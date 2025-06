Quels sont les facteurs qui influencent le cours de l’or ? … et autres questions importantes

Q1 : Quels sont les facteurs qui ont récemment influencé le cours de l’or ?

L’or s’est imposé comme la classe d’actifs la plus performante depuis le début de l’année 2025, tout comme en 2024 où il avait même surpassé les performances des actions américaines. Le prix de l’or a atteint un record historique de 3 500 USD l’once en avril, incitant certains analystes à relever leurs prévisions de cours pour la fin de l’année. Bien entendu, il est impossible de prévoir l’évolution des marchés avec certitude. Toutefois, il est possible d’analyser les tendances récentes et d’expliquer les facteurs qui, selon nous, ont contribué à cette hausse remarquable du métal précieux.

L’intérêt de l’or pour les investisseurs réside notamment dans la diversité des facteurs qui peuvent influencer son cours. Certains sont de nature macroéconomique, d’autres relèvent davantage de considérations psychologiques. Ces dernières années, les banques centrales ont joué un rôle important dans la progression du prix de l’or. Dans les pays développés, la baisse des taux d’intérêt à court terme a soutenu le cours de l’or, tandis que dans les marchés émergents, les banques centrales ont procédé à d’importants achats, devenant ainsi un moteur clé de la demande. De manière générale, les banques centrales ont accru leurs réserves d’or pratiquement à chaque trimestre depuis plus de dix ans, à l’exception d’un seul trimestre.

Le contexte inflationniste a également soutenu l’or. La baisse des anticipations d’inflation a contribué à faire baisser les rendements obligataires à moyen terme, réduisant ainsi le coût d’opportunité lié à la détention d’or. Explications : Comme l’or ne génère aucun revenu, il est moins attractif lorsque les investisseurs peuvent obtenir des revenus élevés à partir d’autres actifs considérés comme moins risqués, tels que les obligations souveraines. À l’inverse, lorsque les rendements obligataires diminuent, l’or devient relativement plus intéressant.

La valeur relative du dollar américain peut souvent avoir une incidence significative sur le prix de l’or. Après l’appréciation du dollar américain au second semestre 2024, celui-ci s’est nettement affaibli en 2025, ce qui a rendu l’or moins coûteux pour les investisseurs et les consommateurs non américains. Ce fut notamment le cas récemment pour les investisseurs européens, lorsque l’euro a atteint son niveau le plus haut face au dollar depuis plus de trois ans.

Le facteur psychologique est également important. En période de volatilité accrue, l’or est souvent perçu comme un actif relativement stable par rapport aux actions et autres actifs risqués, et il est donc recherché lors des phases d’incertitude et de tensions sur les marchés. Les banques centrales, en particulier celles des marchés émergents, continuent d’accroître leurs réserves d’or afin de diversifier leurs bilans et de réduire leur dépendance vis-à-vis du dollar américain, tout en se protégeant contre les risques géopolitiques et économiques. D’autres investisseurs ont également acheté de l’or, soit directement sous forme de pièces et de petits lingots, soit par l’intermédiaire des ETP adossés à l’or physique.

Q2 : L’or offre-t-il une protection contre les événements défavorables ?

L’évolution du prix de l’or au cours de l’année écoulée a également été soutenue par l’augmentation des incertitudes géopolitiques et économiques, ainsi que par la volatilité des marchés boursiers. Plus précisément, cette hausse s’explique en grande partie par les achats d’or effectués par les investisseurs attirés par ces risques et cette volatilité accrus. Si l’on observe le marché des ETP adossés à l’or physique sur les cinq dernières années, on constate que la demande des investisseurs a été particulièrement forte durant deux périodes bien distinctes : au début de la pandémie et lors de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Dans les deux cas, l’incertitude et la volatilité étaient particulièrement élevées.

Il convient toutefois de souligner que l’or n’offre pas de véritable « protection » au sens strict, dans la mesure où aucun actif ne peut garantir des performances. Comme tout investissement, le prix de l’or peut fluctuer à la hausse comme à la baisse, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le capital investi.

Historiquement, l’or a souvent permis de limiter l’impact négatif de l’incertitude et de la volatilité sur un portefeuille d’actions. L’or a également tendance à bien résister lors de hausses soudaines de l’inflation ou en période de « stagflation », un environnement économique caractérisé par une inflation élevée, un chômage important et une faible croissance économique.

Sur les cinquante dernières années, l’or fait partie des rares classes d’actifs ayant affiché une corrélation positive à la fois avec le niveau absolu d’inflation et avec son rythme de progression. Autrement dit, le prix de l’or a généralement tendance à progresser lorsque l’inflation est à la fois supérieure à la normale et en hausse.