles des revenus ?

Lorsqu’un investisseur vend une option, il donne à l’acheteur la possibilité d’acheter ou de vendre un actif spécifique avant une date donnée et à un prix prédéterminé. En retour, le vendeur perçoit une prime d’option de la part de l’acheteur. Cette prime est considérée comme un revenu. Les stratégies de revenu sur options peuvent générer efficacement un revenu mensuel régulier tout en maintenant l’exposition aux actions. Contrairement aux obligations, le revenu sur options est influencé par la volatilité des marchés boursiers et les prix d’exercice (une forte volatilité des marchés boursiers peut entraîner une hausse des primes sur options, et inversement), plutôt que par les taux d’intérêt ou les mesures prises par la Réserve fédérale. 

De plus en plus d’investisseurs ajoutent des options à leur portefeuille afin de générer des revenus supplémentaires.

Comment cela fonctionne-t-il et en quoi les revenus générés par les options diffèrent-ils des revenus provenant d’autres investissements ?

Lorsqu’un investisseur achète une option, il obtient la possibilité d’acheter ou de vendre un actif spécifique, tel qu’une action, à une date donnée à un prix donné, appelé prix d’exercice.

De l’autre côté de cette transaction se trouve le vendeur de l’option. Le vendeur perçoit une prime de la part de l’acheteur, qui est considérée comme un revenu.

Les revenus générés par les options sont influencés par des facteurs différents de ceux qui déterminent les revenus des obligations ou des actions versant des dividendes.

Par exemple, les expositions aux obligations traditionnelles sont exposées au risque de taux d’intérêt. Les options sur actions ont le potentiel de générer des revenus intéressants, quel que soit l’environnement de taux ou les mesures prises par la Réserve fédérale.

En revanche, le rendement de la vente d’options sur actions est influencé par le prix d’exercice de l’option ainsi que par les anticipations de volatilité du marché actions. 

Lorsque la volatilité du marché actions est élevée, les primes des options augmentent et poussent les rendements à la hausse afin de compenser la variabilité plus importante du prix attendu de l’actif sous-jacent. La variabilité des prix augmente les chances que le prix de l’actif dépasse le prix d’exercice, auquel cas l’acheteur de l’option pourrait exiger du vendeur qu’il vende l’actif et manque des gains potentiels.

Les stratégies de revenu sur options peuvent être un moyen efficace de générer un flux régulier de revenus mensuels tout en maintenant une exposition aux actions.

Vous n’êtes pas obligé de tout faire vous-même. L’accès à des stratégies basées sur des options gérées par des professionnels n’a jamais été aussi facile grâce à des produits négociés en bourse tels que les stratégies Income Advantage d’Invesco. 

Quels sont les avantages des options ?

Les options peuvent servir un objectif plus large dans un portefeuille. Voici cinq autres avantages potentiels.

  1. Effet de levier : Les options permettent aux investisseurs de contrôler une position importante avec un investissement relativement faible. Cet effet de levier peut amplifier les rendements potentiels, ce qui permet aux investisseurs de tirer profit des fluctuations de prix sans engager de capitaux importants.
  2. Couverture : Les investisseurs utilisent les options pour se prémunir contre les pertes potentielles dans leurs portefeuilles. Les options de vente, par exemple, peuvent compenser ou couvrir les baisses de valeur de leurs actifs sous-jacents.
  3. Spéculation : Acheter des options d’achat ou de vente permet aux investisseurs de se positionner sur les fluctuations de prix sans détenir l’actif sous-jacent et de potentiellement réaliser des bénéfices significatifs s’ils ont vu juste.
  4. Flexibilité : Les options offrent une variété de stratégies pour différentes conditions de marché et différents objectifs d’investissement, qu’il s’agisse de générer des revenus de manière conservatrice ou de viser une croissance agressive.
  5. Gestion des risques : Les options peuvent être utilisées pour ajuster stratégiquement le profil de risque d’un portefeuille, en gérant l’exposition à la volatilité du marché, aux variations des taux d’intérêt et à d’autres types de risques.

Quels sont les risques liés aux options ?

Les options sont loin d’être sans risque, en particulier pour un investisseur inexpérimenté. Voici cinq risques inhérents. 

  1. Complexité : La négociation d’options requiert une solide compréhension des différentes stratégies, des conditions de marché et des modèles de tarification, ce qui peut déconcerter les investisseurs inexpérimentés.
  2. Dépréciation temporelle : Les options sont sensibles au temps et leur valeur diminue à l’approche de la date d’expiration. Même si l’actif sous-jacent évolue favorablement, l’option peut tout de même perdre de la valeur si elle n’évolue pas assez rapidement.
  3. Risque lié à l’effet de levier : Si l’effet de levier peut amplifier les gains, il peut également amplifier les pertes. Les investisseurs qui utilisent des options pour tirer parti de leurs positions peuvent subir des pertes importantes si le marché évolue en leur défaveur. Par conséquent, une garantie totale ou une « couverture » des options peut être appropriée pour gérer le risque lié à l’effet de levier.
  4. Problèmes de liquidité : Les options sur des actifs sous-jacents moins populaires peuvent souffrir d’une faible liquidité. Cela peut entraver la capacité des investisseurs à entrer ou à sortir de positions aux prix souhaités, ce qui peut conduire à des opérations défavorables.
  5. Coûts et frais : La négociation d’options peut entraîner des coûts et des frais de transaction plus élevés que la négociation d’autres investissements, en particulier si les actions sous-jacentes sont moins liquides. Des coûts supplémentaires peuvent réduire les profits potentiels et rendre les négociations fréquentes moins avantageuses pour les investisseurs.

Générer des revenus tout en limitant le risque de perte est une perspective intéressante pour de nombreux investisseurs en actions. La vente d’options sur une partie de votre portefeuille d’actions peut vous aider à atteindre cet objectif.

Lorsque vous vendez une option sur une action, vous percevez une prime de la part de l’acheteur, ce qui permet de compenser les éventuelles pertes que votre portefeuille d’actions peut subir en cas de baisse des cours des actions. Si le cours de l’action chute, la prime que vous avez perçue peut contribuer à compenser une partie des pertes de votre portefeuille d’actions. En effet, la prime agit comme un filet de sécurité contre la baisse de la valeur des actions.

En échange de ce revenu initial et de cette atténuation des risques baissiers, vous disposez d’un potentiel de hausse moindre dans votre portefeuille d’actions, car l’acheteur de l’option a le droit d’acheter une partie de vos actions si elles atteignent un prix déterminé. Si le cours de l’action atteint un certain niveau (le prix d’exercice), l’acheteur de l’option a le droit d’acheter vos actions à ce prix. Cela signifie que vous pourriez passer à côté d’une partie des profits plus élevés si le cours de l’action augmente de manière significative.

Si la perspective de générer un revenu mensuel régulier, d’atténuer le risque lié aux actions et de maintenir votre exposition aux actions vous semble intéressante, il n’est pas nécessaire de gérer vos options par vous-même.  L’accès à des stratégies basées sur des options gérées par des professionnels n’a jamais été aussi facile grâce à des produits négociés en bourse tels que les stratégies Income Advantage d’Invesco. 

Comment les investisseurs peuvent-ils acheter et vendre des options ?

Les investisseurs qui comprennent les options et souhaitent les inclure dans leur portefeuille peuvent y accéder de différentes manières. 

  1. Négocier des options directement : Les investisseurs peuvent acheter et vendre des options par le biais de courtiers en ligne et de plateformes spécialisées dans la négociation d’options. Ils doivent demander des privilèges de négociation, ce qui peut nécessiter de remplir certains critères et de passer un test.
  2. Professionnels de la finance : Les investisseurs à la recherche d’une approche plus passive peuvent faire appel à un professionnel de la finance spécialisé dans la négociation d’options. Celui-ci peut les aider à élaborer et à mettre en œuvre des stratégies d’options adaptées à leurs objectifs financiers et à leur tolérance au risque.
  3. ETF basés sur des options : Les ETF qui utilisent des stratégies d’options peuvent fournir un moyen diversifié et moins compliqué d’ajouter des options à un portefeuille. Notre ETF Invesco Nasdaq-100 Income Advantage UCITS est géré par des gestionnaires professionnels qui utilisent des options pour potentiellement améliorer les rendements, générer des revenus et gérer les risques.

À quoi les investisseurs doivent-ils prêter attention lorsqu’ils envisagent un ETF de revenu sur options ?

(À l’écran « investir dans des options comporte des risques et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. »)

Les ETF de revenu sur options peuvent être un moyen efficace de générer des revenus mensuels tout en maintenant une exposition aux actions.

Mais tous les ETF de revenu sur options ne se valent pas. Il existe des différences significatives dans leur fonctionnement qui peuvent influencer les résultats des investisseurs.

À quoi les investisseurs doivent-ils donc prêter attention lorsqu’ils envisagent un ETF de revenu sur options ? Voici trois éléments à prendre en compte.

Prix d’exercice

Tout d’abord, de nombreux gestionnaires de revenus d’options laissent leurs rendements fluctuer en fonction de la volatilité du marché. Mais les ETF Invesco Income Advantage visent à fournir aux investisseurs un rendement plus constant dans le temps en ajustant activement les prix d’exercice à mesure que la volatilité du marché évolue.     

Options d’achat et de vente

Ensuite, certains ETF ne vendent que des options d’achat ou que des options de vente. Mais nos ETF vendent les deux. En combinant les options d’achat et de vente, cela nous aide à équilibrer la participation au marché et le compromis en matière de rendement dans différents environnements de volatilité du marché.

Titres liés à des actions  

Enfin, il existe différentes façons de mettre en œuvre les options. Nos ETF utilisent des titres liés à des actions, equity-linked notes (ELN), qui sont des instruments financiers qui combinent les caractéristiques des actions et des options sur actions en un seul titre. Ils offrent les avantages des investissements en actions et des dérivés tels que les options de vente ou d’achat et présentent un certain nombre de caractéristiques que nous considérons comme intéressantes.  

Contactez votre représentant Invesco pour en savoir plus sur la manière dont les ETF Invesco Income Advantage peuvent aider les investisseurs à bénéficier d’un flux de revenus mensuels régulier tout en conservant une exposition aux marchés actions.

Risques d’investissement - Pour des informations complètes sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. - Titres de créance indexés sur actions (Equity‑Linked Notes), risque lié aux options, utilisation de produits dérivés, concentration géographique (risque pays), prêt de titres. Un investissement dans ce fonds est une acquisition de parts dans un fonds indiciel géré passivement, plutôt que dans les actifs sous-jacents détenus par le fonds.

Terminologie

Expliquons maintenant la signification de tous ces termes.

Option d’achat (call) : option permettant d’acheter l’actif sous-jacent ; l’acheteur d’une option d’achat a le droit d’acheter l’actif, tandis que le vendeur de l’option d’achat a l’obligation de le vendre si l’option est exercée

Option de vente (put) : option permettant de vendre l’actif sous-jacent ; l’acheteur d’une option de vente a le droit de vendre l’actif, tandis que le vendeur de l’option de vente a l’obligation de l’acheter si l’option est exercée

Prime : le prix de l’option tel que déterminé par les acheteurs et les vendeurs (notez que la prime d’option est entièrement différente du prix d’exercice) ; la prime se compose de deux éléments : la valeur intrinsèque et la prime de temps (voir les descriptions ci-dessous)

Prix d’exercice : le prix auquel l’actif sous-jacent serait négocié si l’option est exercée ; les prix d’exercice sont fixés à intervalles standard conformément aux spécifications du contrat.

Mois du contrat : mois au cours duquel le contrat d’option expire ; les mois sont déterminés par la bourse et figurent dans les spécifications du contrat.

Date d’expiration : date exacte à laquelle l’option expire

Position longue : position d’une personne qui a acheté l’option, par exemple une option d’achat longue ou une option de vente longue

Position courte : position d’une personne qui a vendu l’option, par exemple une option d’achat courte ou une option de vente courte

At-the-money (à parité) : option dont le prix d’exercice est égal au prix actuel de l’actif sous-jacent

In-the-money (dans la monnaie) : une option qui a une valeur positive si elle a été exercée à ce moment-là, par exemple une option d’achat dont le prix d’exercice est inférieur au prix actuel de l’actif sous-jacent

Out-of-the-money (en dehors de la monnaie) : une option qui n’a aucune valeur si elle est exercée à ce moment-là, par exemple une option d’achat dont le prix d’exercice est supérieur au prix actuel de l’actif sous-jacent

Valeur intrinsèque : le montant de l’option « in the money » (notez qu’une option « at-the-money » ou « out-of-the-money » n’aura aucune valeur intrinsèque)

Prime de temps : la valeur d’une option au-delà de sa valeur intrinsèque ; la prime de temps est déterminée par les acheteurs et les vendeurs (ce qu’ils pensent que l’option vaut) et peut être influencée par la volatilité (voir ci-dessous) et le nombre de jours avant l’expiration de l’option 

Dépréciation temporelle : toutes choses étant égales par ailleurs, la prime de temps d’une option s’érode (ou se déprécie) tout au long de sa durée de vie et cette dépréciation temporelle s’accélère à l’approche de la date d’expiration

Volatilité : mesure de la fluctuation du prix de l’actif sous-jacent ; le prix d’une option augmentera à mesure que la volatilité de l’actif sous-jacent augmentera, et diminuera si la volatilité diminue

Style américain : options qui peuvent être exercées à tout moment jusqu’à leur échéance

Style européen : options qui peuvent être exercées uniquement à l’échéance

